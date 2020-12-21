ГРААЛЬ - страница 3
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столько же выиграть, сколько и проигратьнанесите сделки по сигналам
нет сигналов
нет сигналов
к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там, а где нибудь по середине свечирисуем сделки и имеем то слив то профит
к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там
то стрелочки совершенно не относятся к делу, то недавно написанный тестовый индикатор, который тестирую на всех графиках
Вот, это мой рабочий терминал:
то стрелочки совершенно не относятся к делу, то тестовый индикатор, который тестирую на всех графиках
понятно
значит вопрос исчерпаноднако тема занятная и решение этой задачки как не странно есть
Вот, это мой рабочий терминал:
нуууу
если экви и депо растет, то норм
однако тема занятная и решение этой задачки как не странно есть
Там столько ОГРАНИЧЕНИЙ и ЗАПРЕТОВ, что от самой ИДЕИ ничего не останется..., если действительно заниматься этой бестолковой темой...
Там столько ОГРАНИЧЕНИЙ и ЗАПРЕТОВ, что от самой ИДЕИ ничего не останется..., если действительно заниматься этой бестолковой темой...
первых два крупных слова уже нет
торгуй - не хочу
звонил .рокеру и спрашивал
можно
но без третьего крупного слова тут никак
и его никто не выдает, в т.ч. и я
первых два крупных слова уже нет
торгуй - не хочу
звонил .рокеру и спрашивал
можно
Нашёл, студент это писал в октябре, так и не дописали до сих пор, не хватило у него опыта, а у меня - времени, но то что уже написано, работало в плюс
Это переписка со скайпа
первых два крупных слова уже нет
торгуй - не хочу
Имелось ввиду не торговля, а именно разработка самой Идеи - в чистом виде эта идея никогда работать не будет...
Нашёл, студент это писал в октябре, так и не дописали до сих пор, не хватило у него опыта, а у меня - времени, но то что уже написано, работало в плюс
Это переписка со скайпа