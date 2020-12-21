ГРААЛЬ - страница 8
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Для начала, нет точного определения понятия "ГРААЛЬ"...
Каждый Трейдер вкладывает в этот термин свое понятие...
Почти уверен, что автор этой темы имеет СВОЕ определение ГРААЛЬ, не устраивающее остальных трейдеров....
Ошибаться и громко кричать у меня грааль я сломал рынок, я вам всем подарил чудо, помните меня за это.
Позор вам.
Никто Вас не просил идти на низкопробную провокацию от избытка злости https://www.mql5.com/ru/forum/358302/page2#comment_19808721
Для начала,
Сергей, спасибо за рекомендацию ТРИЗ. Читаю с интересом!
Сергей, спасибо за рекомендацию ТРИЗ. Читаю с интересом!
АльтШуллера что ли читаете.) По-русски старый шулер, пройдоха короче.)
Юсуф с чего вы решили, что форекс и вообще спекуляции что-то нарушают? Спекуляции идут нога в ногу с человечеством и торговлей, т.е. были и будут всегда) И спекулянт ни иначе как - всматривающийся) И наибольший объем рынков наполнен реальными(товарными) интересами и хеджированием рисков. Пузырей конечно тоже хватает) Но если пузыри надуваются регулярно, значит это нормально - объективная реальность.
Спекуляция нарушает глобальный закон, установленный предками и сформулированный Марксом в виде "Деньги -Товар- Деньги ", превратив его в " Деньги -Деньги- Деньги ". Вам самому не кажется, что, это нелепо и не логично?
АльтШуллера что ли читаете.)
Ну да :)
Интересно всё вокруг, и для познания использую некоторые примитивные, но действенные способы. Хочу расширить инструментарий.Я так понял, Вы читали?
По-русски старый шулер, пройдоха короче.)
Альтшуллер (варианты Альтшуллер и другие) — одна из старейших еврейских фамилий, пражского происхождения. Происходит от названия синагоги в пражском еврейском квартале Йозефов — идиш Altschul («старая синагога»).
Это уже не первый Альтшуллер, встречающийся в моей жизни ;)
Ну да :)
Интересно всё вокруг, и для познания использую некоторые примитивные, но действенные способы. Хочу расширить инструментарий.Я так понял, Вы читали?
Давно, в молодости. Лет 50 тому назад.
Давно, в молодости. Лет 50 тому назад.
Ну и как?
Я пока начал, поэтому не могу порекомендовать перечитать, не знаю пока.
Ошибаться и громко кричать у меня грааль я сломал рынок, я вам всем подарил чудо, помните меня за это.
Позор вам.
Ваш автар красноречиво рассказывает, каково поля Вы ягода https://ru.wikipedia.org/wiki/T-800_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)