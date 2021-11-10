Эксперимент - страница 160
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В этом есть логика. Но в данном случа речь о плате не идёт. Будем надеяться, что никаких правил не нарушаю.
В этом случае существует риск, что прибежит, как из-за угла, нежданно, вот этот вот :
.И махая своей шашкой, забанит в своё удовольствие.
В этом есть логика. Но в данном случа речь о плате не идёт. Будем надеяться, что никаких правил не нарушаю.
Не знаю - не знаю. Тут могут расценить как подготовка и раскрутка к платному. Уже были такие случаи. Так что???
Этих двоих считай тоже.
https://www.mql5.com/ru/users/ya_programmer
https://www.mql5.com/ru/users/kalipso1979
Они, вероятно, стесняются, но уже несколько страниц исписали: "не показываешь, не показываешь, ..."
Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )
Не знаю - не знаю. Тут могут расценить как подготовка и раскрутка к платному. Уже были такие случаи. Так что???
Разве это наоборот не хорошо, если кто-то бы демонстрировал хорошую торговлю до того, как запускать сигнал за деньги?
Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )
Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.
Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.
Олег, ну есть же уже, все прекрасно видно - титаник.
Пусть лучше мамке денежку отдастдемка демкой, а реал реалом - для этой тс-ки небо и земля
Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.
Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )
Посчитайте меня.
Олег, ну есть же уже, все прекрасно видно - титаник.
Пусть лучше мамке денежку отдаст
Английский "Титаник" - это лишь веха в мировом развитии мореплавания.
Посмотри, какие нынче Русские Титаны ходят по морям и океанам.
.
Я думаю так, кто хочет, тот хочет. А так вот выделываться, набивать себе цену, не комильфо. Мужиком надо быть (тебя это не касается)
чучело гороховое, тебе ли об этом вякать