ГРААЛЬ - страница 11
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я на форекс уже 10 лет и знаю что распределение на рынках логнормальное, значит на этом можно зарабатывать. это Грааль с просадкой в 20% и прибыльностью в 200% за 2 недели. я заработал 35 000 р с 5 000 р за 2 недели. прибыльность на сильных движениях может быть и 600%. Сильные движения приносят большую прибыль флет - маленький минус где по 1 закрываются минусовые ордера. Но на трендах - 5-7 ордеров приносят кумулятивно большие деньги
А можно поподробнее? Ну там скрины алгоритма) Если такой большой секрет, отправьте в личку. На самом деле, ловить много маленьких минусов и брать всё движение по нарастающей, звучит рационально и много видел подобных тестов от людей, переставших появляться онлайн и ушедших за горизонт событий (наверное))
Есть мнение, что мозг человека управляется извне, не полностью, но в значительной степени.
Примерно так и есть ... частенько.
Если в бочку солёных огурцов положить свежий огурец, то через время он тоже будет солёным.
Нужно уметь отсеивать "ложную" информацию
Видите какие плавные кривые линии? Здесь нет зазубрины, за которую можно было зацепиться. Если размер прибывает, вероятность такого события убывает.
Нужны закономерности, чтобы получить преимущество.
Скрины просто супер. Скажу, что тоже проводил подобные замеры. Например, проверял, про "старшие таймфреймы имеют преимущество, т.к. там меньше шума" - это ложь.
Распределение шума (в моём понимании - тени, шпильки) абсолютно одинаковое на всех таймфремах.
Далее, что проверил, любой индикатор, по крайней мере из терминала показывает WR 50/50. Цвета свечей на всех таймфреймах + синтетических 50/50. Ход цены по ренко 50/50.
Казалось бы, зацепиться не за что. Ан нет. Такое не может быть совпадением. Алгоритм строения рынка всегда размазывает параметры до 50/50.
Остаётся проверять сезонность, циклы, часы, сессии отдельными группами. Зима с зимой, лето с летом и т.д. Один знакомый торгует только летом и только пару инструментов своим советником, молчит как рыба.
В любом случае, если надоест бодаться с супер хитро выстроенными валютными парами, всегда можно поторговать акции трендовыми стратегиями. Ну или искать лазейки, которые пока не прикрыли, как это сделали с франком ночью. Планки на акциях ещё работают.
Спокойной ночи. Спит и советник, перед бурной неделей восстановления после грубого ляпа своего хозяина.
бурную неделю восстановления стоит начинать уже только через месяц, с 18 янв.
до того рынок будет пребывать в "жидком" виде. Год перед ихним рождеством корпорациями закрыт, бонусы выводятся. После НГ пока всё сверстают,начнут реализовывать бюджеты и переварят новые новости тоже уйдёт пару недель.
вообще 1-й квартал начинается с февраля, а последний окончательно завершается за 10 дней до НГ
Обязательно вернется когда-нибудь...
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе
1 июля 2008 года курс EURUSD 1.60380
может кто и купил по этой цене, а теперь ждет возврата... 12 лет прошло, для долгожителей не так уж и много...
Скрины просто супер. Скажу, что тоже проводил подобные замеры.
Есть закономерности размера текущей волны от размера предыдущей.
Есть закономерности размера текущей волны от размера предыдущей.
Фибоначчи не использую, просто между размерами есть закономерность, и она вероятностная. И больше 0.5.
Фибоначчи не использую, просто между размерами есть закономерность, и она вероятностная. И больше 0.5.
Размер имеет значение для женщин.)