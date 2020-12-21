ГРААЛЬ - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

ясно, что будет к ряду 5-7 минусов, но они мелкие, а вот при ловле движения буде один большой профит, который перекроет прежние минуса и прибавит сумму к депозиту.

Вручную сложно такое торговать, но оно торгуется

здесь помешает вторая зеркальная половинка, которая будет равна 1/2 тренда

в итоге получится лок

просто пробовал такое уже, вот и говорю как есть

 
Renat Akhtyamov:

здесь помешает вторая зеркальная половинка, которая будет равна 1/2 тренда

в итоге получится лок

просто пробовал такое уже, вот и говорю как есть

Где здесь лок?

Система примерно похожа:

 
Vitaly Muzichenko:

Где здесь лок?

Система примерно похожа:


Это опять обсуждение ГОЛОЙ ИДЕИ...

Сделайте советник и прогоните тест за пару лет - и все всем будет ясно...

 
Serqey Nikitin:

Это опять обсуждение ГОЛОЙ ИДЕИ...

Сделайте советник и прогоните тест за пару лет - и все всем будет ясно...

прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.

P.S. Идея не голая, ей уже 100 лет в обед, а называется: "Пирамидинг"
 
Vitaly Muzichenko:

прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.

весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду

а когда флет - то наоборот

но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете

 
Renat Akhtyamov:

весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду

а когда флет - то наоборот

но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете

флет отсеивается

 
Vitaly Muzichenko:

прогонял, но недоделанный, немного не правильно рассчитывал уровень общего стопа. При этом картина уже была интересная, и это с постоянным лотом, а его можно немного уменьшать на каждом колене.

P.S. Идея не голая, ей уже 100 лет в обед, а называется: "Пирамидинг"

" 100 лет в обед " - это работало , но давно...   Во первых на акциях, а не на валютах ...

А во вторых, рынок был НАМНОГО ПЛАВНЕЕ, чем сейчас...  

Вот получите результаты, тогда уже можно поговорить ...

А пока - беспредметно!

 
Renat Akhtyamov:

весь прикол в том, что когда на рынке продолжительный тренд, то сыплются граали по тренду

а когда флет - то наоборот

но пока никто не показал систему, которая устойчиво работает и в тренде и во флете

открыл первый попавшийся график

Сколько можно собрать на таких движениях?


 
Vitaly Muzichenko:

флет отсеивается

в этом случае получается два варианта

первый - угадал, выиграл

второй - не угадал, слил.

 
Vitaly Muzichenko:


Сколько можно собрать на таких движениях?


столько же выиграть,  сколько и проиграть

нанесите сделки по сигналам

к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там

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