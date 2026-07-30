MT5 стал доступен в Финам - страница 35
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Речь только про фьючерсы.
Я не торгую одним инструментом, а чтобы уровнять ноги, нужно знать Размер контракта
Для себя пока вижу, что ВМ задваивается по срочным контрактам.
Вроде как должны подправить.
мечты.........
;)
А что, у всех котировки в МТ5 не идут в Открытии? Или меня уже отключили.
Ответ:Торги на Срочном рынке приостановлены с 09:30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.
Я не торгую одним инструментом, а чтобы уровнять ноги, нужно знать Размер контракта
Уточнил, говорят попробуют исправить.
Хотя сначала сказали что не смогут изменить.
Уточнил, говорят попробуют исправить.
Хотя сначала сказали что не смогут изменить.
Сейчас разговаривал с менеджером Открывашки по поводу не удаляемых ордеров в МТ5,
и я задал, в очередной раз, вопрос о дальнейшей судьбе Открывашки.
Дословный ответ:
"В начале нового года Брокер Открытие прекратит свое существование."
Добавлено
Интересно, сколько клиентов Открывашки "сидит" на МТ5 (данные за 2022 год)?
Интересно, как дорого стоит организовать работу MT5 и стать брокером... если бюджетненько.
Не на наши деньги :)
Не на наши деньги :)
Ну, может MQ выступит спонсором, и под это найдутся организаторы...
Интересно, как дорого стоит организовать работу MT5 и стать брокером... если бюджетненько.
Не знаю насколько достоверная информация, но где то слышал что только лицензия на программное обеспечение MT5 стоит 100к баксов.
Плюс дополнительные плагины для брокера по его желанию, плюс тех.поддержка от MQ.
Плюс получение брокерской лицензии, с подтверждением там всяких сертификатов на брокерскую деятельность и управления активами.
В общем думаю, без стартового ляма, нужных сертификатов, и обученного персонала не чего не выйдет.
В дилерском бизнесе, там чуть проще, вроде можно через вайт лейбл стартануть, но это уже другая не биржевая тема.