新版 MetaTrader 5 平台 build 2815：从Python访问市场深度，改进调试器和分析工具
Tiecheng Fu:
升级最新的 build 2815 正式版本后， EA中所使用的函数playsound（）失效，有同道中人吗？
升级最新的 build 2815 正式版本后， EA中所使用的函数playsound（）失效，有同道中人吗？
It was reply from the developers -
MetaTrader 5平台内部版本2815的新版本：从Python进入市场深度，调试器和分析器的改进
Renat Fatkhullin ，03/20/20/01 07:13 PM已修复，将于明天发布Beta。
You can check it in this new beta (Metatrader 5 build 2816) -
Sergey Golubev:
You can check it in this new beta (Metatrader 5 build 2816) -
感谢您的回复，问题已经修复了，谢谢！
MetaTrader 5 平台更新于2021年2月26日星期五进行发布。新版将有以下变化：
三项新功能可以快速获取用于统计计算和机器学习任务的数据，这可以使用大量即用型Python程序库来实现。
任务管理器可以监视平台消耗的资源。您可以查看图表消耗的内存量，EA交易以及其他性能指标使用的CPU资源。如果平台性能下降，则可以轻松检测并解决问题。
可以禁用代码优化模式，以便在性能分析报告中包含更多详细信息。没有优化的代码速度可能会慢几倍，但是此模式可提供更广泛的代码覆盖范围。请注意，通过优化的代码瓶颈可能不准确。
可以通过禁用“在分析中启用内联”来设置较温和的分析模式。
优化管理选项也已添加到项目设置。
MQL5 profiler symbol: 'EURUSD'
MQL5 profiler period: 'H1'
MQL5 profiler date from: '2021.01.01'
MQL5 profiler date to: '2021.02.22'
MQL5 profiler ticks mode: 'every tick'
MQL5 profiler execution delay: 0 ms
MQL5 profiler deposit: 10000
MQL5 profiler currency: 'USD'
MQL5 profiler leverage: 1:100
MQL5 profiler profit in pips: NO
MQL5 profiler profile data received (4640 bytes)
MQL5 profiler 758 total measurements, 0/0 errors, 470 kb of stack memory analyzed
MQL5 profiler 7782 total function frames found (1929 mql5 code, 342 built-in, 1403 other, 4108 system)
更新将通过实时更新系统提供。