Парни, не частите. Вам бесплатно напишут любой советник при единственном условии - это будет исключительный советник. Программист открыл ветку о готовности бесплатно отработать не от того, что ему заняться нечем, а по причине отсутствия собственных торговых идей. Он Вам напишет советник, точнее - вы с ним вместе отработаете; но только при условии, что у Вас эти идеи есть. 

Отсюда: 1. Никакие Ваши потребности о доработке чего-либо неинтересны и к этой ветке отношения не имеют. 

              2. Предлагайте здесь только собственные проекты, а не мысли Вильямса, или Элдера,- это все уже прочитали. 

Всё остальное - за  Ваши деньги - любой каприз https://www.mql5.com/ru/job
Здравствуйте помоги пожалуйста или подскажите как можно сделать ,я хочу чтобы с 2 индикаторов сделать в один, и добавить Alert когда на этих 2 индикаторах появляется сигнал на покупку или продажу, Индикаторы скину при личном общении ,И более подробно все расскажу! О цене тоже договоримся, заранее всем спасибо Советник для МТ5 Советник...
 
Приветствую ! кому писать по ТС и написанию советника или индюка?
 
Посмотрите пожалуйста это советник https://www.mql5.com/ru/code/9822.С разработчиком невозможно связаться. Не понятно почему такое администрация разрешает размещать.
Адаптивный советник. Использует встроенный оптимизатор с линейным перебором параметров, количество и дапазон которых задается в настройках. Параметры генерируются случайным образом. ====== В роли встроенного ТС я реализовал довольно простой алгоритм. Выглядит так: Первый под параметр - указывет стоп лосс. Второй под параметр - указывет тейк...
 

https://www.youtube.com/watch?v=-S93yZcsx_E

помогите кто встречал такой советник по отложенным, перемотайте сразу на 1:51:00, зарание благодарю.

[Удален]  
shipov45:

https://www.youtube.com/watch?v=-S93yZcsx_E

помогите кто встречал такой советник по отложенным, перемотайте сразу на 1:51:00, зарание благодарю.

в поиске введите grid и нажмите  CodeBase


CodeBase

 
привет всем....я ищу простого советника который открывает сделки по буферным стрелкам индюка...НО... работает в одну сторону(куда индюк послал)...через каждые № пунктов открывает сделки--туда-же... тп нет есть стоп лосс....при срабатывании стопа советник закрывает ВСЕ сделки (если есть)....и снова ждет сигнал......если есть у кого или где искать--ткните носом..     немного с юмором ...                                      
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция. — это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и...
 
Здравствуйте !  Нужен простой  советник для MT4  торгующий  одновременно на разных валютных парах  (2-3) . Открывает сделки одновременно ,  закрывает при положительном балансе по общим сделкам ( выставляется в настройках  ). Готов обсудить более подробно. 
 

"вечная" ключевая фраза
никак не могу к ней привыкнуть...


простой советник

 
Iurii Tokman:

"вечная" ключевая фраза
никак не могу к ней привыкнуть...

не надо привыкать

пишем опен селл на каждом тике и вручаем простой советник

 
Iurii Tokman:

"вечная" ключевая фраза
никак не могу к ней привыкнуть...



цену набиваешь...
