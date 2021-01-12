Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 13

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fxsaber :

Окно выполненной Оптимизации не закрывается.


На скрине слева - незакрывающееся окно после Оптимизации. Справа - opt-файл этой же Оптимизации.

Странная белая область слева. Возможно, она является причиной.

Я думаю, что предыдущие результаты перемещены влево, чтобы можно было разместить новые без необходимости пересчитывать новую позицию для каждой точки с каждым новым результатом.

Но я думаю, что информацию в правом верхнем углу диаграммы лучше разместить слева, потому что последние результаты обычно являются лучшими, а затем скрыть текст там, пока он зевает пустым в верхнем левом углу - a Немного «украшения» здесь было бы вполне уместно.

I think the previous results are moved a to the left so that the new ones can be placed without having to recalculate the new position for each point with each new result.

But I think that the info in the upper right corner of the diagram would be better placed on the left side, because the last results are usually the best ones and then hide the text there while it is yawning empty in the upper left corner - a bit of "decoration" would be quite appropriate there.



 
Ilyas:

Особенность работы функции ArrayCopy, которая вызывается в неявном операторе копирования - функция не уменьшает размер массива назначения.
Фактически функция работает как перезапись части элементов внутри массива назначения.

Мы подумаем над тем, чтобы изменить её поведение для оператора копирования.

Так и надо оставить - это позволяет в массив приемник собирать разную вычисленную информацию для дальнейшей работы. Максимум флаг сделать, а то опять код перестанет работать и ищи пол дня причину.

 
Carl Schreiber:

Я думаю, что предыдущие результаты перемещены влево, чтобы можно было разместить новые без необходимости пересчитывать новую позицию для каждой точки с каждым новым результатом.

Но я думаю, что информацию в правом верхнем углу диаграммы лучше разместить слева, потому что последние результаты обычно являются лучшими, а затем скрыть текст там, пока он зевает пустым в верхнем левом углу - a Немного «украшения» здесь было бы вполне уместно.

Да, и таких мелких недостатков интерфейса терминала очень много. Я уже перестал писать о проблемах, все равно реакция нулевая.
 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor

fxsaber, 2020.11.15 09:20

Просьба добавить. 
TerminalInfoInteger(TERMINAL_DOWNLOADED) // Сколько Кб закачано (см. правый-нижний угол).
TerminalInfoInteger(TERMINAL_UPLOADED)   // Сколько Кб передано (см. правый-нижний угол).


TerminalInfoInteger(TERMINAL_LASTBUILD_BETA)    // Номер билда последней доступной беты Терминала.
TerminalInfoInteger(TERMINAL_LASTBUILD_RELEASE) // Номер билда последнего доступного релиза Терминала.

Еще.

MQLInfoInteger(MQL_PROTECTED); // MQL5 Cloud Protector.


 
traveller00:

Спасибо что подняли тему о работе неявного оператора копирования, тема достаточно давняя, рад, что вам удалось достучаться до разработчиков.

  
MetaTrader 5 x64 build 2696 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 18 / 31 Gb memory, 1649 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Что не так с визуальным тестером? Советник использует один индикатор iMA - опрашивает индикатор один раз на бар - в момент рождения нового бара. Из редактора MetaEditor запускаю тест на истории - а индикатор iMA на графике тестера не отображается. Приходится останавливать тестер и снова делать запуск - и так по три/пять раз, пока индикатор наконец-то появится. 

Очень неприятная ситуация (терпел пол-года, но уже нет никаких сил бороться с таким поведением тестера).

Тест запускается в режиме

Файлы:
Simple_iMA_Trailing.mq5  19 kb
 
Vladimir Karputov:

Что не так с визуальным тестером? Советник использует один индикатор iMA - опрашивает индикатор один раз на бар - в момент рождения нового бара. Из редактора MetaEditor запускаю тест на истории - а индикатор iMA на графике тестера не отображается. Приходится останавливать тестер и снова делать запуск - и так по три/пять раз, пока индикатор наконец-то появится. 

Очень неприятная ситуация (терпел пол-года, но уже нет никаких сил бороться с таким поведением тестера).

Тест запускается в режиме

Владимир, не знаю, что у Вас. Я специально запустил 10 раз подряд с указанными настройками Тестера. И всегда отображался индикатор. 

2020.11.25 11:51:12.013 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2698 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.11.25 11:51:12.015 Terminal        Windows 10 build 17763, AMD Phenom II X3 720 Processor, 12 / 15 Gb memory, 561 / 930 Gb disk, IE 11, UAC, Admin, GMT+3
2020.11.25 11:51:12.015 Terminal        C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\5B326B03063D8D9C446E3637EFA32247

А сколько у Вас макс.баров, может в этом дело? Я поставил на минимум...


P.S. У меня другая беда - не вставляются картинки (Alt+I).

Файлы:
Simple_iMA_Trailing.png  81 kb
max_bars.png  12 kb
 

Здравствуйте.

Было бы здорово добавить в МЕ подсветку одноименного текста при его выборе, как в Sublime Text например:


Спасибо.

 
Igor_Gagarin:

Поменял метод моделирования на "Все тики", тестирование пошло в разы быстрее. Теперь зависает менее чем за минуту, не нужно ждать несколько дней.

Обновился до 2691

Баг на месте.

2697

Баг на месте.

 

Файл [data folder]\MQL5\Include\ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh

Метод Typr Возвращает объект OBJ_TREND:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CChartObjectCycles.                                        |
//| Purpose: Class of the "Cycle lines" object of chart.             |
//|          Derives from class CChartObject.                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChartObjectCycles : public CChartObject
  {
public:
                     CChartObjectCycles(void);
                    ~CChartObjectCycles(void);
   //--- method of creating the object
   bool              Create(long chart_id,const string name,const int window,
                            const datetime time1,const double price1,
                            const datetime time2,const double price2);
   //--- method of identifying the object
   virtual int       Type(void) const { return(OBJ_TREND); }
  };

а должен возвращать тип OBJ_CYCLES:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CChartObjectCycles.                                        |
//| Purpose: Class of the "Cycle lines" object of chart.             |
//|          Derives from class CChartObject.                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChartObjectCycles : public CChartObject
  {
public:
                     CChartObjectCycles(void);
                    ~CChartObjectCycles(void);
   //--- method of creating the object
   bool              Create(long chart_id,const string name,const int window,
                            const datetime time1,const double price1,
                            const datetime time2,const double price2);
   //--- method of identifying the object
   virtual int       Type(void) const { return(OBJ_CYCLES); }
  };
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