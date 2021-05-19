ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 8
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Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.
Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.
К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.)
Фотошоп.
Дайте "профессиональному трейдеру с демо счетом" скрины вот такие рисовать и помечтать спокойно.
Дайте "профессиональному трейдеру с демо счетом" скрины вот такие рисовать и помечтать спокойно.
правильно делаете что мечтаете, мечтать не вредно )))
Всем сюда . Ответ здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1413.
Ты по ходу дверью ошибся друг )
Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.
зачем вам стрелки?
важно само время когда произойдет
а стрелки направления это уже моя территория
ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут
Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.
К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.)
Золото - всегда прячется в мутной воде.
зачем вам стрелки?
важно само время когда произойдет
а стрелки направления это уже моя территория
ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут
Когда заработаешь 1доллар, начинай делать выводы
Наверное тебе тяжело пахать на заводе с утра до вечера за 1 доллар )
дам совет лучше там работай чем тут
на форе рано или поздно начнешь пить
че хотел сказать ну не для всех это дело
Наверное тебе тяжело пахать на заводе с утра до вечера за 1 доллар )
дам совет лучше там работай чем тут
на форе рано или поздно начнешь пить
че хотел сказать ну не для всех это дело
Вспомнился эпизод из детства. Мы жили у реки. Весной река разливалась. А потом, когда половодье отступало, на лугах оставались большие лужи, а в них рыба. Чтобы легче было её ловить (а сачков никаких не было), мы всей гурьбой бродили по луже и ил поднимался со дна. Вода становилась очень мутной и рыбе становилось трудно дышать. Рыбы высовывали головы из воды и тут-то мы её и хватали. Иногда попадались даже довольно крупные щуки.
К чему это я, - в мутной воде легко ловить рыбу.)
Хватит своим мусором захламлять ветку
зачем вам стрелки?
важно само время когда произойдет
а стрелки направления это уже моя территория
ну надеюсь логики хватит чтобы понять если знать время то вопрос о подгоне и скаме само собой отпадут
Золото - всегда прячется в мутной воде.
Вы выдали стрелки на пустом графике, потом показали, как цена там отработала.
Поэтому я и написал, что это скам. Ведь скрины абсолютно самодельно-липовые.
Ведь никаких стрелок и невозможно было заранее нарисовать, даже если знать время циклов.
Зачем вообще надо было такие скрины выкладывать, это прокол. Если есть что дельное, выкладывайте. Иначе зачем в ветке собирать флуд.