ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 16

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khorosh:

Не понимаю, почему нужно угадывать, если это время разворота? Входим против направления последних баров.

Хорошо что еще на форуме остались зрелые и находчивые умы. )

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Marat Zeidaliyev:

слушай у меня к тебе нет никакой агрессии и не может быть в принципе просто зачем захламляешь тут 

постишь картинки нарисованные с задом на вперед 

пытаешься что то доказать

зачем тебе доказывать ты же миллионер и успешный мегатрейдер, есть острова частный самолет )))

что забыл на форуме то

сам подумай ты не знаешь ни меня тем более мою разработку а еще уже утвердительным тоном в моей ветке закопал грааль в могилу

так делают только дилетанты )

ты этим только хотел утвердить что ты тут всезнающий великий гуру и только тебе все известно о рынке?

чувствую что ты не спроста тут иди лучше перелогинься )))

нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит)))  К твоему удивлению не все лгут.  скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))

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Viktar DayTrader:

нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит)))  К твоему удивлению не все лгут.  скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))

Так фунт будет падать или расти, что решили твои ребята?
 

Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.

 
Viktar DayTrader:

нарисованные задом наперед? о,вот он твой секрет. на воре и шапка горит)))  К твоему удивлению не все лгут.  скрин времени создания файлов. Я не доказываю,а показываю что грааль не существует. Нет волшебной кнопки -горшочек вари))) и на то что у некоторых уходит 9 лет,у меня уходит пару часов. Твоя разработка изначально имеет математическое ожидание около 0.Я ведь просто написал свое мнение и показал что все эти граали печатаются на коленке за пару часов. И повторюсь-если твоя разработка действительно работает хотя бы близко к той что сделали мои ребята- то приглашаю в офис)))

ты меня ничем не удивил к сожалению думал что то умное скажешь )

чем там твой соотрудники занимаются мне абсолютно фиолетово пускай дальше рисуют

в чем же мой секрет а ну ка скажи с удовольствием послушаю? 

и почему ты так кипишишся, переживаешь что ли из за чего?  

 
Макс:

Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.

Ну давай тебя послушаем умный, скажи в ближайшее время разворота?

не ты ли потом станешь чудиком )))))


только не подсматривай ))))

 
Marat Zeidaliyev:


Марат, скажи пожалуйста, а твоя система может работать на более крупных ТФ ? Например М30, Н1, чтобы предсказывать более крупные движения цены.

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Макс:

Один чудик нарисовал на графике вертикальные линии и стрелки и сказал, что это грааль, второй прибежал с такой же чепухой, но уже с командой учеников. Ппц как всё мощно.

а третий идиот стал комментировать) пропустил прием таблеток ?

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Marat Zeidaliyev:

ты меня ничем не удивил к сожалению думал что то умное скажешь )

чем там твой соотрудники занимаются мне абсолютно фиолетово пускай дальше рисуют

в чем же мой секрет а ну ка скажи с удовольствием послушаю? 

и почему ты так кипишишся, переживаешь что ли из за чего?   

Вот еще скрин usdjpy m5 до и после. Да ,и у тебя нет никакого секрета,ну может для масс и не искушенных он и есть,но для меня его нет))) немного подожду,посмотрю как будешь себя вести и если плохо то придется раскрыть твой "грааль"))))

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думайте и анализируйте того кто изменит цену. Мой вам совет. Если конечно хотите прекратить торговать своими 0.1 лота)
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