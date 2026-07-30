MT5 стал доступен в Финам - страница 68
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Вы заявили, что на предоставленной мною картинке, счёт демо. Объяснил Вам, как отличить у Альфы-форекса демо счёт от реального.
Теперь по существу вопроса. Никогда не торговал парой золото/доллар. Это факт. Надобности не было. В понедельник, специально, попробую открыть позицию. Отпишусь.
С уважением, Владимир.
Открывать позицию совершенно не обязательно. Достаточно показать спецификацию…
Это Finam
Это демка MQ
Открывать позицию совершенно не обязательно. Достаточно показать спецификацию…
Привет, Алексей!
Вот спецификация.
С уважением, Владимир.
Привет, Алексей!
Вот спецификация.
С уважением, Владимир.
Ну так и есть, торговля отключена.
у легальных ДЦ в РФ (их всего четыре гугл в помощь) нет золота, центробанк не разрешает, потому что заботится о частных инвесторах и не дает им рискованные инструменты.
А товарные фьючерсы moex не устраивают?
А товарные фьючерсы moex не устраивают?
Ходят слухи, что какие-то умельцы лимитками загребают горы денег на этой МОЕХ. Если бы я так умел, меня бы всё устраивало.
В понедельник, специально, попробую открыть позицию. Отпишусь.
Как обещал, попробовал совершить сделку на паре золото/доллар. Осуществить сделку не представляется возможным. Получается, что Альфа-форекс транслирует в своём терминале котировки с металлами только в качестве информации, а не для торговли. Только какой в этом смысл? Вопрос риторический и отвечать на него не обязательно.
С уважением, Владимир.
Почему то когда провожу тестирование робота в финаме на фьючерсе московской биржи, мне кривая вот так рисуется, на открытии было по другому, баланс и эквити рисовались, тут одна туда сюда прыгает... открывашку прикрыли на прошлой недели, вернулся на финам, а тут такие непонятки.
Кто-нибудь знает почему так или это после обновы новая фишка мт ?
Товарищи, а в финаме можно торговать через MT5 для андроид???
сам то как думаешь, андроид приложение подключается ко всем этим сервисам на одном уровне
сам то как думаешь, андроид приложение подключается ко всем этим сервисам на одном уровне
в приложении в списке брокеров не находит финам