ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 10

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Макс:

Да. Тут же всем платят.

ну тогда строчи и собирай себе на депозит )))

 
Ramiz Mavludov:

Информация из его граального демо сигнала. Предлагаю подождать пару дней, возможно все закончится раньше. Наберусь попкорна пока что. 

Ха-ха а кто тут предлагает сигналить то ? )

читать разучился?

в топике все написано же

 
Marat Zeidaliyev:

тот кто ищет тот всегда найдет да Шерлок? )

подобные критики меня наоборот забавляют приятно с ними общаться на разных языках

твой аккаунт открыт специально для особых заданий? 

Нет, мой аккаунт не открывался ни для каких специальных заданий, я просто на самом деле так думаю. Я никогда особо не комментировал, просто это единственная тема, которая меня зацепила в хорошем  смысле. Как уже и было сказано вам в личке, я только второй раз встречаю человека, который работает в этом направлении.
Marat Zeidaliyev
Marat Zeidaliyev
  • 2021.02.12
  • www.mql5.com
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[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Валютный рынок ФОРЕКС по сути является виртуальной ямой, и черной дырой где под силой сверхгравитации не выпускает даже свет, ну свет для нас это реальные данные, мы их вообще не видим и поэтому не понимаем что происходит там реально, если не видим эти данные то не можем чувствовать себя уверенным и принимать решения, все что мы видим это график П, чтобы что то заработать и быть правыми хотя бы процентов на 70-80 нам необходимо знать график Б 

Класс) Очень интересно было бы взглянуть на развязку темы. Почему не на 100%, если уже есть график Б, маскировка?))

 

Всем хорошего дня и настроения!

Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Всем хорошего дня и настроения!

Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:

С уважением, Владимир.

Это есть в МТ на каждом графике. С помощью этого элемента регулируется отступ от правой границы графика нулевого бара.

 
MrBrooklin:

Всем хорошего дня и настроения!

Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:

С уважением, Владимир.

Нет и мне видно

по моему это и есть Грааль ))))

 
MrBrooklin:

Всем хорошего дня и настроения!

Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:

С уважением, Владимир.

С этой точки Копперфильд творил чудеса фотошопа)

 

Отлично, VVT! Вы тоже заметили! А теперь поясню для тех, кто не обратил внимание на этот треугольник.

Выделенный мною треугольник ни что иное, как значок, обозначающий смещение графика. А теперь попробуйте НА СВОИХ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛАХ установить смещение графика таким образом, как это сделано на рисунке! Уточню, чтобы значок, обозначающий смещение графика оказался посередине графика!

С уважением, Владимир.

[Удален]  
MrBrooklin:

Отлично, VVT! Вы тоже заметили! А теперь поясню для тех, кто не обратил внимание на этот треугольник.

Выделенный мною треугольник ни что иное, как значок, обозначающий смещение графика. А теперь попробуйте НА СВОИХ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛАХ установить смещение графика таким образом, как это сделано на рисунке! Уточню, чтобы значок, обозначающий смещение графика оказался посередине графика!

С уважением, Владимир.

на мт5 возможно на мт4 не знаю 

Снимок.PNG вот он

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