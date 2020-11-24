Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 8
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Мне прилетел авто-апдейтом с MQ-Demo
Скачать можете у меня в архиве билдов.
Обновился с MQ, у Вас также остался ME5 2375 от 31.03.20?
Обновился с MQ, у Вас также остался ME5 2375 от 31.03.20?
Да.
А что нового в 1294 от 03.11?
давно МТ4 не включал
сейчас обновился, но у меня 1295 от 09.11 уже прилетел
плохо, что не пишут разработчики, что изменилось
уже и в мт4 этот баг с иконкой
ну разработчики ну вы даёте!
Да, что-то страшное происходит.
Это с мт5, при том авторизации не было и не планируется
Зачем оно показывает сообщение, если там на 101% пусто?
Зачем оно показывает сообщение?
Чтобы спрашивали. Со своей функцией справляется.
Чтобы спрашивали. Со своей функцией справляется.
Как по мне, то его наверное сделали для других целей, а работает оно в другую сторону, почему-то.
Новые обновления идут, а что изменилось - непонятно где прочитать!
(и иконку с вечно горящим сообщением опять не починили)
Новые обновления идут, а что изменилось - непонятно где прочитать!
(и иконку с вечно горящим сообщением опять не починили)
Насколько я помню - Вам нужно заполнить вкладку Сообщество. Если не заполнили - пожалуйста не жалуйтесь на иконку.
Насколько я помню - Вам нужно заполнить вкладку Сообщество. Если не заполнили - пожалуйста не жалуйтесь на иконку.
Мне не нужно сообщество в этой инсталляции терминала,
терминал вечно светит красное непрочитанное сообщение, а никакого сообщения быть не может, ведь терминал даже не залогинен, где логика? Это баг.