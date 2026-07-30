MT5 стал доступен в Финам - страница 70

Новый комментарий
 
JRandomTrader #:

Чем больше разбираюсь, тем больше Финам выглядит кухней.

Пассивные заявки не поддерживаются, лимитные заявки против своей позы требуют маржи.

Это не так.

 
Dmi3 #:

Это не так.

Я такое наблюдал.

 
Dmi3 #:

Это не так.

Докажи, или расскажи как сделать, чтобы было не так.

 
Sergey Chalyshev #:

Докажи, или расскажи как сделать, чтобы было не так.

Первая картинка без встречной лимитки на Si- смотрим свободную маржу.

 

Вторая картинка со встречной лимиткой на Si- смотрим свободную маржу.

 

Вопросы?

 
Dmi3 #:

Первая картинка без встречной лимитки на Si- смотрим свободную маржу.

 

Вторая картинка со встречной лимиткой на Si- смотрим свободную маржу.

 

Вопросы?

На второй картинке свободная маржа меньше на 5000

 
Sergey Chalyshev #:

На второй картинке свободная маржа меньше на 5000

Вы шутите или не понимаете как все время меняется свободная маржа?

 
Dmi3 #:

Вы шутите или не понимаете как все время меняется свободная маржа?

на 1 картинке свободная маржа (см) 6854630.33, прибыль (пр1) 20423.42;

на 2 картинке см2 6851616.85, пр2 22187.19:

с учетом прибыли на 2 картинке см должна быть 6854630.33+(22187.19-20423.42)=6856394.1

было свободной маржи 6856394.1, осталось свободной маржи  6851616.85

сь1-см2  = 6856394.1-6851616.85=4777.25

На второй картинке с учетом встречной лимитки свободной маржи на 4777.25 стало меньше!!! 

Считал в уме округлил до 5000.

Блин... заставляете меня напрягаться)


p.s. и потом на 2 картинке закрыли какуюто позу - нехорошо шельмовать)

 
Sergey Chalyshev #:

на 1 картинке свободная маржа (см) 6854630.33, прибыль (пр1) 20423.42;

на 2 картинке см2 6851616.85, пр2 22187.19:

с учетом прибыли на 2 картинке см должна быть 6854630.33+(22187.19-20423.42)=6856394.1

было свободной маржи 6856394.1, осталось свободной маржи  6851616.85

сь1-см2  = 6856394.1-6851616.85=4777.25

На второй картинке с учетом встречной лимитки свободной маржи на 4777.25 стало меньше!!! 

Считал в уме округлил до 5000.

Блин... заставляете меня напрягаться)


p.s. и потом на 2 картинке закрыли какуюто позу - нехорошо шельмовать)

а вы реально не понимаете :)

разница в свободной марже только потому, что лимитка поставлена заведомо по высокой цене, поэтому ГО под нее выше, чем если бы она встала бы рядом со спредом (точнее не рядом с расчетной ценой последнего клиринга).

старайтесь учиться у тех, кто понимает, а не срать в комментах. успехов!

 
pvs76 #:
Раунд трип заявок на обычном сервере транзака через транзак-коннектор 200-600мс. В среднем около 300мс. Пинг до сервера 7-10мс. И это вечерка, если на дневной будет такая же байда, то, видимо, это искусственное ограничение.  Финам, как бы намекает, торговать быстро и часто вредно для вашего торгового счета. Нужно тестить HFT сервера.

а если VPS от MetaQuotes ?

 Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам  и связан с ним по оптике.


2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms



 
Yuriy Zaytsev #:

а если VPS от MetaQuotes ?

 Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам  и связан с ним по оптике.

2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms

Там не в пинге дело, сами сервера тормозят. Вероятно, как раз из-за конфигурации с доступом сразу к куче площадок.

Про скорость ответили: "В следующем году планируются работы над увеличением скорости исполнения, но добиться скорости Открытия маловероятно, но постараемся всё сделать."

Также, заявляют, что "прямо сейчас" разработчики работают над добавлением трансляции с биржи недостающей информации по инструментам.

Обещают добавить "пассивные" заявки ORDER_FILLING_BOC, но сначала в Транзак, потом в MT.

Обещают "подумать, что можно сделать" с повышенным ГО при подключении одновременно срочной и фондовой площадок, которое "убивает" классический арбитраж.

1...636465666768697071727374757677...107
Новый комментарий