Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 13
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Окно выполненной Оптимизации не закрывается.
На скрине слева - незакрывающееся окно после Оптимизации. Справа - opt-файл этой же Оптимизации.
Странная белая область слева. Возможно, она является причиной.
Я думаю, что предыдущие результаты перемещены влево, чтобы можно было разместить новые без необходимости пересчитывать новую позицию для каждой точки с каждым новым результатом.I think the previous results are moved a to the left so that the new ones can be placed without having to recalculate the new position for each point with each new result.
Но я думаю, что информацию в правом верхнем углу диаграммы лучше разместить слева, потому что последние результаты обычно являются лучшими, а затем скрыть текст там, пока он зевает пустым в верхнем левом углу - a Немного «украшения» здесь было бы вполне уместно.
But I think that the info in the upper right corner of the diagram would be better placed on the left side, because the last results are usually the best ones and then hide the text there while it is yawning empty in the upper left corner - a bit of "decoration" would be quite appropriate there.
Особенность работы функции ArrayCopy, которая вызывается в неявном операторе копирования - функция не уменьшает размер массива назначения.
Фактически функция работает как перезапись части элементов внутри массива назначения.
Мы подумаем над тем, чтобы изменить её поведение для оператора копирования.
Так и надо оставить - это позволяет в массив приемник собирать разную вычисленную информацию для дальнейшей работы. Максимум флаг сделать, а то опять код перестанет работать и ищи пол дня причину.
Я думаю, что предыдущие результаты перемещены влево, чтобы можно было разместить новые без необходимости пересчитывать новую позицию для каждой точки с каждым новым результатом.
Но я думаю, что информацию в правом верхнем углу диаграммы лучше разместить слева, потому что последние результаты обычно являются лучшими, а затем скрыть текст там, пока он зевает пустым в верхнем левом углу - a Немного «украшения» здесь было бы вполне уместно.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor
fxsaber, 2020.11.15 09:20Просьба добавить.
Еще.
Спасибо что подняли тему о работе неявного оператора копирования, тема достаточно давняя, рад, что вам удалось достучаться до разработчиков.
Что не так с визуальным тестером? Советник использует один индикатор iMA - опрашивает индикатор один раз на бар - в момент рождения нового бара. Из редактора MetaEditor запускаю тест на истории - а индикатор iMA на графике тестера не отображается. Приходится останавливать тестер и снова делать запуск - и так по три/пять раз, пока индикатор наконец-то появится.
Очень неприятная ситуация (терпел пол-года, но уже нет никаких сил бороться с таким поведением тестера).
Тест запускается в режиме
Что не так с визуальным тестером? Советник использует один индикатор iMA - опрашивает индикатор один раз на бар - в момент рождения нового бара. Из редактора MetaEditor запускаю тест на истории - а индикатор iMA на графике тестера не отображается. Приходится останавливать тестер и снова делать запуск - и так по три/пять раз, пока индикатор наконец-то появится.
Очень неприятная ситуация (терпел пол-года, но уже нет никаких сил бороться с таким поведением тестера).
Тест запускается в режиме
Владимир, не знаю, что у Вас. Я специально запустил 10 раз подряд с указанными настройками Тестера. И всегда отображался индикатор.
А сколько у Вас макс.баров, может в этом дело? Я поставил на минимум...
P.S. У меня другая беда - не вставляются картинки (Alt+I).
Здравствуйте.
Было бы здорово добавить в МЕ подсветку одноименного текста при его выборе, как в Sublime Text например:
Спасибо.
Поменял метод моделирования на "Все тики", тестирование пошло в разы быстрее. Теперь зависает менее чем за минуту, не нужно ждать несколько дней.
Обновился до 2691
Баг на месте.
2697
Баг на месте.
Файл [data folder]\MQL5\Include\ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh
Метод Typr Возвращает объект OBJ_TREND:
а должен возвращать тип OBJ_CYCLES: