ГРААЛЬ - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это туниковая путь, учтите несущствующие объемы, выступает на арену оптимальная выборка, и так до бесконечности, господа.
Про объёмы не соглашусь. Всё же там я вижу закономерности. Конечно речь про футпринт/профиль. Если есть идеи на что заострить внимание, на какой алгоритм, то интересно прочитать.
Ага, кроссы формируют мажоры, иди в школу
если а=б*с, то б=а/с или у тебя уже не так?
проверь тогда, все цены есть
ну и есессно, не парь людям мозги
;)
если а=б*с, то б=а/с или у тебя уже не так?
проверь тогда, все цены есть
;)
Не пудри мозги, путного не скажешь, лучше помолчи
два!
слитых счетов у тебю через край
все
кстати, на вот, на стенку повесь //знает он..........
я на форекс уже 10 лет и знаю что распределение на рынках логнормальное, значит на этом можно зарабатывать. это Грааль с просадкой в 20% и прибыльностью в 200% за 2 недели. я заработал 35 000 р с 5 000 р за 2 недели. прибыльность на сильных движениях может быть и 600%. Сильные движения приносят большую прибыль флет - маленький минус где по 1 закрываются минусовые ордера. Но на трендах - 5-7 ордеров приносят кумулятивно большие деньги
Каким образом Вы установили, что оно логнормальное? Не здесь ли кроется ошибка? Помнится, Александр_К2 пришел к выводу, что оно показательное в каждом из направлений. Да и по общим соображениям это так. Смотрите:
Ставим SL и TP на одинаковых дистанциях, то есть симметрично. Понятно, что матожидание прибыли = (- спред), без учета спреда 0. Значит, курс впервые выходит из симметричного коридора вверх или вниз с одинаковой 50% вероятнстью.
Теперь рассмотрим вероятность того, что курс пройдет еще столько же в том же направлении, без откатов на ту же дистанцию - опять 50%. Шагаем i раз. Видно, что вероятность безоткатно пройти их убывает с i по закону 1-(1/2)^i. Это экспоненциальное распределение.
Надо просто подумать и что-то найдется. Например подумать, почему некоторые кроссы образуются умножением, некоторые делением. Что из этого следует и какую пользу можно извлечь
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18
Все курсы форекс образуются делением, как отношение покупательной способности валют. В соответствии с ролью валюты в валютной паре у них даже названия имеются - базовая и котируемая валюты. Первая в числителе, вторая в знаменателе. В некоторых источниках и сами пары именуют попонятнее: AUD/USD. Например, https://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=EUR&view=1D.
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18
Все курсы форекс образуются делением, как отношение покупательной способности валют.
Слушайте, гении форекса, сходите в школу
Сходил. Принес:
Сходил. Принес:
Сходи к доктору, он поможет