MT5 стал доступен в Финам - страница 77
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Вы про задвоенные сделки в истории тиков?
Нет, про то, что при модификации лимитки дважды прилетает транзакция с кодом ответа сервера #10009.
Если Вы не отслеживаете модификацию лимиток - Вам не критично:)
У меня на фьючах вообще эксперт не работает, выдает фьюч [Invalid expiration]. В тестере на склейках работает нормально, а на текущих нет. Тот же эксперт на акциях работает.
Поменял тип ордера по времени, и - заработало. Че-то сразу не дошло. Но есть другая проблема - тестер не работает на акциях Лукойл, хотя Сбер вполне нормально тестит. И сбер с 03.04 запустил на реале.
В Открытии работала авто-замена истекших контрактов, сейчас у меня стоит галочка на "Автоудаление истекших", но старые контракты даже не удаляются. У всех так, можно это поправить?
Чего то не припомню такого - всегда открывал новый чарт и кидал шаблон на него...
Есть программная возможность это делать, может у Вас стоял какой советник для этих целей?
Чего то не припомню такого - всегда открывал новый чарт и кидал шаблон на него...
Есть программная возможность это делать, может у Вас стоял какой советник для этих целей?
Советника не было.
" Для автоматической замены истекших символов на актуальные в окне "Обзор рынка" используется опция "Автоудаление истекших" в контекстном меню. При перезапуске платформы символы с истекшим сроком действия скрываются, а на их место добавляются наиболее актуальные. Например, истекший фьючерсный контракт LKOH 3.15 будет заменен следующим контрактом на тот же базовый актив LKOH 6.15. "
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch
Советника не было.
" Для автоматической замены истекших символов на актуальные в окне "Обзор рынка" используется опция "Автоудаление истекших" в контекстном меню. При перезапуске платформы символы с истекшим сроком действия скрываются, а на их место добавляются наиболее актуальные. Например, истекший фьючерсный контракт LKOH 3.15 будет заменен следующим контрактом на тот же базовый актив LKOH 6.15. "
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch
Я не так понял. Решил, что речь о замене открытых чартов.
Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?
Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?
Это к брокеру вопрос конечно. Интересно, есть ли у него за подобное ответственность, согласно соглашению...
Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?
ща как подключу - сообщуууу.... :-)