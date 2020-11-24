Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280 - страница 8

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Andrey Khatimlianskii:

Мне прилетел авто-апдейтом с MQ-Demo

Скачать можете у меня в архиве билдов.

Обновился с MQ, у Вас также остался ME5 2375 от 31.03.20?

 
dr.mr.mom:

Обновился с MQ, у Вас также остался ME5 2375 от 31.03.20?

Да.

 
Andrey Khatimlianskii:
А что нового в 1294 от 03.11?

давно МТ4 не включал

сейчас обновился, но у меня 1295 от 09.11 уже прилетел

плохо, что не пишут разработчики, что изменилось

 

уже и в мт4 этот баг с иконкой

ну разработчики ну вы даёте!

 

Да, что-то страшное происходит.

Это с мт5, при том авторизации не было и не планируется

Зачем оно показывает сообщение, если там на 101% пусто?


 
Vitaly Muzichenko:

Зачем оно показывает сообщение?

Чтобы спрашивали. Со своей функцией справляется.

 
fxsaber:

Чтобы спрашивали. Со своей функцией справляется.

Как по мне, то его наверное сделали для других целей, а работает оно в другую сторону, почему-то.

 

Новые обновления идут, а что изменилось - непонятно где прочитать!

(и иконку с вечно горящим сообщением опять не починили)

 
transcendreamer:

Новые обновления идут, а что изменилось - непонятно где прочитать!

(и иконку с вечно горящим сообщением опять не починили)

Насколько я помню - Вам нужно заполнить вкладку Сообщество. Если не заполнили - пожалуйста не жалуйтесь на иконку.

 
Vladimir Karputov:

Насколько я помню - Вам нужно заполнить вкладку Сообщество. Если не заполнили - пожалуйста не жалуйтесь на иконку.

Мне не нужно сообщество в этой инсталляции терминала,

терминал вечно светит красное непрочитанное сообщение, а никакого сообщения быть не может, ведь терминал даже не залогинен, где логика? Это баг.

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