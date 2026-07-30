MT5 стал доступен в Финам - страница 74
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Нет такого. Билд 4073.
Видно то что старая, но почему то не обновляется, на открытии автоматом обновлялся терминал
Видно то что старая, но почему то не обновляется, на открытии автоматом обновлялся терминал
Все брокеры обновляются только на релизы, 4073 это бета версия. Подключитесь к MetaQuote-Demo и обновитесь.
Все брокеры обновляются только на релизы, 4073 это бета версия. Подключитесь к MetaQuote-Demo и обновитесь.
При этом при установке финамовского дистра автоматом обновилось на бету. Вот теперь на ней сижу, жду релиза.
На другом счёте обновилось на 4078, там вообще всё плохо.
При этом при установке финамовского дистра автоматом обновилось на бету. Вот теперь на ней сижу, жду релиза.
На другом счёте обновилось на 4078, там вообще всё плохо.
Я никогда не ставлю МТ с инсталятора от брокера. Да и от MQ инсталятор не использую.
Вопрос по заполнению структуры
1) volume и volume_real содержат одно и то же число, только volume округлено до целого?
2) Может быть такое, что заполнено только одно из них, а другое = 0? Возможно брокер может это отключать.
Видимо в РФ объемы заполнены только у Финама по инструментам с биржи, потому и спрашиваю в этой ветке.
Посмотреть можно так:
Сам посмотреть не могу - не подключен к Финаму или др. брокерам с объемами.
3) В тестере эти объемы доступны? Может кто-нибудь запустить этот эксперт в тестере за 1 день и показать кусок распечатки? Интересно посмотреть, как это выглядит.
ulong volume; // Объем для текущей цены Last
В потоке репликации биржи (FORTS_COMMON_REPL) нет поля
Откуда МQ его берут не известно.
Поэтому не стоит ориентироваться на это поле
volume
Спасибо, буду на volume ориентироваться
Вопрос по заполнению структуры
1) volume и volume_real содержат одно и то же число, только volume округлено до целого?
2) Может быть такое, что заполнено только одно из них, а другое = 0? Возможно брокер может это отключать.
Видимо в РФ объемы заполнены только у Финама по инструментам с биржи, потому и спрашиваю в этой ветке.
Посмотреть можно так:
Сам посмотреть не могу - не подключен к Финаму или др. брокерам с объемами.
3) В тестере эти объемы доступны? Может кто-нибудь запустить этот эксперт в тестере за 1 день и показать кусок распечатки? Интересно посмотреть, как это выглядит.
1. Нет, разные значения. Если нужен реальный биржевой объем (и он транслируется), нужно ориентироваться на volume_real. Тиковый объем - volume;
2. На форексе volume_real не будет транслироваться (т.к. нет возможности узнать реальный объем). Там только тиковый;
3. В тестере у финама реальные объемы и тиковые объемы присутствуют. Только тестировать нужно на реальных тиках;
1. Нет, разные значения. Если нужен реальный биржевой объем (и он транслируется), нужно ориентироваться на volume_real. Тиковый объем - volume;
2. На форексе volume_real не будет транслироваться (т.к. нет возможности узнать реальный объем). Там только тиковый;
3. В тестере у финама реальные объемы и тиковые объемы присутствуют. Только тестировать нужно на реальных тиках;
integer - целые числа
real - вещественные числа
то есть real это тип данных представляющий собой 64-разрядное число с плавающей запятой с двойной точностью, а не реальный объем как вы думаете.
integer - целые числа
real - вещественные числа
то есть real это тип данных представляющий собой 64-разрядное число с плавающей запятой с двойной точностью, а не реальный объем как вы думаете.
Да, согласен, чушь написал, пойду отдохну) Чет пало в голову, что в одной переменной тиковый, в другой - реальный для Moex.