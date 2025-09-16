Напишу советник бесплатно - страница 130
Парни, не частите. Вам бесплатно напишут любой советник при единственном условии - это будет исключительный советник. Программист открыл ветку о готовности бесплатно отработать не от того, что ему заняться нечем, а по причине отсутствия собственных торговых идей. Он Вам напишет советник, точнее - вы с ним вместе отработаете; но только при условии, что у Вас эти идеи есть.
Отсюда: 1. Никакие Ваши потребности о доработке чего-либо неинтересны и к этой ветке отношения не имеют.
2. Предлагайте здесь только собственные проекты, а не мысли Вильямса, или Элдера,- это все уже прочитали.Всё остальное - за Ваши деньги - любой каприз https://www.mql5.com/ru/job
https://www.youtube.com/watch?v=-S93yZcsx_E
помогите кто встречал такой советник по отложенным, перемотайте сразу на 1:51:00, зарание благодарю.
в поиске введите grid и нажмите CodeBase
"вечная" ключевая фраза
никак не могу к ней привыкнуть...
не надо привыкать
пишем опен селл на каждом тике и вручаем простой советник
