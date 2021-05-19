ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 16
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Не понимаю, почему нужно угадывать, если это время разворота? Входим против направления последних баров.
Хорошо что еще на форуме остались зрелые и находчивые умы. )
слушай у меня к тебе нет никакой агрессии и не может быть в принципе просто зачем захламляешь тут
постишь картинки нарисованные с задом на вперед
пытаешься что то доказать
зачем тебе доказывать ты же миллионер и успешный мегатрейдер, есть острова частный самолет )))
что забыл на форуме то
сам подумай ты не знаешь ни меня тем более мою разработку а еще уже утвердительным тоном в моей ветке закопал грааль в могилу
так делают только дилетанты )
ты этим только хотел утвердить что ты тут всезнающий великий гуру и только тебе все известно о рынке?
чувствую что ты не спроста тут иди лучше перелогинься )))
нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит))) К твоему удивлению не все лгут. скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))
нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит))) К твоему удивлению не все лгут. скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))
Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.
нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит))) К твоему удивлению не все лгут. скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))
ты меня ничем не удивил к сожалению думал что то умное скажешь )
чем там твой соотрудники занимаются мне абсолютно фиолетово пускай дальше рисуют
в чем же мой секрет а ну ка скажи с удовольствием послушаю?
и почему ты так кипишишся, переживаешь что ли из за чего?
Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.
Ну давай тебя послушаем умный, скажи в ближайшее время разворота?
не ты ли потом станешь чудиком )))))
только не подсматривай ))))
Марат, скажи пожалуйста, а твоя система может работать на более крупных ТФ ? Например М30, Н1, чтобы предсказывать более крупные движения цены.
Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.
а третий идиот стал комментировать) пропустил прием таблеток ?
ты меня ничем не удивил к сожалению думал что то умное скажешь )
чем там твой соотрудники занимаются мне абсолютно фиолетово пускай дальше рисуют
в чем же мой секрет а ну ка скажи с удовольствием послушаю?
и почему ты так кипишишся, переживаешь что ли из за чего?
Вот еще скрин usdjpy m5 до и после. Да ,и у тебя нет никакого секрета,ну может для масс и не искушенных он и есть,но для меня его нет))) немного подожду,посмотрю как будешь себя вести и если плохо то придется раскрыть твой "грааль"))))