MT5 стал доступен в Финам - страница 73
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Не знаю с кем вы там общались и на каком форуме. Вот статистика из одного из ботов: 862 выставленных заявки среднее время исполнения 78мс. Если про обычный Транзак, то да, там 150-250-350мс. Кстати, иногда переписанный с нуля код или добавление каких-то фишек, типа динамического лота, решает многие проблемы с "медленным" исполнением. Если конечно, речь не идет о наборе позиция на десятки миллионов.
Каждый выбирает сам, как ему слить депозит.
Прямой доступ на биржи от брокера «Финам»
алго- и HFT-трейдинг
https://broker.finam.ru/dma/
Каждый выбирает сам, как ему слить депозит.
С этим согласен. Plaza - не самый худший вариант для этого, а может для кого-то самый лучший.
кто как выходит из положения?
склеек фьючей в финаме что-то немного, по сравнению с Открытием
кто как выходит из положения?
https://www.finam.ru/quote/forts/cny/export/
Прямой доступ на биржи от брокера «Финам»
алго- и HFT-трейдинг
https://broker.finam.ru/dma/
Всем здрасти. Подскажите мт5 как приложение под финам вообще как то можно на телефон андроид поставить??
Писал в поддержку финама, ответили что только пк версия
Сам мучаюсь, оказывается только у открытия был мобильный метатрейдер (((
Кто пользуется МТ5 Финам, отпишитесь плиз.
Гоняю тестере стратегий, почему то у меня на графике показывается только линия средств, линии баланса нет, а линия средств при прогонах тупо горизонтально гармошку какую то рисует, если потом отчет сформировать, то там линия баланса есть.
Скажите у всех так или только у меня, может чего криво встало
Кто пользуется МТ5 Финам, отпишитесь плиз.
Гоняю тестере стратегий, почему то у меня на графике показывается только линия средств, линии баланса нет, а линия средств при прогонах тупо горизонтально гармошку какую то рисует, если потом отчет сформировать, то там линия баланса есть.
Скажите у всех так или только у меня, может чего криво встало
Нет такого. Билд 4073.