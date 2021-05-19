ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 8

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Vitaliy Kuznetsov:

Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.

Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.

К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.) 

 
Forallf:


Фотошоп.


Дайте "профессиональному трейдеру с демо счетом" скрины вот такие рисовать и помечтать спокойно. 

 
Всем сюда . Ответ здесь  https://www.mql5.com/ru/articles/1413.
Мой первый "грааль"
Мой первый "грааль"
  • www.mql5.com
Рассматриваются наиболее распространённые ошибки, приводящие начинающих программистов к созданию "сверхприбыльных" при тестировании торговых систем. Приводятся примеры экспертов, показывающих на тестере фантастические результаты, а в реальной торговле приводящих к убыткам.
 
Ramiz Mavludov:


Дайте "профессиональному трейдеру с демо счетом" скрины вот такие рисовать и помечтать спокойно. 

правильно делаете что мечтаете, мечтать не вредно )))


Golden Ratio:
Всем сюда . Ответ здесь  https://www.mql5.com/ru/articles/1413.

Ты по ходу дверью ошибся друг )

 
Vitaliy Kuznetsov:

Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.

зачем вам стрелки? 

важно само время когда произойдет 

а стрелки направления это уже моя территория

ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут

khorosh:

Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.

К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.) 

Золото - всегда прячется в мутной воде.

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

зачем вам стрелки? 

важно само время когда произойдет 

а стрелки направления это уже моя территория

ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут

Когда заработаешь 1доллар, начинай делать выводы
 
Vladimir Baskakov:
Когда заработаешь 1доллар, начинай делать выводы

Наверное тебе тяжело пахать на заводе с утра до вечера за 1 доллар )

дам совет лучше там работай чем тут

на форе рано или поздно начнешь пить

че хотел сказать ну не для всех это дело

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Наверное тебе тяжело пахать на заводе с утра до вечера за 1 доллар )

дам совет лучше там работай чем тут

на форе рано или поздно начнешь пить

че хотел сказать ну не для всех это дело

Рановато поучаешь рановато. Сисю ещё не отпустил, а туда же
 
khorosh:

Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.

К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.) 

Хватит своим мусором захламлять ветку

 
Marat Zeidaliyev:

зачем вам стрелки? 

важно само время когда произойдет 

а стрелки направления это уже моя территория

ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут

Золото - всегда прячется в мутной воде.

Вы выдали стрелки на пустом графике, потом показали, как цена там отработала.

Поэтому я и написал, что это скам. Ведь скрины абсолютно самодельно-липовые.

Ведь никаких стрелок и невозможно было заранее нарисовать, даже если знать время циклов.

Зачем вообще надо было такие скрины выкладывать, это прокол. Если есть что дельное, выкладывайте. Иначе зачем в ветке собирать флуд.

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