Правда, что если риск на сделку сделать 1% или даже менее, то прибыльность повысится?
Чтобы получать с коровы больше прибыли, ее надо меньше кормить, и больше доить.
Странно это не знать Вебгопнику.
плакала корова, подняла шумиху
кормят как цыпленка, доят как слониху
webgopnik:Это зависит от средней результативности торговли.
По сравнению с 10% риском. Речь о торговле на бирже/форексе.
Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?
По сравнению с 10% риском. Речь о торговле на бирже/форексе.
Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?
Для каждой результативности существует свой оптимальный риск.
При результативности менее 50 % оптимальным будет нулевой риск, т.е. вообще не торговать.
При результативности 100 % (если есть машина времени) оптимальным будет риск 100%.
Понятие "результативность" - многомерное понятие, которое содержит такие характеристики для вашего исторического массива сделок, как диапазон просадки в пунктах, диапазон профита в пунктах, диапазон убытка в пунктах, размер этого массива, и другие .
Если ваша результативность 52%, то риск в 10% процентов депозита сделает вашу торговлю убыточной, тогда как риск 1% - прибыльной.
Если ваша результативность 60%, то торговля с риском 10% будет более эффективной, чем с риском 1%.
Nikolai Semko #:Интересно
Это зависит от средней результативности торговли.
Это зависит от средней результативности торговли.
Для каждой результативности существует свой оптимальный риск.
При результативности менее 50 % оптимальным будет нулевой риск, т.е. вообще не торговать.
При результативности 100 % (если есть машина времени) оптимальным будет риск 100%.
Понятие "результативность" - многомерное понятие, которое содержит такие характеристики для вашего исторического массива сделок, как диапазон просадки в пунктах, диапазон профита в пунктах, диапазон убытка в пунктах, размер этого массива, и другие .
Если ваша результативность 52%, то риск в 10% процентов депозита сделает вашу торговлю убыточной, тогда как риск 1% - прибыльной.
Если ваша результативность 60%, то торговля с риском 10% будет более эффективной, чем с риском 1%.
Вроде бы на СЛ уже перекочевал. И вот опять)
secret #:
Вроде бы на СЛ уже перекочевал. И вот опять)
Вроде бы на СЛ уже перекочевал. И вот опять)
СЛ - это стоп лосс?
Значения аббревиатуры СЛ
Найдено значений: 19
самолёт-лаборатория
самолётная лаборатория
сантилитр
светодиодная лампа
«Северный луч»
сеялка лесная
скоростемерная лента
скреперная лебёдка
слабо
сленг
слово
слэнг
соединительная линия
Сокольническая линия
сонолюминесценция
Софтлайн
столовая ложка
структурная лингвистика
судно-ловушка
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Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?