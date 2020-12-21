ГРААЛЬ - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
человек трет, как сделать из вероятности 50/50 хотя бы 70/30
на это отвечу так:
по кр.мере он прав про 50/50, по видимому высокая вероятность получится и про 70/30, однако не на 100%
простой пример - откаты и отскоки
у него не учтено, что не каждый тренд разворачивается ровно через 100 пунктов, здесь неизвестность - через сколько пунктов?
соответственно 70/30 нужно умножить практически на ноль.
ну и вывод - флет и тренд не совмещены
скорее всего система у него была флетовая // достаточно взглянуть на чарт тех лет
Не торопитесь с выводами. Тема на мой взгляд интересная.
Не торопитесь с выводами. Тема на мой взгляд интересная.
в принципе, логика понятна
если уже есть на руках баланс, то практически есть ТС.
попробую написать такое.
-----
upd
сделал модель
все
советник уже на демо
Кто мог бы запрограммировать?
интересно все это наблюдать.
тут народ прошел огонь, воду и медные трубы,
но проявил острый интерес к простой идее, с которой, возможно, и начинал свой тернистый путь.
наверное это и есть сермяжная правда, все эти долгосрочки, запутанные и остроумные комбинации индикаторов,
ничего не стоят - цена идет туда, куда идет, работай здесь и сейчас !и вообще, есть старая поговорка - выигрывает тот, кто не устает проигрывать !
интересно все это наблюдать.
тут народ прошел огонь, воду и медные трубы,
но проявил острый интерес к простой идее, с которой, возможно, и начинал свой тернистый путь.
наверное это и есть сермяжная правда, все эти долгосрочки, запутанные и остроумные комбинации индикаторов,
ничего не стоят - цена идет туда, куда идет, работай здесь и сейчас !и вообще, есть старая поговорка - выигрывает тот, кто не устает проигрывать !
к идее ТС интерес не проявлен, т.к. идеи там никакой нет
про last-ы - так это не более чем рядовой трал
а если реализовать описание один в один, то будем иметь лося на каждом противотрендовом отскоке/откате, прям в точности, как описано в теории Доу (2 шага вперед, один назад)
обсуждали ващьпе другое
к идее ТС интерес не проявлен, т.к. идеи там никакой нет
про last-ы - так это не более чем рядовой трал
а если реализовать описание один в один, то будем иметь лося на каждом противотрендовом отскоке/откате, прям в точности, как описано в теории Доу
(2 шага вперед, один назад)
обсуждали ващьпе другое
не, можно добиться - много малых шагов назад, один большой шаг вперед.
и так в цикле...
то есть, мы платим понемногу, чтобы нащупать тренд, а коль в него попали,
то забираем все назад и еще сколько получится...
не, можно добиться - много малых шагов назад, один большой шаг вперед.
и так в цикле...
тогда ТЗ надо шаманить.
ну и тема какая то, якобы все так просто...
вот например, пару страниц обсуждали подобное
https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page130#comment_19588842
в принципе, логика понятна
если уже есть на руках баланс, то практически есть ТС.
попробую написать такое.
-----
upd
сделал модель
все
советник уже на демо
Мне остается только по хорошему позавидовать вашей скорости обработки информации.
Необходимо понимать простые вещи: ГРААЛЬ просто так не получится...
Вроде всем понятно, но периодически возникают такие темы..., так сказать - из ОБЩИХ соображений... ( " Я уверен, что это - ГРААЛЬ!" )...
И, почему-то, у большинства авторов таких тем не хватает ума провести элементарный ПОИСК по теме "ГРААЛЬ"...