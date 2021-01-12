Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 16
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Перестали вызываться перегруженные виртуальные методы в унаследованных классах
Этот пример работает
Этот пример работает
Виноват, ошибся. Работает.