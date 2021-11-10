Эксперимент - страница 160

Новый комментарий
[Удален]  
Mikhael1983:

В этом есть логика. Но в данном случа речь о плате не идёт. Будем надеяться, что никаких правил не нарушаю. 

В этом случае существует риск, что прибежит, как из-за угла, нежданно, вот этот вот :

 

.

И махая своей шашкой, забанит в своё удовольствие.
 
Mikhael1983:

В этом есть логика. Но в данном случа речь о плате не идёт. Будем надеяться, что никаких правил не нарушаю. 

Не знаю - не знаю. Тут могут расценить как подготовка и раскрутка к платному. Уже были такие случаи. Так что???

 
PapaYozh:

Этих двоих считай тоже.

https://www.mql5.com/ru/users/ya_programmer

https://www.mql5.com/ru/users/kalipso1979


Они, вероятно, стесняются, но уже несколько страниц исписали: "не показываешь, не показываешь, ..."

Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )

 
Uladzimir Izerski:

Не знаю - не знаю. Тут могут расценить как подготовка и раскрутка к платному. Уже были такие случаи. Так что???

Разве это наоборот не хорошо, если кто-то бы демонстрировал хорошую торговлю до того, как запускать сигнал за деньги?

[Удален]  
Mikhael1983:

Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )

Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.

 
Олег avtomat:

Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.

Олег, ну есть же уже, все прекрасно видно - титаник.

Пусть лучше мамке денежку отдаст

демка демкой, а реал реалом - для этой тс-ки небо и земля
[Удален]  
Олег avtomat:

Они стесняются. Им и хочется, и колется, и мамка не велит.

Я думаю так, кто хочет, тот хочет. А так вот выделываться, набивать себе цену, не комильфо. Мужиком надо быть (тебя это не касается)
 
Mikhael1983:

Не, не могу их посчитать. Они не говорили об этом сами )

Посчитайте меня.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Олег, ну есть же уже, все прекрасно видно - титаник.

Пусть лучше мамке денежку отдаст

Английский "Титаник" - это лишь веха в мировом развитии мореплавания. 

Посмотри, какие нынче Русские Титаны ходят по морям и океанам.

 

.

[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Я думаю так, кто хочет, тот хочет. А так вот выделываться, набивать себе цену, не комильфо. Мужиком надо быть (тебя это не касается)

чучело гороховое, тебе ли об этом вякать

1...153154155156157158159160161162163164165166167...277
Новый комментарий