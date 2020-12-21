ГРААЛЬ - страница 9
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Ну и как?
Я пока начал, поэтому не могу порекомендовать перечитать, не знаю пока.
Это скорей для тех , кто изобретательством занимается профессионально. А простым смертным так, для кругозора. Ну может какие-то идеи заинтересуют.
Это скорей для тех , кто изобретательством занимается профессионально. А простым смертным так, для кругозора. Ну может какие-то идеи заинтересуют.
Вы правы!
Эти знания нужны тем, кто понимает, что решить задачу "Получение стабильной прибыли в трейдинге" можно только на уровне изобретения...
Точно!
Ваш автар красноречиво рассказывает, каково поля Вы ягода https://ru.wikipedia.org/wiki/T-800_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)
Что за автар? Вы в здравом уме? У вас же нет времени, или ещё на кого то свесили задачу поискать за что зацепиться у меня?
В вашем описании не указано условие закрытия прибыли.
в ручную и чем больше времени пройдет тем лучше, но не более месяца, обычно раз в неделю вручную
Спекуляция нарушает глобальный закон, установленный предками и сформулированный Марксом в виде "Деньги -Товар- Деньги ", превратив его в " Деньги -Деньги- Деньги ". Вам самому не кажется, что, это нелепо и не логично?
Здрасте пожалуйста! Деньги тоже товар) Заемные к примеру. И самая древняя Ценная Бумага - это вексель! И после Адама и Карла в экономической теории!!! довольно было открытий удостоенных Нобелевки и идущих вразрез и Карлу и Адаму)
И уж извиняйте, если спекуляции есть как объективная реальность, то уж точно они в рамках законов природы) И писать против этого ветра для каждого попытавшегося будет как минимум сыровато)
простой советник где ордера открывались бы если цена пошла на n (в инпут параметрах надо указать) вверх, то бай, если вниз - селл со стоп лоссами также в n но без тейк профитоа.
Это просто так в лоб не работает. Если мы зарабатываем допустим 10 пунктов (0.0010) при длинном стопе в 100 пунктов, то будем получать достаточно много прибыльных сделок, но редкие убытки будут уносить всю заработанную прибыль. И наоборот.
Комиссия, свопы, спреды это все пойдёт нам в минус.
Хоть по тренду открываться, хоть против, хоть по времени. Всё плотненько, смотрите сами:
Видите какие плавные кривые линии? Здесь нет зазубрины, за которую можно было зацепиться. Если размер прибывает, вероятность такого события убывает.
Нужны закономерности, чтобы получить преимущество.
Что за автар? Вы в здравом уме? У вас же нет времени, или ещё на кого то свесили задачу поискать за что зацепиться у меня?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01aQZIdLI1-Hk0s7d01OEu7okDCuw:1608394740078&source=univ&tbm=isch&q=Overboss+%D0%B2+Cyberdyne+Systems&sa=X&ved=2ahUKEwj68o-pudrtAhXJlosKHQozDH0QjJkEegQIDBAB&biw=1360&bih=657#imgrc=QmcZKvmRNXiWpMНет слов, Вам удалось сильно замаскироваться, но, только не от усердных искателей