Эксперимент - страница 252
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Цена идёт вниз, потому что каждый начинает дампить цену, влезая впереди всех.
Согласен, что при увеличении количества продавцов цена будет падать. Уточню только, что не каждый будет влезать впереди всех, а только те, кому нужно продать во что бы то ни стало, которые не могут ожидать выгодной цены. Например те, которые выполняют волю импортёров своей продукции, которым необходимо поменять валюту для выплаты зарплаты рабочим.
Разумеется, что цена не может бесконечно падать. Рано или поздно вмешивается маркетмейкер, делая покупки и цена начинает двигаться вверх, начинают подключаться и другие покупатели. Вот это движение Ренат и воспринимает, как следствие увеличения количества продавцов, хотя на самом деле это следствие увеличения количества покупателей.
неттинг не предполагает спреды вроде как .Этим так скажем их обходят.
Согласен, что при увеличении количества продавцов цена будет падать. Уточню только, что не каждый будет влезать впереди всех, а только те, кому нужно продать во что бы то ни стало, которые не могут ожидать выгодной цены. Например те, которые выполняют волю импортёров своей продукции, которым необходимо поменять валюту для выплаты зарплаты рабочим.
Разумеется, что цена не может бесконечно падать. Рано или поздно вмешивается маркетмейкер, делая покупки и цена начинает двигаться вверх, начинают подключаться и другие покупатели. Вот это движение Ренат и воспринимает, как следствие увеличения количества продавцов, хотя на самом деле это следствие увеличения количества покупателей.
не надо нести пургу
обьемы 6-го
движение 7-го
Ну и все мы помним, как мы до этого покупали и покупали, а фунт все падал и падал
Это же спекулянты, а они всегда любят идти против рынка)
не надо нести пургу
обьемы 6-го
движение 7-го
Не надо фантазировать, цена падает, когда больше продавцов и растет, когда больше покупателей. Но вы смотрите на кухонный сантимент и от этого у вас все с ног на голову: цена якобы падает, когда в рынке больше покупателей. Просто вы видите срез одной конкретной небольшой части рынка, которая в силу своей малограмотности по большей части является топливом для движений, поставляя рынку свою ликвидность (деньги).
На вашем скрине объемы комнатных трейдунов, они не характеризуют весь рынок целиком, а только очень малую его часть. Раз цена упала, значит продавали еще бОльшими объемами, просто те кто продавали, в данном "рейтинге" не представлены.
Это же спекулянты, а они всегда любят идти против рынка)
Не надо фантазировать, цена падает, когда больше продавцов и растет, когда больше покупателей. Но вы смотрите на кухонный сантимент и от этого у вас все с ног на голову: цена якобы падает, когда в рынке больше покупателей. Просто вы видите срез одной конкретной небольшой части рынка, которая в силу своей малограмотности по большей части является топливом для движений, поставляя рынку свою ликвидность (деньги).
На вашем скрине объемы комнатных трейдунов, они не характеризуют весь рынок целиком, а только очень малую его часть. Раз цена упала, значит продавали еще бОльшими объемами, просто те кто продавали, в данном "рейтинге" не представлены.
А у них по другому и не получиться. Ты же сам канал изобразил. От одной границы продаешь, от другой покупаешь. А тут оппа, и предполагаемый хай неожиданно лоем оказалмя
Канал это предполагаемое направление цены на каком то предполагаемом отрезке времени. Не обязательно цена должна подчиняться границам каналов.
Цена ничему и ни кому не обязана ни индикаторам ни аналитикам тем более диванным.
Цена на валюты зависит от эконмической активности в разных странах. Частично от спекулятивной составляющей.
Канал это предполагаемое направление цены на каком то предполагаемом отрезке времени. Не обязательно цена должна подчиняться границам каналов.
Цена ничему и ни кому не обязана ни индикаторам ни аналитикам тем более диванным.
Цена на валюты зависит от эконмической активности в разных странах. Частично от спекулятивной составляющей.