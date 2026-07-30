MT5 стал доступен в Финам - страница 40
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Что для этого требуется организационно - сертификация своего софта биржей? лицензия брокера?
И ожидаемая суммарная стоимость подключения - разово и ежемесячно?
Первый только в колокации для фондового
все цены есть на сайте
https://www.moex.com/s324#gateway
... Но для начала нужен бизнесплан, понимание того сколько можно зарабатывать чтобы поддерживать все эту инфраструктуру.
Если только с кем то объединяться в плане разработок, аренды железа...
Это не считая еще аренды сервера.
Так что если в "открытии" было 20+ мс и скорости хватало для входов по "желаемой" цене то в этом случае будет достаточно
По более гуманной цене особенно на старте.
По поводу Транзака и торговой платформы курите Интернет. Есть вариант с бесплатным коннектором и бесплатной торговой платформой, написанной на с#. Другие два более известных на рынке вариантов на с# платные (за торговый терминал или за коннектор отдельно).
В качестве альтернативы МТ5 по скорости выставления заявок (раундтрип заявок на ВМ Открытия в зоне коллокации---5-7тыс в месяц-- 5-10мс или из Мособласти на асинхронном канале АКАДО --бесплатно-- 15-20мс) вижу только вариант прямого подключения по Plaza2. По деньгам в Финаме это 6тыс в месяц+6тыс единовременно, плюс софт (если под заказ, то бюджет неограниченный, если готовые решения от 6тыс до 9тыс в месяц), плюс по желанию ВМ на стороне брокера (от 2-3тыс) или в зоне коллокации (от 6тыс). Капец короче, Открытие MT5 забесплатно против 12-21тыс. в месяц. Если Транзак на HFT серверах дает исполнение в 30-40мс, то подключение по Plaza2 будет иметь смысл, если проскальзывание по сделкам будет больше этих самых 12-21 тыс. Из этих вводных получается, что MT5 c ежемесячной платой в 5 тысяч рублей был бы самым лучшим предложением на рынке алгоплатформ.
За несколько лет так привык к МТ5, как же теперь без него родненького?😭😭😭😭 ПМ Открытия говорит, что сначала будут переводить в ВТБ пассивных инвесторов декабрь-январь. Потом как потренируются на кошечках, будут переводить алготрейдеров. Так что, поторгуем 4-5 месяцев.
Так что, поторгуем 4-5 месяцев.
Вы только не забывайте, что переводят в ВТБ. Может перевестись "не туда", "заблокироваться", попасть под санкции. В акции конвертируют :) Они что-нибудь обязательно придумают, когда все резко начнут выводить :)
Если всё пройдет цивилизованно очень удивлюсь.
Видится, что с этого поезда лучше чуть раньше соскочить...
Вы только не забывайте, что переводят в ВТБ. Может перевестись "не туда", "заблокироваться", попасть под санкции. В акции конвертируют :) Они что-нибудь обязательно придумают, когда все резко начнут выводить :)
Если всё пройдет цивилизованно очень удивлюсь.
Видится, что с этого поезда лучше чуть раньше соскочить...
Золотые слова, лично я в понедельник вывожу все оставшиеся в Открывашке средства,
да и из банка то же.
Вы только не забывайте, что переводят в ВТБ. Может перевестись "не туда", "заблокироваться", попасть под санкции. В акции конвертируют :) Они что-нибудь обязательно придумают, когда все резко начнут выводить :)
Если всё пройдет цивилизованно очень удивлюсь.
Видится, что с этого поезда лучше чуть раньше соскочить...
Я и не говорил, о каких-то новых противозаконных действиях со стороны банка. Не надо на меня наговаривать. Тут я как раз уверен - всё будет в строгом соответствии с законом :)
У них просто очень "своеобразное" отношение к своим клиентам.
Просто новости в хронологическом порядке, которые напрямую касаются всех этих переводов/покупок:
Правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 год - 25 апр 2022. ~ ₽163,5 млрд. Сумма очень важна, запоминаем. Держатели акций в восторге.
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций - 06 дек 2022 года (если коротко - ситуация тяжелая, платить не будем, имеем право). Держатели облигаций тоже в восторге.
ЦБ объявил о продаже «Открытия» банку ВТБ за ₽340 млрд - 22 дек 2022 года :) К общему ликованию присоединились клиенты "Открытия".
