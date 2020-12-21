ГРААЛЬ - страница 8

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Для начала, нет точного определения понятия "ГРААЛЬ"...

Каждый Трейдер вкладывает в этот термин свое понятие...

Почти уверен, что автор этой темы имеет СВОЕ определение ГРААЛЬ, не устраивающее остальных трейдеров....

 
Fast235:

Ошибаться и громко кричать у меня грааль я сломал рынок, я вам всем подарил чудо, помните меня за это. 

Позор вам. 

Никто Вас не просил идти на низкопробную провокацию от избытка злости    https://www.mql5.com/ru/forum/358302/page2#comment_19808721

Как вы завершили этот 2020ый год?
Как вы завершили этот 2020ый год?
  • 2020.12.18
  • www.mql5.com
Вот и подходит к концу страшный год. Год коронавируса и глобального кризиса, последующего за пандемией...
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Serqey Nikitin:

Для начала,

Сергей, спасибо за рекомендацию ТРИЗ. Читаю с интересом!

 
Aleksei Stepanenko:

Сергей, спасибо за рекомендацию ТРИЗ. Читаю с интересом!

АльтШуллера что ли читаете.) По-русски старый шулер, пройдоха короче.)

 
dr.mr.mom:

Юсуф с чего вы решили, что форекс и вообще спекуляции что-то нарушают? Спекуляции идут нога в ногу с человечеством и торговлей, т.е. были и будут всегда)  И спекулянт ни иначе как - всматривающийся) И наибольший объем рынков наполнен реальными(товарными) интересами и хеджированием рисков. Пузырей конечно тоже хватает) Но если пузыри надуваются регулярно, значит это нормально - объективная реальность.

Спекуляция нарушает глобальный закон, установленный предками  и сформулированный Марксом в виде "Деньги -Товар- Деньги ", превратив его в  " Деньги -Деньги- Деньги ". Вам самому не кажется, что, это нелепо и не логично?

[Удален]  
khorosh:

АльтШуллера что ли читаете.)

Ну да :)

Интересно всё вокруг, и для познания использую некоторые примитивные, но действенные способы. Хочу расширить инструментарий.

Я так понял, Вы читали?
[Удален]  
khorosh:

По-русски старый шулер, пройдоха короче.)


Альтшуллер (варианты Альтшуллер и другие) — одна из старейших еврейских фамилий, пражского происхождения. Происходит от названия синагоги в пражском еврейском квартале Йозефов — идиш Altschul («старая синагога»).


Это уже не первый Альтшуллер, встречающийся в моей жизни ;)

 
Aleksei Stepanenko:

Ну да :)

Интересно всё вокруг, и для познания использую некоторые примитивные, но действенные способы. Хочу расширить инструментарий.

Я так понял, Вы читали?

Давно, в молодости. Лет 50 тому назад.

[Удален]  
khorosh:

Давно, в молодости. Лет 50 тому назад.

Ну и как?

Я пока начал, поэтому не могу порекомендовать перечитать, не знаю пока.

 
Fast235:

Ошибаться и громко кричать у меня грааль я сломал рынок, я вам всем подарил чудо, помните меня за это. 

Позор вам. 

Ваш автар красноречиво рассказывает, каково поля Вы ягода https://ru.wikipedia.org/wiki/T-800_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)

T-800 (робот) — Википедия
T-800 (робот) — Википедия
  • ru.wikipedia.org
T-800 Вселенная Появления Создатель Исполнение Информация Прозвище Раса Вид Пол Род занятий Ширина В фильме Терминатор: Генезис актёр Арнольд Шварценеггер вновь возвращается к своей самой известной роли — T-800 CSM 101. Здесь также присутствует более детализированная «цифровая» модель Арнольда Шварценеггера из первого фильма в эпизодической...
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