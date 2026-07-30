MT5 стал доступен в Финам - страница 80
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Зачем создавать кастрм символ, если все свойства символа можно корректировать прямо в тестере?
Думаю, издержки единого торгового счёта.
Думаю, издержки единого торгового счёта.
Однозначно Нет, скорее всего как в предидущем посте "извращенцы".
На недоумков непохоже, потому что, явно, собственноручно, ограничивают трафик для трейдеров.
попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита
График баланса виден в отчете теста, если сохранить его в HTML.
Поставил впервые MT5 и постоянно маячит двойная цена.
На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?
На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?
Последняя цена это фактическая сделка, она не должна соответствовать текущему предложению в стакане, а на форексе соответствует, так как кухня.
Последняя цена это фактическая сделка, она не должна соответствовать текущему предложению в стакане, а на форексе соответствует, так как кухня.
а мне она нужна на графике?
Поставил впервые MT5 и постоянно маячит двойная цена.
На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?
Настраиваете график в тот вид какой вам нужен и сохраняете его в шаблон с именем default.
Всё, после этого на вновь открытых графиках у вас будут те линии, которые вам нужны.
Я бы рекомендовал сразу этот же график сохранить ещё и с именем tester, тогда в тестере у вас будет график с привычным для вас оформлением.
Настраиваете график в тот вид какой вам нужен и сохраняете его в шаблон с именем default.
Всё, после этого на вновь открытых графиках у вас будут те линии, которые вам нужны.
а при накидывании на Текущий график нового MOEX символа?
а при накидывании на график нового символа?
Не знаю, пробуйте. Потом расскажите.
И ещё, при создании шаблона tester смотрите, чтоб на графике не было истории сделок, а то потом в тестере будут фантомные позиции рисоваться.