ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 38
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Вон оно как!
Видимо имелось ввиду, что нужно только быть следопытом. Там где обычный человек не видит ничего необычного, следопыт увидит, где богатые дядьки размещали свои бабки, а где их изымали.)
https://www.mql5.com/ru/forum/203926/page5#comment_19255193
Не автор, но попробую донести его мысль:
У меня так и было. Только вот денег не хватило на обучение мозга ))
У меня так и было. Только вот денег не хватило на обучение мозга ))
Самое лучшее обучение трейдингу происходит на заводе...
или на урановых рудниках в шахте...
или где-то ещё желательно в условиях вечной мерзлоты...
чем хардкорнее условия тем сильнее стимулы учиться
хехе
Я, прямо таки, жажду узреть Грааль.
Но, где же Он, господа?
Неужели всю жизнь придется надрываться на заводе? Ведь я уже не молод...
Смилуйтесь, прошу вас. Опишите граальную ТС буквально до мелочей. Не дайте сгинуть в нищете...
Я, прямо таки, жажду узреть Грааль.
Но, где же Он, господа?
...
Здесь.
Здесь.
опять товарищ мучает матлаб, пытаясь победить тренд и флет
вот, тоже из серии ЦОС, тренда и флета нет почему то, и пары ходят не взаимосвязанно, в который раз убеждаюсь ;)... :
на дневках ка то не очень
на месячишках только что то стоящее, и все сигналы в разнобой. хоть и привязаны к баксу