Можно ли понять, чего хочет заказчик по данному ТЗ? - страница 7
А чо это было? Вас снимают скрытой камерой? Дата начала этой темы - 2014.10.05 12:42. А было здесь 2014.09.12 19:37. Месяц назад. Спустя месяц вопрос задает заказчик.
Рассчитано на то, что все начнут говорить, какое мутное задание, а потом, раз, выходит ДедПистолет в белом костюме... Да?
... я дал возможность проявить себя еще одному программисту, который очень хотел мне помочь.
На самом деле -- всё просто -- Вы выбираете стоимость, а не разработчика -- Вы выбираете подешевле, а не реализацию своей задачи.
У Вас в активе ПЯТЬ заказов -- средняя стоимость 12.20 -- https://www.mql5.com/ru/users/Dedpistolet/jobs_closed -- разработчиков, с которыми Вы работали -- ЧЕТЫРЕ.
Как итог -- неопределённое задание -- неопределённое решение.
Теперь, конечно, виноват разработчик, мол, не справился, не разобрался с ТЗ -- но Ваши же глаза видели что покупали? -- как Вы оценили труд разработки по Вашему ТЗ -- такой результат и получили.
Относитесь ответственно и с пониманием -- будете получать то, что заказывали.
Ничёсе. 12 долларов - примерная цена всего лишь внесения какой-либо корректировки/доработки к уже готовому продукту, который делал тот же самый программист, но никак не стоимость разработки советника, минимальная стоимость которой - минимум на порядок выше.
Ясно всё тогда...
мне жаль видеть как вы по не опытности раскидываетесь деньгами, порой заказывая то, что вообще не требует программирования а входит в базовый функционал терминала....
так и быть Александр. если не разберетесь со своим девелопером и он не доделает работу, я сделаю её вам за 1$. уверен там час работы не больше. не понимаю только почему вы сразу ко мне не обратились, я бы во первых помог составить грамотное ТЗ либо если было бы не очень лень то сам замастырил бы сову. я уже делал вам бесплатно несколько скриптов и они работают как часы, так что прежде чем что либо заказывать и платить хотя бы цент обращайтесь ко мне за советом.
мне жаль видеть как вы по не опытности раскидываетесь деньгами, порой заказывая то, что вообще не требует программирования а входит в базовый функционал терминала....
Уважаемый nowi, не могли бы Вы провести экспертизу созданного советника, на предмет соответствия или несоответствия данному техническому заданию. Все таки не хочется быть голословным, и хочется поставить в этом деле точку, чтобы двигаться уже дальше.
мог бы наверное но мне нужен сам советник
Я отправляю Вам советника по skype. Хотелось бы его здесь выложить, но не знаю как
Прикрепить файл просто. Нужно скопировать путь файла в MetaEditore, а затем Прикрепить этот файл в сообщении поста.
Зашел в папку MetaEditor. А дальше что? Как скопировать ПУТЬ файла?
Для Вашего случая - нужно выполнить только вариант "1".