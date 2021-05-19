ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 10
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Да. Тут же всем платят.
ну тогда строчи и собирай себе на депозит )))
Информация из его граального демо сигнала. Предлагаю подождать пару дней, возможно все закончится раньше. Наберусь попкорна пока что.
Ха-ха а кто тут предлагает сигналить то ? )
читать разучился?
в топике все написано же
тот кто ищет тот всегда найдет да Шерлок? )
подобные критики меня наоборот забавляют приятно с ними общаться на разных языках
твой аккаунт открыт специально для особых заданий?
Валютный рынок ФОРЕКС по сути является виртуальной ямой, и черной дырой где под силой сверхгравитации не выпускает даже свет, ну свет для нас это реальные данные, мы их вообще не видим и поэтому не понимаем что происходит там реально, если не видим эти данные то не можем чувствовать себя уверенным и принимать решения, все что мы видим это график П, чтобы что то заработать и быть правыми хотя бы процентов на 70-80 нам необходимо знать график Б
Класс) Очень интересно было бы взглянуть на развязку темы. Почему не на 100%, если уже есть график Б, маскировка?))
Всем хорошего дня и настроения!
Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:
С уважением, Владимир.
Всем хорошего дня и настроения!
Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:
С уважением, Владимир.
Это есть в МТ на каждом графике. С помощью этого элемента регулируется отступ от правой границы графика нулевого бара.
Всем хорошего дня и настроения!
Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:
С уважением, Владимир.
Нет и мне видно
по моему это и есть Грааль ))))
Всем хорошего дня и настроения!
Очень интересная картинка. Только вот вопрос по ней появился:
С уважением, Владимир.
С этой точки Копперфильд творил чудеса фотошопа)
Отлично, VVT! Вы тоже заметили! А теперь поясню для тех, кто не обратил внимание на этот треугольник.
Выделенный мною треугольник ни что иное, как значок, обозначающий смещение графика. А теперь попробуйте НА СВОИХ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛАХ установить смещение графика таким образом, как это сделано на рисунке! Уточню, чтобы значок, обозначающий смещение графика оказался посередине графика!
С уважением, Владимир.
Отлично, VVT! Вы тоже заметили! А теперь поясню для тех, кто не обратил внимание на этот треугольник.
Выделенный мною треугольник ни что иное, как значок, обозначающий смещение графика. А теперь попробуйте НА СВОИХ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНАЛАХ установить смещение графика таким образом, как это сделано на рисунке! Уточню, чтобы значок, обозначающий смещение графика оказался посередине графика!
С уважением, Владимир.
на мт5 возможно на мт4 не знаю