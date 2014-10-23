Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ? - страница 6

топикстартер это мой товарищ и я разговаривал с ним по скайпу по этому поводу. 

дело вот в чем... ТЗ составленна крайне не грамотно. нет абсолютно никакой конкретики. буквально каждая фраза требует детального уточнения и возникает куча вопросов. по такой ТЗ сделать советник невозможно
вернее можно самому додумать все детали и сделать но это вряд ли будет соответствовать пожеланиям заказчика.

но это все не помешало разработчику взяться за дело и взять деньги. в результате сделанный алгоритм не работает так как этого хочет заказчик, что и следовало ожидать
 
По сути, с этого и надо было начинать...

[Удален]  
Мой вывод совсем другой.
Здесь типа куча "гуру" программирования учат других уму разуму, а сами были двоечниками, теперь выдают себя за крутых программистов, но кроме троллинга ничего от них нет.
 
земеля)
 
я бы добавил: ... кто на кого учился))
 
Насколь извращён ваш вывод. Странные мысли вас посещают. Не меряйте всех своим мерилом.
 

Большое спасибо за ответы! В ваших высказываниях я нашел некоторое утешение и поддержку. Так как в данном случае я являюсь автором этого Технического Задания и сотрудничал с программистом по решению этой задачи, и получил отрицательный результат в виде неправильно работающего советника, то и решил задать этот вопрос на форуме, чтобы понять, в чем причина моей неудачи. Так как получил от программиста советника, который не соответствует моему видению, а также обвинения в том, что моё Техническое Задание «мягко говоря, ужасно и в процессе работы, постоянно просили что-то доработать».

  Кто такие программисты? И в чем они заинтересованы? Утрирую: Программисты пишут программы и хотят получать деньги за свои умения. Заинтересован ли программист в том, чтобы алгоритм приносил прибыль заказчику? По-видимому, это не является обязательным условием.

 Кто такие заказчики? Это те, кто не умеют писать программы, но думают, что им в голову пришла хорошая идея, или хотят проверить хорошая ли идея пришла им в голову. Заказчик заинтересован в том, чтобы алгоритм приносил прибыль.

 Если не умеешь программировать, то пощупать какую-то идею представляется сложной задачей. Исследовать графики и делать расчеты в таблице excel в принципе возможно, но долго и утомительно. А самое главное реализовать найденный  алгоритм вручную в реальной торговле также оказывается довольно трудоемкой задачей. Но в наше время алгоритм можно запрограммировать, и есть специалисты, которые умеют это делать. И этих специалистов можно найти на данном сайте.

То есть существует некое противоречие. Заказчик не знает или не знает точно, к чему приведет его идея и к тому же вынужден оплачивать работу программиста, а программист почти всегда уверен в результатах своего труда и гарантированной оплате.

Исходя из сказанного выше, все-таки, хочется получать от программистов определенное внимание, понимание и уважение. Другими словами не понял Техническое Задание, не берись за работу, не устраивает цена, не берись за работу, и не подсовывай советника, который не соответствует идеям заказчика.

 
На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара. Далее торговля ведется в направлении наклона EMA. Если наклон вверх, то первый ордер выставляется либо лимитным ордером, на уровне закрытия предыдущего бара, уже сформированного, либо сделка открывается рыночным ордером. Далее идут еще два уровня: На уровне спрогнозированного минимума, и третий уровень на расстоянии между первым и вторым ордером. Обязательно стопы. После открытия сделок на следующем баре если тенденция продолжается, то и процедура покупок тоже. Сделки закрываются после появления противоположного сигнала.

 
На графике выше отражена идея прогнозирования уровней будущего бара. Эту работу выполнил другой программист, который создал этот индикатор по моей идее, и как видим, поскольку работа выполнена, то и идея реализована. Наверное, надо было заказать советника у этого программиста, так как он выполнил много работ и наверняка справился бы и с этой задачей. Но заявок на выполнение работы было много, и я дал возможность проявить себя еще одному программисту, который очень хотел мне помочь.
 

Благодаря нашему обсуждению, я также хочу сказать, что должен признать слабость своей формулировки по поводу направления торговли, исходя из наклона скользящих средних. Должен признать, что не наклон скользящих является решающим, а именно прогноз уровней будущего бара. Ведь если мы знаем уровень open и уровень close, то нам понятно в каком направлении торговать - в сторону close. 

Также должен признать, что до сих пор не знаю как лучше расположить третий ордер: у меня два варианта, либо он находится на расстоянии шага между первым и вторым ордером, либо между ними. Я не знаю ответа, но наверное, возможно заложить в советника вариативность, и протестировать эти варианты.

 

