MT5 стал доступен в Финам - страница 71

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Yuriy Zaytsev #:

а если VPS от MetaQuotes ?

 Идеально конечно VPS , который стоит в одной серверной с главной машиной финам  и связан с ним по оптике.


2023.12.12 12:32:07.967 Trades '******': order #**************** buy limit 1700 / 1700 BANE at 1617.0 done in 144.310 ms



VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:

 

 
Dmi3 #:

VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:

А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?

 
Dmi3 #:

VPS не поможет. У меня пинг менее 1 мс, а скорость исполнения та же самая:

 

Значит тормоза не на физическом уровне.

 
trampampam #:

А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?

тут ребята ляпят транзак коннектор просят помощи..... может знают....
 
Roman Shiredchenko #:
тут ребята ляпят транзак коннектор просят помощи..... может знают....

Насколько я понял, они делают свой коннектор к плазе, чтобы вообще без терминалов (типа транзак, МТ5 и др.) обходиться. Но за это придется платить.

А меня интересует работа через готовое решение, которое предоставляет финам бесплатно с пометкой "высокоскоростное".

 
Roman Shiredchenko #:
тут ребята ляпят транзак коннектор просят помощи..... может знают....

Transaq дают своё API вместе с библиотеками, а ребята лепят коннектор к плазе (а скорее просто к агенту плазы)

просто разные вселенные и об разных вещах

 
trampampam #:

Насколько я понял, они делают свой коннектор к плазе, чтобы вообще без терминалов (типа транзак, МТ5 и др.) обходиться. Но за это придется платить.

А меня интересует работа через готовое решение, которое предоставляет финам бесплатно с пометкой "высокоскоростное".

Очень правильно, что поставили в кавычки слово высокоскоростное :)

Просто забудьте, про Транзак

 
prostotrader #:

Очень правильно, что поставили в кавычки слово высокоскоростное :)

Просто забудьте, про Транзак

Если выбирать подключение через lua к квик или транзак, транзак будет предпочтительнее.

К примеру если пользоваться квиком, то я через транзак подключаю скальперский стакан QScalp - CScalp быстрее работает.

 
trampampam #:

А Вы случайно не знаете, если у них через высокоскоростной Транзак торговать, какая скорость исполнения там?

Я знаю. ~80-90мс в среднем (при пинге 9мс и редких вылетах до 140-200мс). И не слушайте местных специалистов, что дескать " забудьте, про Транзак". В плане проскальзывания по сделкам, всё, если не лучше, то точно не хуже MT5 Открытия. Торгую через Транзак HFT больше двух с половиной месяцев. 

 
pvs76 #:

Я знаю. ~80-90мс в среднем (при пинге 9мс и редких вылетах до 140-200мс). И не слушайте местных специалистов, что дескать " забудьте, про Транзак". В плане проскальзывания по сделкам, всё, если не лучше, то точно не хуже MT5 Открытия. Торгую через Транзак HFT больше двух с половиной месяцев. 

Т.е., ни разу не HFT. Просто чуть меньшие тормоза.

В Открытии исполнение в MT5 было ~30мс при пинге 11-13мс.

Но забывать точно не надо, выглядит лучше, чем местный MT5 (200-300мс при пинге те же 11мс).

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