ГРААЛЬ - страница 12

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khorosh:

Размер имеет значение для женщин.)

Я бы даже сказал, больше для мужиков, хотя бы на словах, вдруг поверят 
 
Aleksei Stepanenko:
Я бы даже сказал, больше для мужиков, хотя бы на словах, вдруг поверят 

Он мог рассказывать часами, как раньше он часами мог (с) :))))    

 
Marat Zeidaliyev:


Ну естественно есть это же математические уровни называется Фибоначчи, но что толку от этого если текущие вычисления лишь производные от чисел, на рынке много закономерностей но мало тех у которой явное преимущество чтобы стабильно зарабатывать.

Интересная штука стереотипы... Особенно в трейдинге.   Вот в Природе много чего "подчиняется" этим числам.   А на рынках внезапно нет.  Там другой ряд.  Близко к фибо, но другой.  В фибо то вписывается, то не очень.  Но "натягивают" - ненатягиваемое , почти во всех книжках упоминается, из других "областей" известно что от листиков какого  то лютика, до галактических спиралей и спиральных галактик.  А рынок ну явно не вписывается.  Но никто *ну почти) не ищет, а какие там "соотношения" на самом деле.  Должно же по  "Фибо."

 
Wizard2018:

Он мог рассказывать часами, как раньше он часами мог (с) :))))    

Не... Главное - упругость и форма. Размер - после. Это я про женщин. 

 
Vladimir Baskakov:
Надо просто подумать и что-то найдется. Например подумать, почему некоторые кроссы образуются умножением, некоторые делением. Что из этого следует и какую пользу можно извлечь

 корреляция либо положительна, либо отрицательна

а что еще - хз

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

 корреляция либо положительна, либо отрицательна

а что еще - хз

Ты не в теме, даже не знаешь как формируются кроссы, а сидишь тут годами
 
Aleksei Stepanenko:

Фибоначчи не использую, просто между размерами есть закономерность, и она вероятностная. И больше 0.5.

В 17-м году сооружал такой индюк, который делит волны на категории.

На скрине новые данные появляются по фракталам с задержкой, но суть была в исследованиях волн.

Далее делал советник, куда можно было вписать любую очередность форм. Конечно Голова и Плечи проверил в первую очередь (разные вариации, включая "более правильные") Итог - 50/50.

Представляете? Во всех учебниках этот паттерн, а его отработка равна подбрасыванию монеты.

Но надо сказать, что на М15 были участки месяца три, когда паттерн вытягивал в плюс, потом серия минусов.

Не исключаю, что мог что-то не предусмотреть, например объёмы, контекст, уровни. Тут нужно писать более гибкий код, пока не до него.

Кстати на оптимизации пытался найти новые паттерны. Оптимизация на участке год не нашла ни одного плюсового паттерна (вообще любого!) из комбинации от 3-х до 10 волн.

Тех. анализ в голом виде по фигурам не работает! Фигура нужна в контексте того, как сейчас выглядит рынок.

 
Vladimir Baskakov:
Ты не в теме, даже не знаешь как формируются кроссы, а сидишь тут годами

да ладно, не надо умничать, а особенно если говоришь загадками, то такое явно ни о чем

кроссы формируются, а может мажоры, а может кросс и мажор формируют другого мажора?

100% не ответишь, потому что не знаешь

;)

 
Vitaliy Kuznetsov:

В 17-м году сооружал такой индюк, который делит волны на категории.

На скрине новые данные появляются по фракталам с задержкой, но суть была в исследованиях волн.

Далее делал советник, куда можно было вписать любую очередность форм. Конечно Голова и Плечи проверил в первую очередь (разные вариации, включая "более правильные") Итог - 50/50.

Представляете? Во всех учебниках этот паттерн, а его отработка равна подбрасыванию монеты.

Но надо сказать, что на М15 были участки месяца три, когда паттерн вытягивал в плюс, потом серия минусов.

Не исключаю, что мог что-то не предусмотреть, например объёмы, контекст, уровни. Тут нужно писать более гибкий код, пока не до него.

Кстати на оптимизации пытался найти новые паттерны. Оптимизация на участке год не нашла ни одного плюсового паттерна (вообще любого!) из комбинации от 3-х до 10 волн.

Тех. анализ в голом виде по фигурам не работает! Фигура нужна в контексте того, как сейчас выглядит рынок.

Vitaliy Kuznetsov:

В 17-м году сооружал такой индюк, который делит волны на категории.

На скрине новые данные появляются по фракталам с задержкой, но суть была в исследованиях волн.

Далее делал советник, куда можно было вписать любую очередность форм. Конечно Голова и Плечи проверил в первую очередь (разные вариации, включая "более правильные") Итог - 50/50.

Представляете? Во всех учебниках этот паттерн, а его отработка равна подбрасыванию монеты.

Но надо сказать, что на М15 были участки месяца три, когда паттерн вытягивал в плюс, потом серия минусов.

Не исключаю, что мог что-то не предусмотреть, например объёмы, контекст, уровни. Тут нужно писать более гибкий код, пока не до него.

Кстати на оптимизации пытался найти новые паттерны. Оптимизация на участке год не нашла ни одного плюсового паттерна (вообще любого!) из комбинации от 3-х до 10 волн.

Тех. анализ в голом виде по фигурам не работает! Фигура нужна в контексте того, как сейчас выглядит рынок.

Это туниковая путь, учтите несущствующие объемы, выступает на арену оптимальная выборка, и так до бесконечности, господа.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

да ладно, не надо умничать, а особенно если говоришь загадками, то такое явно ни о чем

кроссы формируются, а может мажоры, а может кросс и мажор формируют другого мажора?

100% не ответишь, потому что не знаешь

;)

Ага, кроссы формируют мажоры, иди в школу
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