MT5 стал доступен в Финам - страница 68

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MrBrooklin #:

Вы заявили, что на предоставленной мною картинке, счёт демо. Объяснил Вам, как отличить у Альфы-форекса демо счёт от реального.

Теперь по существу вопроса. Никогда не торговал парой золото/доллар. Это факт. Надобности не было. В понедельник, специально, попробую открыть позицию. Отпишусь.

С уважением, Владимир.

Открывать позицию совершенно не обязательно. Достаточно показать спецификацию…

Это Finam

Это демка MQ


 
Alexey Viktorov #:
Открывать позицию совершенно не обязательно. Достаточно показать спецификацию…

Привет, Алексей!

Вот спецификация.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Привет, Алексей!

Вот спецификация.

С уважением, Владимир.

Ну так и есть, торговля отключена.


 
sober #:

у легальных ДЦ в РФ (их всего четыре гугл в помощь) нет золота, центробанк не разрешает, потому что заботится о частных инвесторах и не дает им рискованные инструменты.

А товарные фьючерсы moex не устраивают?

 
Stanislav Korotky #:

А товарные фьючерсы moex не устраивают?

Ходят слухи, что какие-то умельцы лимитками загребают горы денег на этой МОЕХ. Если бы я так умел, меня бы всё устраивало.

 
MrBrooklin #:
В понедельник, специально, попробую открыть позицию. Отпишусь.

Как обещал, попробовал совершить сделку на паре золото/доллар. Осуществить сделку не представляется возможным. Получается, что Альфа-форекс транслирует в своём терминале котировки с металлами только в качестве информации, а не для торговли. Только какой в этом смысл? Вопрос риторический и отвечать на него не обязательно.

С уважением, Владимир.

 

Почему то когда провожу тестирование робота в финаме на фьючерсе московской биржи, мне кривая вот так рисуется, на открытии было по другому, баланс и эквити рисовались, тут одна туда сюда прыгает... открывашку прикрыли на прошлой недели, вернулся на финам, а тут такие непонятки.

Кто-нибудь знает почему так или это после обновы новая фишка мт ?

 
Товарищи, а в финаме можно торговать через MT5 для андроид???
 
Artem_001_88 #:
Товарищи, а в финаме можно торговать через MT5 для андроид???

сам то как думаешь, андроид приложение подключается ко всем этим сервисам на одном уровне

 
lynxntech #:

сам то как думаешь, андроид приложение подключается ко всем этим сервисам на одном уровне

в приложении в списке брокеров не находит финам

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