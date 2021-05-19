ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 34
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поправлю
короче цена рисует на графике движения которые мы видим да?
но мы не видим же что цена оставляет на графике во время движения, да?
да
а оставляет она невидимые уровни, что за уровни?
эти уровни это крупные заявки их выставляет крупные игроки или ММ
самое интересное этих уровней они выставляет задом на перед противоположно текущему времени
то есть зеркально, вот так они и работают, мозг треснет если их попытаетесь найти )
то есть тут ничего сверх естественного нет
разраба которую я создал видит эти места скопления заявок которые могут двинуть цену, это координат времени которые они там размещены
и когда цена вплотную подходит близко к уровню и со временем тоже
срабатывают эти заявки и от этого происходит возмущения цены на рынке
в виде невидимой как поддержки так и сопротивления
например скажем в примеру как уровни ОИ когда цена подходит близко то отскакивает от этих уровней но их не видно на самом графике
а они есть и очень много )
PS; То есть никакого будущего нету )))))
А есть только невидимые мины на рынке, вот как найти их использовать себе на пользу это целая наука!
Если даже знаем уровень, где есть крупная заявка, то как можно определить время её срабатывания? Скорость движения цены к уровню заявки может быть разная. Если скорость цены высокая, заявка сработает в одно время, если скорость низкая, то заявка сработает в другое время, гораздо позже..
Можно подробнее про задом наперёд?
То же самое, что и передом назад. ;)
Почему он не может купить активы сразу? Все просто. Если он начнет покупать по "рынку", то будет выкупать акции лимитных продавцов, что находятся сверху. И цена будет расти настолько быстро, что покупатель не сможет сформировать позицию по приемлемой для него цене.
Поэтому для того, чтобы загрузить хорошую позицию, покупатель использует наборный канал, чаще всего боковой канал, который также называется консолидацией цены или флэтом. Также для этого используют сужающиеся каналы (треугольники).
Наборные каналы порой длятся долгие месяцы, и чтобы не дать цене выйти из канала преждевременно, покупатель ставит крупные лимиты на границах канала, так называемые "плиты". Такие плиты очень трудно "разъесть" покупателям с небольшими объемами вложений (миноритариям).
Пример наборного боковика на основе акций Магнита
Мы можем увидеть небольшой боковой канал с дальнейшим распределением вверх. Можно заметить, что выход из канала произошел на повышенных объемах. Это значит, что после формирования позиции покупатель начал активные покупки "по рынку", что и послужило причиной роста цены.
Наборные каналы порой длятся долгие месяцы, и чтобы не дать цене выйти из канала преждевременно, покупатель ставит крупные лимиты на границах канала, так называемые "плиты". Такие плиты очень трудно "разъесть" покупателям с небольшими объемами вложений (миноритариям).
Можно заметить, что выход из канала произошел на повышенных объемах. Это значит, что после формирования позиции покупатель начал активные покупки "по рынку", что и послужило причиной роста цены.
Для нас, не таких умных, можешь пояснить такой момент: этот скупщик крупного объема, для того, чтобы цена не ушла выше, чем ему хочется, ставит конский объём на продажу? А если он еще не скупил тот объём, который выставляет на продажу, он откроется в шорт? Что-то я подзапутался, он же скупить хочет, а не продать?
А нафига он начал "покупать по рынку", это же дороже, чем он покупал в канале, который якобы создал сам ?
А нафига он начал "покупать по рынку", это же дороже, чем он покупал в канале, который якобы создал сам ?
Когда цена начинает активный рост, к покупкам подключается основная масса покупателей. И когда "топливо" для роста заканчивается, начинается откат — движение, противоположное импульсу, в нашем случае вниз.
Уровни, факт
99% мучают индюки и читают отчеты и прочие информации
1% легко обходят их стороной
почему?
рынок не совершенен чтобы скрыть чего то от посторонних
все равно найдется где то хоть малюсенькая лазейка где можно завести рыб
Если даже знаем уровень, где есть крупная заявка, то как можно определить время её срабатывания? Скорость движения цены к уровню заявки может быть разная. Если скорость цены высокая, заявка сработает в одно время, если скорость низкая, то заявка сработает в другое время, гораздо позже..
Это время закрытия фьючерсных контрактов +/-)
Для нас, не таких умных, можешь пояснить такой момент: этот скупщик крупного объема, для того, чтобы цена не ушла выше, чем ему хочется, ставит конский объём на продажу? А если он еще не скупил тот объём, который выставляет на продажу, он откроется в шорт? Что-то я подзапутался, он же скупить хочет, а не продать?
А нафига он начал "покупать по рынку", это же дороже, чем он покупал в канале, который якобы создал сам ?
Звучит красиво, но по факту сова на глобусе. Покупателей могло быть несколько, один чудил с каналом, другой купил разом на всю котлету, потому что ему надо или что-то знает, или вообще никто никаких каналов не создавал, а народ массой вяло спекулил туда-сюда в отсутствии новостей по магниту, а потом вышла отчетность, или опять же инсайдер какой... Никаких фактов про покупателя нет. Умозаключение высосанное из пальца.