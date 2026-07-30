MT5 стал доступен в Финам - страница 71
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а если VPS от MetaQuotes ?
Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам и связан с ним по оптике.
2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms
VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:
VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:
А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?
VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:
Значит тормоза не на физическом уровне.
А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?
Насколько я понял, они делают свой коннектор к плазе, чтобы вообще без терминалов (типа транзак, МТ5 и др.) обходиться. Но за это придется платить.
А меня интересует работа через готовое решение, которое предоставляет финам бесплатно с пометкой "высокоскоростное".
Transaq дают своё API вместе с библиотеками, а ребята лепят коннектор к плазе (а скорее просто к агенту плазы)
просто разные вселенные и об разных вещах
Насколько я понял, они делают свой коннектор к плазе, чтобы вообще без терминалов (типа транзак, МТ5 и др.) обходиться. Но за это придется платить.
А меня интересует работа через готовое решение, которое предоставляет финам бесплатно с пометкой "высокоскоростное".
Очень правильно, что поставили в кавычки слово высокоскоростное :)
Просто забудьте, про Транзак
Очень правильно, что поставили в кавычки слово высокоскоростное :)
Просто забудьте, про Транзак
Если выбирать подключение через lua к квик или транзак, транзак будет предпочтительнее.
К примеру если пользоваться квиком, то я через транзак подключаю скальперский стакан QScalp - CScalp быстрее работает.
А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?
Я знаю. ~80-90мс в среднем (при пинге 9мс и редких вылетах до 140-200мс). И не слушайте местных специалистов, что дескать " забудьте, про Транзак". В плане проскальзывания по сделкам, всё, если не лучше, то точно не хуже MT5 Открытия. Торгую через Транзак HFT больше двух с половиной месяцев.
Я знаю. ~80-90мс в среднем (при пинге 9мс и редких вылетах до 140-200мс). И не слушайте местных специалистов, что дескать " забудьте, про Транзак". В плане проскальзывания по сделкам, всё, если не лучше, то точно не хуже MT5 Открытия. Торгую через Транзак HFT больше двух с половиной месяцев.
Т.е., ни разу не HFT. Просто чуть меньшие тормоза.
В Открытии исполнение в MT5 было ~30мс при пинге 11-13мс.
Но забывать точно не надо, выглядит лучше, чем местный MT5 (200-300мс при пинге те же 11мс).