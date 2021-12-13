Правда, что если риск на сделку сделать 1% или даже менее, то прибыльность повысится?

Новый комментарий
 
По сравнению с 10% риском. Речь о торговле на бирже/форексе.
Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?
 

Чтобы получать с коровы больше прибыли, ее надо меньше кормить, и больше доить. 

Странно это не знать Вебгопнику. 

 

плакала корова, подняла шумиху

кормят как цыпленка, доят как слониху

 
webgopnik:
По сравнению с 10% риском. Речь о торговле на бирже/форексе.
Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?
Это зависит от средней результативности торговли.
Для каждой результативности существует свой оптимальный риск.
При результативности менее 50 % оптимальным будет нулевой риск, т.е. вообще не торговать.
При результативности 100 % (если есть машина времени) оптимальным будет риск 100%.
Понятие "результативность" - многомерное понятие, которое содержит такие характеристики для вашего исторического массива сделок, как диапазон просадки в пунктах, диапазон профита в пунктах, диапазон убытка в пунктах, размер этого массива, и другие .
Если ваша результативность 52%, то риск в 10% процентов депозита сделает вашу торговлю убыточной, тогда как риск 1% - прибыльной.
Если ваша результативность 60%, то торговля с риском 10% будет более эффективной, чем с риском 1%.
 
Nikolai Semko #:
Это зависит от средней результативности торговли.
Для каждой результативности существует свой оптимальный риск.
При результативности менее 50 % оптимальным будет нулевой риск, т.е. вообще не торговать.
При результативности 100 % (если есть машина времени) оптимальным будет риск 100%.
Понятие "результативность" - многомерное понятие, которое содержит такие характеристики для вашего исторического массива сделок, как диапазон просадки в пунктах, диапазон профита в пунктах, диапазон убытка в пунктах, размер этого массива, и другие .
Если ваша результативность 52%, то риск в 10% процентов депозита сделает вашу торговлю убыточной, тогда как риск 1% - прибыльной.
Если ваша результативность 60%, то торговля с риском 10% будет более эффективной, чем с риском 1%.
Интересно
 
webgopnik #:  Интересно

Робота делать будем?

 
a007 #:

Робота делать будем?

Вряд ли!

 
webgopnik #:

Вряд ли!

43 % за неделю. Подумай!


 
Вроде бы на СЛ уже перекочевал. И вот опять)
 
secret #:
Вроде бы на СЛ уже перекочевал. И вот опять)

СЛ - это стоп лосс?

Значения аббревиатуры СЛ

Найдено значений: 19

самолёт-лаборатория

самолётная лаборатория

сантилитр

светодиодная лампа

«Северный луч»

сеялка лесная

скоростемерная лента

скреперная лебёдка

слабо

сленг

слово

слэнг

соединительная линия

Сокольническая линия

сонолюминесценция

Софтлайн

столовая ложка

структурная лингвистика

судно-ловушка 

 
a007 #:

43 % за неделю. Подумай!


А что в прошлую неделю было?
123
Новый комментарий