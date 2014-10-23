Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ? - страница 2
Исполнитель волен выбирать между 1м и 2м вариантом. В зависимости на какой Результат он настроен.
По теме топика: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?" -- Ответ: "Можно".
Но есть встречный вопрос к заказчику: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?"
В качестве аргументов-размышлений -- приведу картинку (собственно, вопрос на картинке):
В чем проблема?
Нет наклона - не выставляем ордера...))
В чем проблема?
Где об этом написано в показанном "ТЗ" ?
И где видно на картинке, что "нет наклона" ? Их там кучка... "маленьких наклончиков". Где есть описание понятия и параметров "наклона МАшки" ?
И это только наводящие вопросы. Из них рождаются более конкретные, детализированные.
А потом всё-равно заказчик будет кричать, что всё неверно, так как ""а что не понятно-то?, ну не говорил, но ведь и так по логике же ясно!!!".
И попробуй объясни, что не ясно. Не просто не ясно, а нифига не ясно... Программе нужна однозначная цифра, а не подразумеваемая.
Расскажите мне по картинке почему вы решили, что нет наклона? И покажите это же в ТЗ.
В чем проблема?
Что есть наклон? И что есть его отсутствие? С цифрами пожалуйста
Ты бы лучше вот это прокомментировал: "... На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара ..."
Вот как всё легко-то оказывается. А я-то всё думаю как же понять где в будущем цена будет. Причём - минимум 4 составляющие будущего(!) бара. Оказывается - четыре МАшки рулят...
Ребят, я конечно, спорить не собираюсь, НО!
У человека есть идея, он ищет возможность её воплотить, если кто то хочет помочь - пусть возьмется, если не нравится описание - пропускайте, ищем понятное задание. Не все обладают знаниями программирования да и тех. анализа (порой), человек понимает: "че-то, где-то, вот оно рядом - а объяснить не умеет", что сыр бор то поднимать?
А МАшки рулят, новые ценовые уровни конечно нет ( На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара ), а на откат по МАшкам предполагать можно