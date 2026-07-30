MT5 стал доступен в Финам - страница 73

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pvs76 #:

Не знаю с кем вы там общались и на каком форуме. Вот статистика из одного из ботов: 862 выставленных заявки среднее время исполнения 78мс. Если про обычный Транзак, то да, там 150-250-350мс. Кстати, иногда переписанный с нуля код или добавление каких-то фишек, типа динамического лота, решает многие проблемы с "медленным" исполнением. Если конечно, речь не идет о наборе позиция на десятки миллионов.

Каждый  выбирает сам, как ему слить депозит.

 
Всем здрасти. Подскажите мт5 как приложение под финам вообще как то можно на телефон андроид поставить???
 

Прямой доступ на биржи от брокера «Финам» 

  • Доступ на биржи менее чем за 50 микросекунд )))))
  • Подходит для квалифицированных инвесторов, которые используют​​​​​​​
    ​​​​​​​алго- и HFT-трейдинг
  • Скорость отправки и получения данных до 5000 раз выше, чем по стандартному подключению

https://broker.finam.ru/dma/

 
prostotrader #:
Каждый  выбирает сам, как ему слить депозит.

С этим согласен. Plaza - не самый худший вариант для этого, а может для кого-то самый лучший.

 
склеек фьючей в финаме что-то немного, по сравнению с Открытием
кто как выходит из положения?
 
Viktor Vlasenko #:
склеек фьючей в финаме что-то немного, по сравнению с Открытием
кто как выходит из положения?

https://www.finam.ru/quote/forts/cny/export/

 
Sergey Chalyshev #:

Прямой доступ на биржи от брокера «Финам» 

  • Доступ на биржи менее чем за 50 микросекунд )))))
  • Подходит для квалифицированных инвесторов, которые используют​​​​​​​
    ​​​​​​​алго- и HFT-трейдинг
  • Скорость отправки и получения данных до 5000 раз выше, чем по стандартному подключению

https://broker.finam.ru/dma/

Думаю стоит отличать миллисекунд от микросекунд.
 
android1983 #:
Всем здрасти. Подскажите мт5 как приложение под финам вообще как то можно на телефон андроид поставить??

Писал в поддержку финама, ответили что только пк версия

Сам мучаюсь, оказывается только у открытия был мобильный метатрейдер (((

 

Кто пользуется МТ5 Финам, отпишитесь плиз.

Гоняю тестере стратегий, почему то у меня на графике показывается только линия средств, линии баланса нет, а линия средств при прогонах тупо горизонтально гармошку какую то рисует, если потом отчет сформировать, то там линия баланса есть.
Скажите у всех так или только у меня, может чего криво встало



 
Konstantin Seredkin #:

Кто пользуется МТ5 Финам, отпишитесь плиз.

Гоняю тестере стратегий, почему то у меня на графике показывается только линия средств, линии баланса нет, а линия средств при прогонах тупо горизонтально гармошку какую то рисует, если потом отчет сформировать, то там линия баланса есть.
Скажите у всех так или только у меня, может чего криво встало

Нет такого. Билд 4073.

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