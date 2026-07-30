MT5 стал доступен в Финам - страница 67
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А у меня мт5 от Открытия не логинится к счету. Финамовский нормально логинится.
Уточнение
- мт5 от Открытия не логинится к Финамовскому счету.
Ну, мне в Финаме заявляли, что только их MT5 у них работает, даже от MQ - нет.
Ну, мне в Финаме заявляли, что только их MT5 у них работает, даже от MQ - нет.
Чушь неимоверная…
2023.11.16 18:50:59.138 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4065 started for MetaQuotes Software Corp. 2023.11.16 18:50:59.138 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, AVX, 9 / 11 Gb memory, 363 / 953 Gb disk, admin, GMT+3 2023.11.16 18:50:59.138 Terminal D:\MetaTrader 5\Hadge MT5 2023.11.16 18:50:59.678 please upgrade to Windows 10 Codename 21H1 (november 2021 update) or later 2023.11.16 18:51:00.410 Network '18311': authorized on FINAM-AO through MT5.AccessServer #2 (ping: 46.30 ms, build 3802)
Подскажите брокера для форекс чтоб работать через МТ5, У Финама на форекс только через МТ4. Там на реальном счете нет пар золото/долар и золото/евро.
Альфа и БКС?
Подскажите брокера для форекс чтоб работать через МТ5, У Финама на форекс только через МТ4. Там на реальном счете нет пар золото/долар и золото/евро.
у легальных ДЦ в РФ (их всего четыре гугл в помощь) нет золота, центробанк не разрешает, потому что заботится о частных инвесторах и не дает им рискованные инструменты.
"И днем и ночью, каждый час ЦБ думает о вас" ©
у легальных ДЦ в РФ (их всего четыре гугл в помощь) нет золота, центробанк не разрешает, потому что заботится о частных инвесторах и не дает им рискованные инструменты.
"И днем и ночью, каждый час ЦБ думает о вас" ©
Да ладно! А это тогда, что такое? ))
С уважением, Владимир.
Да ладно! А это тогда, что такое? ))
С уважением, Владимир.
это демо, там и сбербанк с газпромом в демо доступе есть. нам то от этого не холодно, не жарко.
это демо, там и сбербанк с газпромом в демо доступе есть. нам то от этого не холодно, не жарко.
Ну, раз Вы не в теме, то раскрою страшную тайну. Демо счета в Альфа-форексе начинаются с двойки, а реальный счёт с единицы. Приглядитесь повнимательнее на какую цифру начинается мой счёт. ))
С уважением, Владимир.
Ну, раз Вы не в теме, то раскрою страшную тайну. Демо счета в Альфа-форексе начинаются с двойки, а реальный счёт с единицы. Приглядитесь повнимательнее на какую цифру начинается мой счёт. ))
С уважением, Владимир.
нет золота на реальных счетах и нефти нет, на котировки они могут дать поглазеть, но сделку вам не откроют. Там только валютные пары торгуются.
Не надо козырять кто в теме, кто нет. Мы тут все не лыком шиты. Я первый побегу тестить исполнение сделок на нефти в ДЦ РФ, конечно как только она там появится.
нет золота на реальных счетах и нефти нет, на котировки они могут дать поглазеть, но сделку вам не откроют. Там только валютные пары торгуются.
Вы заявили, что на предоставленной мною картинке, счёт демо. Объяснил Вам, как отличить у Альфы-форекса демо счёт от реального.
Теперь по существу вопроса. Никогда не торговал парой золото/доллар. Это факт. Надобности не было. В понедельник, специально, попробую открыть позицию. Отпишусь.
С уважением, Владимир.