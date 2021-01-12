Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 2

Новый комментарий
 
A100:

Логичная просьба хотя бы потому, что у Экспертов есть такая защита

А чем Скрипт хуже Эксперта?

Вы че прикалываетесь ?

#property script_show_inputs

Выведет окно предупреждение


 
Модераторы, а кто почистил тему? Если уж вы удалили возражения, то удалите и просьбу. Такие просьбы только отвлекают разработчиков от более важных проблем.
 
Vladimir Pastushak:

Выведет окно предупреждение

И где в этом "предупреждении" сказано, что один скрипт будет запущен вместо другого?

 
Vladimir Pastushak:

Вы че прикалываетесь ?

#property script_show_inputs

Выведет окно предупреждение


Нет, это не предупреждение, что другой скрипт, который работает будет удален.

 
Valeriy Yastremskiy:

Нет, это не предупреждение, что другой скрипт, который работает будет удален.

Согласен, сам проверил скрип на скрипт, беда...

Скрипт на сов нормально...

к просьбе +1

 

Кто может объяснить что это за предупреждение?

Согласно документации

int  CopyTicks( 
   string           symbol_name,           // имя символа 
   MqlTick&         ticks_array[],         // массив для приёма тиков 
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков 
   ulong            from=0,                // дата, начиная с которой запрашиваются тики 
   uint             count=0                // количество тиков, которые необходимо получить 
   );

переменная объявлена

ulong startTime;


ps; на >= так-же предупреждение осталось.

psps; Оказалось всё просто

struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

В cтруктуре тип long, а в функции ulong

Надо-ли править несоответствие типов переменных решат разработчики.

 

А где новая версия то?  

MetaTrader 5 build 2690


Live Update 2675 на релизную кнопку отвечает что последняя релизная, на бету отвечает что есть только 2677, БД ВТБ.

В MQ демосчет открывать как для MT4?) сутки терпеливо жду)

 
Через GUI (CTRL+U и Custom Hide/Delete) удаление разом всех кастомных символов (300 шт.) вызвало зависание (не отвечает) Терминала секунд на 20.
 

Начиная с версии 2617 нельзя исключать торговые часы в тестере. Почему это не было исправлено?

Since version 2617, tradable time periods can no longer be excluded in the tester. Why was this not fixed?

https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page22#comment_18901530


Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
  • 2020.10.24
  • www.mql5.com
В пятницу 9 октября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 

Добрый день. МЕ 2690 обнаружены следующие проблемы с профайлером с точки зрения UX (User eXperience):
1. Не работает сортировка по имени функции.
2. Практически все названия функций обрезаны вне зависимости от их реальной длины.
3. Отсутствует возможность сортировки функций в порядке их вызова в коде (почему-то удалили столбец Line, который был в предыдущей версии профайлера).



4. Не работает подсчет значения "Self CUP" для раскрывающегося списка в режиме "Functions by Calls", все значения - это дубликат "родительского" показателя:



5. Более 5-ти минут искал где же находится интересующая функция в списке результатов профилирования, было бы не плохо иметь механизм быстрого перехода из строки кода в соответствующий результат профилирования.
6. Очень не хватает данных о результатах профилирования непосредственно в коде, бегать глазами из кода в результаты и назад ужасно не практично и тупо не удобно, да и всплывающая подсказка тоже не особо помогает.
7. Наблюдается перекрытие цветовых схем для макроса и результатов профилирования, особенно когда включен ночной режим.


123456789...16
Новый комментарий