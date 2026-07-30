MT5 стал доступен в Финам - страница 74

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JRandomTrader #:

Нет такого. Билд 4073.

Видно то что старая, но почему то не обновляется, на открытии автоматом обновлялся терминал



 
Konstantin Seredkin #:

Видно то что старая, но почему то не обновляется, на открытии автоматом обновлялся терминал



Все брокеры обновляются только на релизы, 4073 это бета версия. Подключитесь к MetaQuote-Demo и обновитесь.

 
Alexey Viktorov #:

Все брокеры обновляются только на релизы, 4073 это бета версия. Подключитесь к MetaQuote-Demo и обновитесь.

При этом при установке финамовского дистра автоматом обновилось на бету. Вот теперь на ней сижу, жду релиза.

На другом счёте обновилось на 4078, там вообще всё плохо.

 
JRandomTrader #:

При этом при установке финамовского дистра автоматом обновилось на бету. Вот теперь на ней сижу, жду релиза.

На другом счёте обновилось на 4078, там вообще всё плохо.

Я никогда не ставлю МТ с инсталятора от брокера. Да и от MQ инсталятор не использую.

 

Вопрос по заполнению структуры

struct MqlTick

  {
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен
   double       bid;           // Текущая цена Bid
   double       ask;           // Текущая цена Ask
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last)
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах
   uint         flags;         // Флаги тиков
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью
  };

1) volume и volume_real содержат одно и то же число, только volume округлено до целого?

2) Может быть такое, что заполнено только одно из них, а другое = 0? Возможно брокер может это отключать.

Видимо в РФ объемы заполнены только у Финама по инструментам с биржи, потому и спрашиваю в этой ветке.

Посмотреть можно так: 

void OnTick(){
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick)){  Print(Tick.time," ",Tick.ask," ",Tick.bid," ",Tick.volume," ",Tick.volume_real);}
}

Сам посмотреть не могу - не подключен к Финаму или др. брокерам с объемами.

3) В тестере эти объемы доступны? Может кто-нибудь запустить этот эксперт в тестере за 1 день и показать кусок распечатки? Интересно посмотреть, как это выглядит.

 
Forester #:
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last

В потоке репликации биржи (FORTS_COMMON_REPL) нет поля

double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью

Откуда МQ его берут не известно.

Поэтому не стоит ориентироваться на это поле

 
prostotrader #:
volume

Спасибо, буду на volume ориентироваться

 
Forester #:

Вопрос по заполнению структуры

1) volume и volume_real содержат одно и то же число, только volume округлено до целого?

2) Может быть такое, что заполнено только одно из них, а другое = 0? Возможно брокер может это отключать.

Видимо в РФ объемы заполнены только у Финама по инструментам с биржи, потому и спрашиваю в этой ветке.

Посмотреть можно так:

Сам посмотреть не могу - не подключен к Финаму или др. брокерам с объемами.

3) В тестере эти объемы доступны? Может кто-нибудь запустить этот эксперт в тестере за 1 день и показать кусок распечатки? Интересно посмотреть, как это выглядит.

1. Нет, разные значения. Если нужен реальный биржевой объем (и он транслируется), нужно ориентироваться на volume_real. Тиковый объем - volume;

2. На форексе volume_real не будет транслироваться (т.к. нет возможности узнать реальный объем). Там только тиковый;

3. В тестере у финама реальные объемы и тиковые объемы присутствуют. Только тестировать нужно на реальных тиках;

 
trampampam #:

1. Нет, разные значения. Если нужен реальный биржевой объем (и он транслируется), нужно ориентироваться на volume_real. Тиковый объем - volume;

2. На форексе volume_real не будет транслироваться (т.к. нет возможности узнать реальный объем). Там только тиковый;

3. В тестере у финама реальные объемы и тиковые объемы присутствуют. Только тестировать нужно на реальных тиках;

integer - целые числа
real - вещественные числа

то есть real это тип данных представляющий собой 64-разрядное число с плавающей запятой с двойной точностью, а не реальный объем как вы думаете.

ulong  volume;
double volume_real;
 
Roman #:

integer - целые числа
real - вещественные числа

то есть real это тип данных представляющий собой 64-разрядное число с плавающей запятой с двойной точностью, а не реальный объем как вы думаете.

Да, согласен, чушь написал, пойду отдохну) Чет пало в голову, что в одной переменной тиковый, в другой - реальный для Moex.

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