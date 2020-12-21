ГРААЛЬ - страница 9

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Aleksei Stepanenko:

Ну и как?

Я пока начал, поэтому не могу порекомендовать перечитать, не знаю пока.

Это скорей для тех , кто изобретательством занимается профессионально. А простым смертным так, для кругозора. Ну может какие-то идеи заинтересуют. 

[Удален]  
Да, это очень интересно. Пока лучший, но дорогостоящий способ для меня - это метод научного тыка. Много познавательного происходит по ходу работы с "чёрным ящиком", но требует очень много времени и сил. Ищу способы поднять производительность исследовательского труда.
 
khorosh:

Это скорей для тех , кто изобретательством занимается профессионально. А простым смертным так, для кругозора. Ну может какие-то идеи заинтересуют. 

Вы правы!

Эти знания нужны тем, кто понимает, что решить задачу "Получение стабильной прибыли в трейдинге" можно только на уровне изобретения...

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Serqey Nikitin:   

Точно!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Ваш автар красноречиво рассказывает, каково поля Вы ягода https://ru.wikipedia.org/wiki/T-800_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)

Что за автар?   Вы в здравом уме? У вас же нет времени, или ещё на кого то свесили задачу поискать за что зацепиться у меня? 

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Не ругайтесь, друзья, тема ветки заявлена другая, вечная...
 
khorosh:

В вашем описании не указано условие закрытия прибыли.

в ручную и чем больше времени пройдет тем лучше, но не более месяца, обычно раз в неделю вручную

 
Yousufkhodja Sultonov:

Спекуляция нарушает глобальный закон, установленный предками  и сформулированный Марксом в виде "Деньги -Товар- Деньги ", превратив его в  " Деньги -Деньги- Деньги ". Вам самому не кажется, что, это нелепо и не логично?

Здрасте пожалуйста! Деньги тоже товар) Заемные к примеру. И самая древняя Ценная Бумага -  это вексель! И после Адама и Карла в экономической теории!!! довольно было открытий удостоенных Нобелевки и идущих вразрез и Карлу и Адаму)

И уж извиняйте, если спекуляции есть как объективная реальность, то уж точно они в рамках законов природы) И писать против этого ветра для каждого попытавшегося будет как минимум сыровато)

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Акции: новости и аналитика фондовых рынков - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
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Акция — это ценная бумага, которая выпускается каким-либо предприятием (акционерным обществом) и дает ее владельцу права на получение части прибыли от этого предприятия в виде дивидендов. Также
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osmo1709:
простой советник где ордера открывались бы если цена пошла на n (в инпут параметрах надо указать) вверх, то бай, если вниз - селл со стоп лоссами также в n но без тейк профитоа.

Это просто так в лоб не работает. Если мы зарабатываем допустим 10 пунктов (0.0010) при длинном стопе в 100 пунктов, то будем получать достаточно много прибыльных сделок, но редкие убытки будут уносить всю  заработанную прибыль. И наоборот.

Комиссия, свопы, спреды это все пойдёт нам в минус.

Хоть по тренду открываться, хоть против, хоть по времени. Всё плотненько, смотрите сами:



Видите какие плавные кривые линии? Здесь нет зазубрины, за которую можно было зацепиться. Если размер прибывает, вероятность такого события убывает.

Нужны закономерности, чтобы получить преимущество.

 
Fast235:

Что за автар?   Вы в здравом уме? У вас же нет времени, или ещё на кого то свесили задачу поискать за что зацепиться у меня? 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01aQZIdLI1-Hk0s7d01OEu7okDCuw:1608394740078&source=univ&tbm=isch&q=Overboss+%D0%B2+Cyberdyne+Systems&sa=X&ved=2ahUKEwj68o-pudrtAhXJlosKHQozDH0QjJkEegQIDBAB&biw=1360&bih=657#imgrc=QmcZKvmRNXiWpM

Нет слов, Вам удалось сильно замаскироваться, но, только не от усердных искателей 
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