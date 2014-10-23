Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?
На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара. Далее торговля ведется в направлении наклона EMA. Если наклон вверх, то первый ордер выставляется либо лимитным ордером, на уровне закрытия предыдущего бара, уже сформированного, либо сделка открывается рыночным ордером. Далее идут еще два уровня: На уровне спрогнозированного минимума, и третий уровень на расстоянии между первым и вторым ордером. Обязательно стопы. После открытия сделок на следующем баре если тенденция продолжается, то и процедура покупок тоже. Сделки закрываются после появления противоположного сигнала.
По теме топика: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?" -- Ответ: "Можно".
Но есть встречный вопрос к заказчику: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?"
В качестве аргументов-размышлений -- приведу картинку (собственно, вопрос на картинке):
Понять "что хочет" можно. А вот следующие определения ему придётся по пунктам пояснить.
1. "прогнозируем ценовые уровни" - каким образом?
2. "в направлении наклона" - ??? (abolk уже прокомментировал)
3. "либо" - от чего зависит выбор?
и тд...
===
нормальная рабочая ситуация, 1/4 заказов начинаются почти так ))) , нужно запросить подробное ТЗ.
Чего-то обсуждают, а ТЗ-то и нету.
Пока только желания
Исполнителю надо понимать, что не все Заказчики мыслят и/или могут излагать мысли "алгоритмом". Варианта два:
1. "Быть выше" и со своей "высоты" игнорировать такие выставленные заказы. Результат - сидеть в бедноте "непризнанным гением". (кстати, к любому виду деятельности это относится)
2. Попытаться наладить контакт, в процессе рабочей переписки выяснить подробности и всё-таки Выполнить работу и Зарабатывать. (тоже к любому виду деятельности )))))))
Разработка ТЗ стоит денег, и иногда больших чем сама работа. Вы это учитываете?
На переговоры с Заказчиком уходит иногда две-три недели. И день на работу
