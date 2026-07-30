MT5 стал доступен в Финам - страница 77

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pivomoe #:
Вы про задвоенные сделки в истории тиков?

Нет, про то, что при модификации лимитки дважды прилетает транзакция с кодом ответа сервера #10009.

Если Вы не отслеживаете модификацию лимиток - Вам не критично:)

 
OLEG KRIVODANOV #:
У меня на фьючах вообще эксперт не работает, выдает фьюч [Invalid expiration]. В тестере на склейках работает нормально, а на текущих нет. Тот же эксперт на акциях работает. 

Поменял тип ордера по времени, и  - заработало. Че-то сразу не дошло. Но есть другая проблема - тестер не работает на акциях Лукойл, хотя Сбер вполне нормально тестит. И сбер с 03.04 запустил на реале. 

 
В Открытии работала авто-замена истекших контрактов, сейчас у меня стоит галочка на "Автоудаление истекших", но старые контракты даже не удаляются. У всех так, можно это поправить?
 
Pavel Nikiforov #:
В Открытии работала авто-замена истекших контрактов, сейчас у меня стоит галочка на "Автоудаление истекших", но старые контракты даже не удаляются. У всех так, можно это поправить?

Чего то не припомню такого - всегда открывал новый чарт и кидал шаблон на него...

Есть программная возможность это делать, может у Вас стоял какой советник для этих целей?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Чего то не припомню такого - всегда открывал новый чарт и кидал шаблон на него...

Есть программная возможность это делать, может у Вас стоял какой советник для этих целей?

Советника не было.

" Для автоматической замены истекших символов на актуальные в окне "Обзор рынка" используется опция "Автоудаление истекших" в контекстном меню. При перезапуске платформы символы с истекшим сроком действия скрываются, а на их место добавляются наиболее актуальные. Например, истекший фьючерсный контракт LKOH 3.15 будет заменен следующим контрактом на тот же базовый актив LKOH 6.15. "

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch

Обзор рынка - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Окно "Обзор рынка" позволяет просматривать ценовые данные по торговым инструментам: котировки, ценовую статистику и график тиков. Здесь...
 
Pavel Nikiforov #:

Советника не было.

" Для автоматической замены истекших символов на актуальные в окне "Обзор рынка" используется опция "Автоудаление истекших" в контекстном меню. При перезапуске платформы символы с истекшим сроком действия скрываются, а на их место добавляются наиболее актуальные. Например, истекший фьючерсный контракт LKOH 3.15 будет заменен следующим контрактом на тот же базовый актив LKOH 6.15. "

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch

Я не так понял. Решил, что речь о замене открытых чартов.

 

Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?


 
Nikolay Kuznetsov #:

Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?


Это к брокеру вопрос конечно. Интересно, есть ли у него за подобное ответственность, согласно соглашению...

 
Nikolay Kuznetsov #:

Что то котировки ВТБ сломались и удалением истории не лечится... или я что то делают не так?


ща как подключу - сообщуууу.... :-)

 
Добрый вечер ,по акции в тестере при изменении объёма в 1 лот на больший  возникает ошибка Volume limit reached,в поддержке сказали что это из за того что на счету нет денег(счёт только открыт).Это действительно так или просто не хотят решать проблему?
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