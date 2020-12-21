ГРААЛЬ - страница 6

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Renat Akhtyamov:

человек трет, как сделать из вероятности 50/50 хотя бы 70/30

на это отвечу так:

по кр.мере он прав про 50/50, по видимому высокая вероятность получится и про 70/30, однако не на 100%

простой пример - откаты и отскоки

у него не учтено, что не каждый тренд разворачивается ровно через 100 пунктов, здесь неизвестность - через сколько пунктов?

соответственно 70/30 нужно умножить практически на ноль.

ну и вывод - флет и тренд не совмещены

скорее всего система у него была флетовая // достаточно взглянуть на чарт тех лет

Не торопитесь с выводами.  Тема на мой взгляд интересная.

 
apr73:

Не торопитесь с выводами.  Тема на мой взгляд интересная.

в принципе, логика понятна

если уже есть на руках баланс, то практически есть ТС.

попробую написать такое.

-----

upd

сделал модель

все

советник уже на демо

[Удален]  
osmo1709:
Кто мог бы запрограммировать?
Freelance мог бы
 

интересно все это наблюдать.

тут народ прошел огонь, воду и медные трубы,

но проявил острый интерес к простой идее, с которой, возможно, и начинал свой тернистый путь.

наверное это и есть сермяжная правда, все эти долгосрочки, запутанные и остроумные комбинации индикаторов,

ничего не стоят - цена идет туда, куда идет, работай здесь и сейчас !

и вообще, есть старая поговорка - выигрывает тот, кто не устает проигрывать !
 
Denis Sartakov:

интересно все это наблюдать.

тут народ прошел огонь, воду и медные трубы,

но проявил острый интерес к простой идее, с которой, возможно, и начинал свой тернистый путь.

наверное это и есть сермяжная правда, все эти долгосрочки, запутанные и остроумные комбинации индикаторов,

ничего не стоят - цена идет туда, куда идет, работай здесь и сейчас !

и вообще, есть старая поговорка - выигрывает тот, кто не устает проигрывать !

к идее ТС интерес не проявлен, т.к. идеи там никакой нет

про last-ы - так это не более чем рядовой трал

а если реализовать описание один в один, то будем иметь лося на каждом противотрендовом отскоке/откате, прям в точности, как описано в теории Доу (2 шага вперед, один назад)

обсуждали ващьпе другое

 
Renat Akhtyamov:

к идее ТС интерес не проявлен, т.к. идеи там никакой нет

про last-ы - так это не более чем рядовой трал

а если реализовать описание один в один, то будем иметь лося на каждом противотрендовом отскоке/откате, прям в точности, как описано в теории Доу

(2 шага вперед, один назад)

обсуждали ващьпе другое

не, можно добиться - много малых шагов назад, один большой шаг вперед.

и так в цикле...

то есть, мы платим понемногу, чтобы нащупать тренд, а коль в него попали,

то забираем все назад и еще сколько получится...

 
Denis Sartakov:

не, можно добиться - много малых шагов назад, один большой шаг вперед.

и так в цикле...

тогда ТЗ надо шаманить.

ну и тема какая то, якобы все так просто...

вот например, пару страниц обсуждали подобное

https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page130#comment_19588842

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Напишу советник бесплатно
  • 2020.11.08
  • www.mql5.com
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить публично...
 
Renat Akhtyamov:

в принципе, логика понятна

если уже есть на руках баланс, то практически есть ТС.

попробую написать такое.

-----

upd

сделал модель

все

советник уже на демо

Мне остается только по хорошему позавидовать вашей скорости обработки информации.

 

Необходимо понимать простые вещи: ГРААЛЬ просто так не получится...

Вроде всем понятно, но периодически возникают такие темы..., так сказать - из ОБЩИХ соображений... ( " Я уверен, что это - ГРААЛЬ!" )...

И, почему-то, у большинства авторов таких тем не хватает ума провести элементарный ПОИСК по теме "ГРААЛЬ"...

 
я на форекс уже 10 лет и знаю что распределение на рынках логнормальное, значит на этом можно зарабатывать. это Грааль с просадкой в 20% и прибыльностью в 200% за 2 недели. я заработал 35 000 р с 5 000 р за 2 недели. прибыльность на сильных движениях может быть и 600%. Сильные движения приносят большую прибыль флет - маленький минус где по 1 закрываются минусовые ордера. Но на трендах - 5-7 ордеров приносят кумулятивно большие деньги
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