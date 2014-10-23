Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ? - страница 2

AndreiFAN:
Исполнитель волен выбирать между 1м и 2м вариантом. В зависимости на какой Результат он настроен.
Демпинг? Или альтруизм?
 
Тут решает только стоимость работы. Покрывает или нет затраты на разработку ТЗ. Хотя доработка в любом случае будет. Ее тоже надо учитывать
 
abolk:

По теме топика: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?" -- Ответ: "Можно".

Но есть встречный вопрос к заказчику: "Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ?"

В качестве аргументов-размышлений -- приведу картинку (собственно, вопрос на картинке):

 

В чем проблема?

Нет наклона - не выставляем ордера...))

 
Где об этом написано в показанном "ТЗ" ?

И где видно на картинке, что "нет наклона" ? Их там кучка... "маленьких наклончиков". Где есть описание понятия и параметров "наклона МАшки" ?

И это только наводящие вопросы. Из них рождаются более конкретные, детализированные.

А потом всё-равно заказчик будет кричать, что всё неверно, так как ""а что не понятно-то?, ну не говорил, но ведь  и так по логике же ясно!!!".

И попробуй объясни, что не ясно. Не просто не ясно, а нифига не ясно... Программе нужна однозначная цифра, а не подразумеваемая.

Расскажите мне по картинке почему вы решили, что нет наклона? И покажите это же в ТЗ.

 
Что есть наклон? И что есть его отсутствие? С цифрами пожалуйста
 
Vinin:
Что есть наклон? И что есть его отсутствие? С цифрами пожалуйста
Вот, умеешь ты коротко...
 
Ты бы лучше вот это прокомментировал: "... На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара ..."

Вот как всё легко-то оказывается. А я-то всё думаю как же понять где в будущем цена будет. Причём - минимум 4 составляющие будущего(!) бара. Оказывается - четыре МАшки рулят...

 
Vinin:
Что есть наклон? И что есть его отсутствие? С цифрами пожалуйста

Ребят, я конечно, спорить не собираюсь, НО!

У человека есть идея, он ищет возможность её воплотить, если кто то хочет помочь - пусть возьмется, если не нравится описание - пропускайте, ищем понятное задание. Не все обладают знаниями программирования  да и тех. анализа (порой), человек понимает: "че-то, где-то, вот оно рядом - а объяснить не умеет", что сыр бор то поднимать?

 
Vinin:
Что есть наклон? И что есть его отсутствие? С цифрами пожалуйста
мне один заказчик сказал: "если ты не понимаешь, что такое наклон МА, то с тобой не о чем разговаривать"
 
artmedia70:

Ты бы лучше вот это прокомментировал: "... На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара ..."

Вот как всё легко-то оказывается. А я-то всё думаю как же понять где в будущем цена будет. Причём - минимум 4 составляющие будущего(!) бара. Оказывается - четыре МАшки рулят...

А МАшки рулят, новые ценовые уровни конечно нет ( На основе четырех скользящих средних прогнозируем ценовые уровни будущего бара ), а на откат по МАшкам предполагать можно 

