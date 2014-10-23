Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?

На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара. Далее торговля ведется в направлении наклона EMA. Если наклон вверх, то первый ордер выставляется либо лимитным ордером, на уровне закрытия предыдущего бара, уже сформированного, либо сделка открывается рыночным ордером. Далее идут еще два уровня: На уровне спрогнозированного минимума, и третий уровень на расстоянии между первым и вторым ордером. Обязательно стопы. После открытия сделок на следующем баре если тенденция продолжается, то и процедура покупок тоже. Сделки закрываются после появления противоположного сигнала.

 
Это "хотелки". Я бы задал ещё гору вопросов прежде, чем определиться с возможностью написания и с ценой.
 
Dedpistolet:

Обязательно требовать к заданию картинку с графиками - и всё описание делать на картинке.
 
жесть...
 
Это не ТЗ, а художественное описание. Хотя понять и сделать можно (если есть опыт трэйдинга), но за очень дополнительные деньги.
 
По теме топика: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?" -- Ответ: "Можно".

Но есть встречный вопрос к заказчику: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?"

В качестве аргументов-размышлений -- приведу картинку (собственно, вопрос на картинке):

 

 

Понять "что хочет" можно. А вот следующие определения ему придётся по пунктам пояснить.

1. "прогнозируем ценовые уровни" - каким образом?

2. "в направлении наклона" - ??? (abolk уже прокомментировал)

3. "либо" - от чего зависит выбор?

и тд...

===

нормальная рабочая ситуация, 1/4 заказов начинаются почти так ))) , нужно запросить подробное ТЗ.

 

Чего-то обсуждают, а ТЗ-то и нету.

Пока только желания 

 
Исполнителю надо понимать, что не все Заказчики мыслят и/или могут излагать мысли "алгоритмом". Варианта два:

1. "Быть выше" и со своей "высоты" игнорировать такие выставленные заказы. Результат - сидеть в бедноте "непризнанным гением". (кстати, к любому виду деятельности это относится)

2. Попытаться наладить контакт, в процессе рабочей переписки выяснить подробности и всё-таки Выполнить работу и Зарабатывать. (тоже к любому виду деятельности )))))))

 
Разработка ТЗ стоит денег, и иногда больших чем сама работа. Вы это учитываете?

На переговоры   с Заказчиком уходит иногда две-три недели. И день на работу

 
Исполнитель волен выбирать между 1м и 2м вариантом. В зависимости на какой Результат он настроен.
