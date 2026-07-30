MT5 стал доступен в Финам - страница 80

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Aleksandr Slavskii #:
Зачем создавать кастрм символ, если все свойства символа можно корректировать прямо в тестере?
Да и не поможет никакая корректировка символа, финам как то особо извращенно считает баланс и эквити, оттого получаются такие графики одиночного прогона. Бывают, ну прям вообще футуристические.

Думаю, издержки единого торгового счёта.

 
JRandomTrader #:

Думаю, издержки единого торгового счёта.

Однозначно Нет, скорее всего как в предидущем посте "извращенцы".

На недоумков непохоже, потому что, явно, собственноручно, ограничивают трафик для трейдеров.

JRandomTrader
JRandomTrader
  • 2018.10.28
  • www.mql5.com
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Viktor Vlasenko #:

попробовал склееные фьючи финама, бот в тестере не отображает Баланс и загрузку депозита

График баланса виден в отчете теста, если сохранить его в HTML.

 
и зачем финам все эти сложности создаёт, кто бы ответил
 

Поставил впервые MT5 и постоянно маячит двойная цена.

На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?


 
lynxntech #:

На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?

Последняя цена это фактическая сделка, она не должна соответствовать текущему предложению в стакане, а на форексе соответствует, так как кухня.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Последняя цена это фактическая сделка, она не должна соответствовать текущему предложению в стакане, а на форексе соответствует, так как кухня.

а мне она нужна на графике?

 
lynxntech #:

Поставил впервые MT5 и постоянно маячит двойная цена.

На Forex символах настройка "Показывать линию последней цены" снять-поставить галку работает, а MOEX символы принудительно включают функцию отображения, зачем? Может кто сказать какая практическая ценность у этой принудительной функции?

Настраиваете график в тот вид какой вам нужен и сохраняете его в шаблон с именем default.

Всё, после этого на вновь открытых графиках у вас будут те линии, которые вам нужны.


Я бы рекомендовал сразу этот же график сохранить ещё и с именем tester, тогда в тестере у вас будет график с привычным для вас оформлением.

 
Aleksandr Slavskii #:

Настраиваете график в тот вид какой вам нужен и сохраняете его в шаблон с именем default.

Всё, после этого на вновь открытых графиках у вас будут те линии, которые вам нужны.

а при накидывании на Текущий график нового MOEX символа?

 
lynxntech #:

а при накидывании на график нового символа?

Не знаю, пробуйте. Потом расскажите.


И ещё, при создании шаблона tester смотрите, чтоб на графике не было истории сделок, а то потом в тестере будут фантомные позиции рисоваться.

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