MT5 стал доступен в Финам - страница 70
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Чем больше разбираюсь, тем больше Финам выглядит кухней.
Пассивные заявки не поддерживаются, лимитные заявки против своей позы требуют маржи.
Это не так.
Это не так.
Я такое наблюдал.
Это не так.
Докажи, или расскажи как сделать, чтобы было не так.
Докажи, или расскажи как сделать, чтобы было не так.
Первая картинка без встречной лимитки на Si- смотрим свободную маржу.
Вторая картинка со встречной лимиткой на Si- смотрим свободную маржу.
Вопросы?
Первая картинка без встречной лимитки на Si- смотрим свободную маржу.
Вторая картинка со встречной лимиткой на Si- смотрим свободную маржу.
Вопросы?
На второй картинке свободная маржа меньше на 5000
На второй картинке свободная маржа меньше на 5000
Вы шутите или не понимаете как все время меняется свободная маржа?
Вы шутите или не понимаете как все время меняется свободная маржа?
на 1 картинке свободная маржа (см) 6854630.33, прибыль (пр1) 20423.42;
на 2 картинке см2 6851616.85, пр2 22187.19:
с учетом прибыли на 2 картинке см должна быть 6854630.33+(22187.19-20423.42)=6856394.1
было свободной маржи 6856394.1, осталось свободной маржи 6851616.85
сь1-см2 = 6856394.1-6851616.85=4777.25
На второй картинке с учетом встречной лимитки свободной маржи на 4777.25 стало меньше!!!
Считал в уме округлил до 5000.
Блин... заставляете меня напрягаться)
p.s. и потом на 2 картинке закрыли какуюто позу - нехорошо шельмовать)
на 1 картинке свободная маржа (см) 6854630.33, прибыль (пр1) 20423.42;
на 2 картинке см2 6851616.85, пр2 22187.19:
с учетом прибыли на 2 картинке см должна быть 6854630.33+(22187.19-20423.42)=6856394.1
было свободной маржи 6856394.1, осталось свободной маржи 6851616.85
сь1-см2 = 6856394.1-6851616.85=4777.25
На второй картинке с учетом встречной лимитки свободной маржи на 4777.25 стало меньше!!!
Считал в уме округлил до 5000.
Блин... заставляете меня напрягаться)
p.s. и потом на 2 картинке закрыли какуюто позу - нехорошо шельмовать)
а вы реально не понимаете :)
разница в свободной марже только потому, что лимитка поставлена заведомо по высокой цене, поэтому ГО под нее выше, чем если бы она встала бы рядом со спредом (точнее не рядом с расчетной ценой последнего клиринга).
старайтесь учиться у тех, кто понимает, а не срать в комментах. успехов!
Раунд трип заявок на обычном сервере транзака через транзак-коннектор 200-600мс. В среднем около 300мс. Пинг до сервера 7-10мс. И это вечерка, если на дневной будет такая же байда, то, видимо, это искусственное ограничение. Финам, как бы намекает, торговать быстро и часто вредно для вашего торгового счета. Нужно тестить HFT сервера.
а если VPS от MetaQuotes ?
Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам и связан с ним по оптике.
2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms
а если VPS от MetaQuotes ?
Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам и связан с ним по оптике.
2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms
Там не в пинге дело, сами сервера тормозят. Вероятно, как раз из-за конфигурации с доступом сразу к куче площадок.
Про скорость ответили: "В следующем году планируются работы над увеличением скорости исполнения, но добиться скорости Открытия маловероятно, но постараемся всё сделать."
Также, заявляют, что "прямо сейчас" разработчики работают над добавлением трансляции с биржи недостающей информации по инструментам.
Обещают добавить "пассивные" заявки ORDER_FILLING_BOC, но сначала в Транзак, потом в MT.
Обещают "подумать, что можно сделать" с повышенным ГО при подключении одновременно срочной и фондовой площадок, которое "убивает" классический арбитраж.