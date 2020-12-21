ГРААЛЬ - страница 2
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ясно, что будет к ряду 5-7 минусов, но они мелкие, а вот при ловле движения буде один большой профит, который перекроет прежние минуса и прибавит сумму к депозиту.
Вручную сложно такое торговать, но оно торгуется
здесь помешает вторая зеркальная половинка, которая будет равна 1/2 тренда
в итоге получится лок
просто пробовал такое уже, вот и говорю как есть
здесь помешает вторая зеркальная половинка, которая будет равна 1/2 тренда
в итоге получится лок
просто пробовал такое уже, вот и говорю как есть
Где здесь лок?
Система примерно похожа:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума?
Iurii Tokman, 2020.12.17 16:50
больше 13%
Где здесь лок?
Система примерно похожа:
Это опять обсуждение ГОЛОЙ ИДЕИ...
Сделайте советник и прогоните тест за пару лет - и все всем будет ясно...
Это опять обсуждение ГОЛОЙ ИДЕИ...
Сделайте советник и прогоните тест за пару лет - и все всем будет ясно...
прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.P.S. Идея не голая, ей уже 100 лет в обед, а называется: "Пирамидинг"
прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.
весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду
а когда флет - то наоборот
но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете
весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду
а когда флет - то наоборот
но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете
флет отсеивается
прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.P.S. Идея не голая, ей уже 100 лет в обед, а называется: "Пирамидинг"
" 100 лет в обед " - это работало , но давно... Во первых на акциях, а не на валютах ...
А во вторых, рынок был НАМНОГО ПЛАВНЕЕ, чем сейчас...
Вот получите результаты, тогда уже можно поговорить ...
А пока - беспредметно!
весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду
а когда флет - то наоборот
но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете
открыл первый попавшийся график
Сколько можно собрать на таких движениях?
флет отсеивается
в этом случае получается два варианта
первый - угадал, выиграл
второй - не угадал, слил.
Сколько можно собрать на таких движениях?
столько же выиграть, сколько и проиграть
нанесите сделки по сигналам
к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там