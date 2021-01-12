Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 2
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А чем Скрипт хуже Эксперта?
Вы че прикалываетесь ?
#property script_show_inputs
Выведет окно предупреждение
Выведет окно предупреждение
И где в этом "предупреждении" сказано, что один скрипт будет запущен вместо другого?
Вы че прикалываетесь ?
#property script_show_inputs
Выведет окно предупреждение
Нет, это не предупреждение, что другой скрипт, который работает будет удален.
Нет, это не предупреждение, что другой скрипт, который работает будет удален.
Согласен, сам проверил скрип на скрипт, беда...
Скрипт на сов нормально...
к просьбе +1
Кто может объяснить что это за предупреждение?
Согласно документации
переменная объявлена
ulong startTime;
ps; на >= так-же предупреждение осталось.
psps; Оказалось всё просто
В cтруктуре тип long, а в функции ulong
Надо-ли править несоответствие типов переменных решат разработчики.
А где новая версия то?
MetaTrader 5 build 2690
Live Update 2675 на релизную кнопку отвечает что последняя релизная, на бету отвечает что есть только 2677, БД ВТБ.
В MQ демосчет открывать как для MT4?) сутки терпеливо жду)
Начиная с версии 2617 нельзя исключать торговые часы в тестере. Почему это не было исправлено?
Since version 2617, tradable time periods can no longer be excluded in the tester. Why was this not fixed?
https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page22#comment_18901530
Добрый день. МЕ 2690 обнаружены следующие проблемы с профайлером с точки зрения UX (User eXperience):
1. Не работает сортировка по имени функции.
2. Практически все названия функций обрезаны вне зависимости от их реальной длины.
3. Отсутствует возможность сортировки функций в порядке их вызова в коде (почему-то удалили столбец Line, который был в предыдущей версии профайлера).
4. Не работает подсчет значения "Self CUP" для раскрывающегося списка в режиме "Functions by Calls", все значения - это дубликат "родительского" показателя:
5. Более 5-ти минут искал где же находится интересующая функция в списке результатов профилирования, было бы не плохо иметь механизм быстрого перехода из строки кода в соответствующий результат профилирования.
6. Очень не хватает данных о результатах профилирования непосредственно в коде, бегать глазами из кода в результаты и назад ужасно не практично и тупо не удобно, да и всплывающая подсказка тоже не особо помогает.
7. Наблюдается перекрытие цветовых схем для макроса и результатов профилирования, особенно когда включен ночной режим.