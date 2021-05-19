ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 38

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PapaYozh:

Вон оно как!

Видимо имелось ввиду, что нужно только быть следопытом. Там где обычный человек не видит ничего необычного, следопыт увидит, где богатые дядьки размещали свои бабки, а где их изымали.)

 
ifitstrue:
По подробней можно?
https://www.mql5.com/ru/forum/203926/page5#comment_19255193
 
Roman Kutemov:
https://www.mql5.com/ru/forum/203926/page5#comment_19255193
Угадал-не угадал что-ли?
 
ifitstrue:
Угадал-не угадал что-ли?
Не автор, но попробую донести его мысль:
На первых порах-да. Но потом, мозг должен обучиться и уже будет видеть текущую ситуацию и принимать правильные решения. 
 
Roman Kutemov:
Не автор, но попробую донести его мысль:
На первых порах-да. Но потом, мозг должен обучиться и уже будет видеть текущую ситуацию и принимать правильные решения. 

У меня так и было. Только вот денег не хватило на обучение мозга ))

 
moskitman:

У меня так и было. Только вот денег не хватило на обучение мозга ))

Может на демо продолжить обучение? 
 

Самое лучшее обучение трейдингу происходит на заводе...

или на урановых рудниках в шахте...

или где-то ещё желательно в условиях вечной мерзлоты...

чем хардкорнее условия тем сильнее стимулы учиться 

хехе

 

Я, прямо таки, жажду узреть Грааль.

Но, где же Он, господа?

Неужели всю жизнь придется надрываться на заводе? Ведь я уже не молод...

Смилуйтесь, прошу вас. Опишите граальную ТС буквально до мелочей. Не дайте сгинуть в нищете...

 
Alexander_K:

Я, прямо таки, жажду узреть Грааль.

Но, где же Он, господа?

...

Здесь.

О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра
О решении задачи определения состояния рынка (тренд или флет) при помощи незапаздывающего фильтра
  • 2021.03.11
  • www.mql5.com
Доброго времени суток. Ключ к успешной торговле - цифровые фильтры . Даже простейшая скользящая средняя (SMA) - есть цифровой фильтр...
 
khorosh:

Здесь.

опять товарищ мучает матлаб, пытаясь победить тренд и флет

вот, тоже из серии ЦОС, тренда и флета нет почему то, и пары ходят не взаимосвязанно, в который раз убеждаюсь ;)... :

на дневках ка то не очень

на месячишках только что то стоящее, и все сигналы в разнобой. хоть и привязаны к баксу


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