И в правоохранительные органы люди уже сходили... Правда по другому поводу, тоже очень веселому.
На самом деле, может все эти объединения в этот раз и пройдут нормально (я имею ввиду для клиентов). Посмотрим...
Но мне на своих проверять не хочется. Хоть их там было и не много...
Я и не говорил, о каких-то новых противозаконных действиях со стороны банка. Не надо на меня наговаривать. Тут я как раз уверен - всё будет в строгом соответствии с законом :)
У них просто очень "своеобразное" отношение к своим клиентам.
Просто новости в хронологическом порядке, которые напрямую касаются всех этих переводов/покупок:
Правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 год - 25 апр 2022. ~ ₽163,5 млрд. Сумма очень важна, запоминаем. Держатели акций в восторге.
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций - 06 дек 2022 года (если коротко - ситуация тяжелая, платить не будем, имеем право). Держатели облигаций тоже в восторге.
ЦБ объявил о продаже «Открытия» банку ВТБ за ₽340 млрд - 22 дек 2022 года :) К общему ликованию присоединились клиенты "Открытия".
И в правоохранительные органы люди уже сходили... Правда по другому поводу, тоже очень веселому.
На самом деле, может все эти объединения в этот раз и пройдут нормально (я имею ввиду для клиентов). Посмотрим...
Но мне на своих проверять не хочется. Хоть их там было и не много...
ну так пишите жалобу на тех в США, кто блокировал (украл) активы на сумму более чем 300 млрд $.
Ваши слова:
Они что-нибудь обязательно придумают, когда все резко начнут выводить
что это за гнусные инсинуации? не уподобляйтесь пустобрёхам, которых полно вокруг.
это всего лишь поглощение внутри страны, ничего "страшного" не предвидится. мне обещали в понедельник дать информацию, мне самому интересна данная ситуация с МТ5.
Я и не говорил, о каких-то новых противозаконных действиях со стороны банка. Не надо на меня наговаривать. Тут я как раз уверен - всё будет в строгом соответствии с законом :)
У них просто очень "своеобразное" отношение к своим клиентам.
Просто новости в хронологическом порядке, которые напрямую касаются всех этих переводов/покупок:
Правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды за 2021 год - 25 апр 2022. ~ ₽163,5 млрд. Сумма очень важна, запоминаем. Держатели акций в восторге.
ВТБ приостановил выплаты по части «вечных» субординированных облигаций - 06 дек 2022 года (если коротко - ситуация тяжелая, платить не будем, имеем право). Держатели облигаций тоже в восторге.
ЦБ объявил о продаже «Открытия» банку ВТБ за ₽340 млрд - 22 дек 2022 года :) К общему ликованию присоединились клиенты "Открытия".
И в правоохранительные органы люди уже сходили... Правда по другому поводу, тоже очень веселому.
На самом деле, может все эти объединения в этот раз и пройдут нормально (я имею ввиду для клиентов). Посмотрим...
Но мне на своих проверять не хочется. Хоть их там было и не много...
+++
Интересный расклад получается.
Покупка Открытия за счёт клиентов ВТБ, держателей акций и облигаций.
С выплатами их же продинамили. Вероятно вот на что подготавливались средства, раз заявлено 340 млрд.
А с дивов по акциям, уже на пол Открытия хватает )))
+++
Интересный расклад получается.
Покупка Открытия за счёт клиентов ВТБ, держателей акций и облигаций.
С выплатами их же продинамили. Вероятно вот на что подготавливались средства, раз заявлено 340 млрд.
А с дивов по акциям, уже на пол Открытия хватает )))
выделенное жирным - фантазии, или есть конкретные доказательства?
неужели ещё один пустобрёх?
вот до чего доводит свобода слова... в других "развитых" странах бы засудили за нанесение ущерба имиджу компании, а у нас пожалуйста, можно брехать что в голову взбредёт.(
выделенное жирным - фантазии, или есть конкретные доказательства?
неужели ещё один пустобрёх?
вот до чего доводит свобода слова... в других "развитых" странах бы засудили за нанесение ущерба имиджу компании, а у нас пожалуйста, можно брехать что в голову взбредёт.(
А логика из приведенной выше хронологии у тебя есть или нет?
Вроде программист, должен логически мыслить.
Дивы и купоны кому не выплатили? Каким клиентам? И сопоставь циферки. Думай ))