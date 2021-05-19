ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 35
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Для формирования позиции покупателю с крупным объемом вложений нужно время.
Почему он не может купить активы сразу? Все просто. Если он начнет покупать по "рынку", то будет выкупать акции лимитных продавцов, что находятся сверху. И цена будет расти настолько быстро, что покупатель не сможет сформировать позицию по приемлемой для него цене.
Поэтому для того, чтобы загрузить хорошую позицию, покупатель использует наборный канал, чаще всего боковой канал, который также называется консолидацией цены или флэтом. Также для этого используют сужающиеся каналы (треугольники).
Наборные каналы порой длятся долгие месяцы, и чтобы не дать цене выйти из канала преждевременно, покупатель ставит крупные лимиты на границах канала, так называемые "плиты". Такие плиты очень трудно "разъесть" покупателям с небольшими объемами вложений (миноритариям).
Пример наборного боковика на основе акций Магнита
Мы можем увидеть небольшой боковой канал с дальнейшим распределением вверх. Можно заметить, что выход из канала произошел на повышенных объемах. Это значит, что после формирования позиции покупатель начал активные покупки "по рынку", что и послужило причиной роста цены.
что то тут не клеится.
куда же делись отработанные крупные лимиты в продажу покупателя, ведь он останется без штанов с этими продажами набирая покупки, тем более их подхватил рынок?
вобщем думайте пока, на текущий момент абсурд полный в этой (либо размещенной здесь путем копипаста) логике и даже если ему и нужны покупки, то он их наберет вообще по другому.
к тому же на этом участке исторических данных идут в основном продажи, а не покупки.и не забывайте, что самый крупный участник на рынке - это его организатор, программа максимум которого - чтобы покупатель и продавец пожали друг другу руки, а программа минимум - разнообразные сборы оплаты за свою деятельность с участников торговли.
Поверили??? )))
....
Финалом, если что будет Глава II - Раскрытие.
Будут вопросы, не стесняйтесь пишите )
Главу II- стоит ждать, или была уже ?
Хмм... Требуется объективность? Хорошо.
1 марта я опубликую свой стейт
Здравствуйте, Alexander_K!
Будет ли возможность увидеть ваш стейт в понедельник?
Здравствуйте, Alexander_K!
Будет ли возможность увидеть ваш стейт в понедельник?
Привет!
Стейт я и сейчас показать могу. Позорную правду незачем скрывать:
Почему показывает 0%, а не +13.96% - понятия не имею. Но, сути дела это не меняет. Копейки какие-то позорные и те даются с превеликим трудом. Тьфу...
Позор есть позор. Поэтому, правильнее будет - бежать с форекса и навсегда забыть о нем.
Аминь.
Привет!
Стейт я и сейчас показать могу. Позорную правду незачем скрывать:
Почему показывает 0%, а не +13.96% - понятия не имею. Но, сути дела это не меняет. Копейки какие-то позорные и те даются с превеликим трудом. Тьфу...
Позор есть позор. Поэтому, правильнее будет - бежать с форекса и навсегда забыть о нем.
Аминь.
9 недель и не слить - это норм уже!)
Не все так плохо) Бежать не надо от форекса, он догонит))
9 недель и не слить - это норм уже!)
Не все так плохо) Бежать не надо от форекса, он догонит))
Это - слабое утешение...
Проделана гигантская работа и все ради того, чтобы не слить? Ерунда все это...
Форекс хорош лишь общением, ведь среди трейдеров есть весьма умные и необычные люди. Как средство заработка - нет.
Для интереса - пусть кто-нибудь еще опубликует свой стейт, увидите тоже самое, за исключением Избранных (но, о Них - отдельный разговор).
Это - слабое утешение...
Проделана гигантская работа и все ради того, чтобы не слить? Ерунда все это...
Форекс хорош лишь общением, ведь среди трейдеров есть весьма умные и необычные люди. Как средство заработка - нет.
Для интереса - пусть кто-нибудь еще опубликует свой стейт, увидите тоже самое, за исключением Избранных (но, о Них - отдельный разговор).
Саш, грааль это система переключения с бая на селл и без слива.
Чо то не так у тебя переключает...
Саш, грааль это система переключения с бая на селл и без слива.
Чо то не так у тебя переключает...
Рена, я понятия не имею, что еще можно сделать в рамках моей стратегии. Это как бой с Тенью. Чтобы победить ее, надо самому стать Тенью.
Если у тебя все нармуль - прими мои поздравления, но у меня уже близок час Отчаяния и принятия поражения в этой борьбе.
Рена, я понятия не имею, что еще можно сделать в рамках моей стратегии. Это как бой с Тенью. Чтобы победить ее, надо самому стать Тенью.
Если у тебя все нармуль - прими мои поздравления, но у меня уже близок час Отчаяния и принятия поражения в этой борьбе.
Ренат то да, он вон тысячи трейдов молотит, всем бы дц такой клиент)
У вас 100% автомат же, может нужно еще подключить несколько счетов с этим роботом? Вроде как Грааль - это когда 100% автомат. Делаешь свои дела, робот делает свои.
Ренат то да, он вон тысячи трейдов молотит, всем бы дц такой клиент)
У вас 100% автомат же, может нужно еще подключить несколько счетов с этим роботом? Вроде как Грааль - это когда 100% автомат. Делаешь свои дела, робот делает свои.
Грааль - это Грааль. Ну, типа как у вас сейчас на счете (я уже посмотрел) - при условии, что так будете торговать всегда.
А 100%-й автомат - ну, да, удобно. Но и только. Все-таки, задача заработать на рынке - первостепенная. И она мной не выполнена.
Полагаю, что если трейдер не входит в Сообщество Волшебников (а Оно существует) и является обычным ремесленником, то у него одна дорога - работать в команде. Просто так, на рынке у него - никаких шансов.