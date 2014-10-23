Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ? - страница 6
дело вот в чем... ТЗ составленна крайне не грамотно. нет абсолютно никакой конкретики. буквально каждая фраза требует детального уточнения и возникает куча вопросов. по такой ТЗ сделать советник невозможно
вернее можно самому додумать все детали и сделать но это вряд ли будет соответствовать пожеланиям заказчика.
но это все не помешало разработчику взяться за дело и взять деньги. в результате сделанный алгоритм не работает так как этого хочет заказчик, что и следовало ожидать
По сути, с этого и надо было начинать...
Большое спасибо за ответы! В ваших высказываниях я нашел некоторое утешение и поддержку. Так как в данном случае я являюсь автором этого Технического Задания и сотрудничал с программистом по решению этой задачи, и получил отрицательный результат в виде неправильно работающего советника, то и решил задать этот вопрос на форуме, чтобы понять, в чем причина моей неудачи. Так как получил от программиста советника, который не соответствует моему видению, а также обвинения в том, что моё Техническое Задание «мягко говоря, ужасно и в процессе работы, постоянно просили что-то доработать».
Кто такие программисты? И в чем они заинтересованы? Утрирую: Программисты пишут программы и хотят получать деньги за свои умения. Заинтересован ли программист в том, чтобы алгоритм приносил прибыль заказчику? По-видимому, это не является обязательным условием.
Кто такие заказчики? Это те, кто не умеют писать программы, но думают, что им в голову пришла хорошая идея, или хотят проверить хорошая ли идея пришла им в голову. Заказчик заинтересован в том, чтобы алгоритм приносил прибыль.
Если не умеешь программировать, то пощупать какую-то идею представляется сложной задачей. Исследовать графики и делать расчеты в таблице excel в принципе возможно, но долго и утомительно. А самое главное реализовать найденный алгоритм вручную в реальной торговле также оказывается довольно трудоемкой задачей. Но в наше время алгоритм можно запрограммировать, и есть специалисты, которые умеют это делать. И этих специалистов можно найти на данном сайте.
То есть существует некое противоречие. Заказчик не знает или не знает точно, к чему приведет его идея и к тому же вынужден оплачивать работу программиста, а программист почти всегда уверен в результатах своего труда и гарантированной оплате.
Исходя из сказанного выше, все-таки, хочется получать от программистов определенное внимание, понимание и уважение. Другими словами не понял Техническое Задание, не берись за работу, не устраивает цена, не берись за работу, и не подсовывай советника, который не соответствует идеям заказчика.
На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара. Далее торговля ведется в направлении наклона EMA. Если наклон вверх, то первый ордер выставляется либо лимитным ордером, на уровне закрытия предыдущего бара, уже сформированного, либо сделка открывается рыночным ордером. Далее идут еще два уровня: На уровне спрогнозированного минимума, и третий уровень на расстоянии между первым и вторым ордером. Обязательно стопы. После открытия сделок на следующем баре если тенденция продолжается, то и процедура покупок тоже. Сделки закрываются после появления противоположного сигнала.
Благодаря нашему обсуждению, я также хочу сказать, что должен признать слабость своей формулировки по поводу направления торговли, исходя из наклона скользящих средних. Должен признать, что не наклон скользящих является решающим, а именно прогноз уровней будущего бара. Ведь если мы знаем уровень open и уровень close, то нам понятно в каком направлении торговать - в сторону close.
Также должен признать, что до сих пор не знаю как лучше расположить третий ордер: у меня два варианта, либо он находится на расстоянии шага между первым и вторым ордером, либо между ними. Я не знаю ответа, но наверное, возможно заложить в советника вариативность, и протестировать эти варианты.