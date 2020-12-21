ГРААЛЬ - страница 3

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Renat Akhtyamov:

столько же выиграть,  сколько и проиграть

нанесите сделки по сигналам

нет сигналов

 
Vitaly Muzichenko:

нет сигналов

к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там, а где нибудь по середине свечи

рисуем сделки и имеем то слив то профит
 
Renat Akhtyamov:

к тому же стрелочки на хаях и лоях, а они появятся далеко не там

то стрелочки совершенно не относятся к делу, то недавно написанный тестовый индикатор, который тестирую на всех графиках

Вот, это мой рабочий терминал:


 
Vitaly Muzichenko:

то стрелочки совершенно не относятся к делу, то тестовый индикатор, который тестирую на всех графиках

понятно

значит вопрос исчерпан

однако тема занятная и решение этой задачки как не странно есть
 
Vitaly Muzichenko:


Вот, это мой рабочий терминал:

нуууу

если экви и депо растет, то норм

 
Renat Akhtyamov:
однако тема занятная и решение этой задачки как не странно есть

Там столько ОГРАНИЧЕНИЙ и ЗАПРЕТОВ, что от самой ИДЕИ ничего не останется..., если действительно заниматься этой бестолковой темой...

 
Serqey Nikitin:

Там столько ОГРАНИЧЕНИЙ и ЗАПРЕТОВ, что от самой ИДЕИ ничего не останется..., если действительно заниматься этой бестолковой темой...

первых два крупных слова уже нет

торгуй - не хочу

звонил .рокеру и спрашивал

можно

но без третьего крупного слова тут никак

и его никто не выдает, в т.ч. и я

 
Renat Akhtyamov:

первых два крупных слова уже нет

торгуй - не хочу

звонил .рокеру и спрашивал

можно

Нашёл, студент это писал в октябре, так и не дописали до сих пор, не хватило у него опыта, а у меня - времени, но то что уже написано, работало в плюс

Это переписка со скайпа


 
Renat Akhtyamov:

первых два крупных слова уже нет

торгуй - не хочу


Имелось ввиду не торговля, а именно разработка самой Идеи - в чистом виде эта идея никогда работать не будет...

 
Vitaly Muzichenko:

Нашёл, студент это писал в октябре, так и не дописали до сих пор, не хватило у него опыта, а у меня - времени, но то что уже написано, работало в плюс

Это переписка со скайпа


а чо ты бросил студента на перепутье, доделал бы ему до конца и посмотрел бы на итог
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