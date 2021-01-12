Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 5
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Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!
Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!
Решается в многом просто LabelCreate красным шрифтом на весь экран.
Что это за ошибка?
При тесте мультивалютного эксперта (в момент открытия позиций) получаю такую ошибку. При этом памяти 32 Гб, доступно 20 Гб.
Фризится чарт при использовании советника - внезапно, без ошибок и предупреждений в логах.
Просто перестают поступать котировки на чарт, при этом на других чартах, где нет советника - всё нормально.
На соседнем компьютере по инструменту идут котировки.
Желательно писать
Решается в многом просто LabelCreate красным шрифтом на весь экран.
костыль все всегда решает, главное его не забыть.
Фризится чарт при использовании советника - внезапно, без ошибок и предупреждений в логах.
Просто перестают поступать котировки на чарт, при этом на других чартах, где нет советника - всё нормально.
На соседнем компьютере по инструменту идут котировки.
Эффект фриза можно наблюдать на чарте.
Что это за ошибка?
При тесте мультивалютного эксперта (в момент открытия позиций) получаю такую ошибку. При этом памяти 32 Гб, доступно 20 Гб.
Фризится чарт при использовании советника - внезапно, без ошибок и предупреждений в логах.
Просто перестают поступать котировки на чарт, при этом на других чартах, где нет советника - всё нормально.
На соседнем компьютере по инструменту идут котировки.
Не помогу, но без системных журналов точно никто не поможет. Скорее всего проблемы сверху терминала и логи внутри ничего не скажут. Журнал системный смотреть на момент появления ошибки, или вручную мониторить ловя ситуацию, потребление памяти, какие процессы активны... еще та развлекуха))))
Не помогу, но без системных журналов точно никто не поможет. Скорее всего проблемы сверху терминала и логи внутри ничего не скажут. Журнал системный смотреть на момент появления ошибки, или вручную мониторить ловя ситуацию, потребление памяти, какие процессы активны... еще та развлекуха))))
Про какой системный журнал речь?Это второй раз за день - первый раз вообще компьютер работал без меня - так что иные процессы не могли повлиять.
Про какой системный журнал речь?Это второй раз за день - первый раз вообще компьютер работал без меня - так что иные процессы не могли повлиять.
Мой компьютер, правой клавой мыши управление там просмотр событий и там журналы винды и приложений. Не обязательно в ошибках причину можно найти. Записи по времени идут. Так что если только только событие, то найти можно.
А вот где логи, не подскажу, надо гуглить, где логи системных журналов, и в 7 и в 10 они в разных местах вроде.
Мой компьютер, правой клавой мыши управление там просмотр событий и там журналы винды и приложений. Не обязательно в ошибках причину можно найти. Записи по времени идут. Так что если только только событие, то найти можно.
Это не компьютер. Подобный баг уже был, но с индикатором. Возможно и тут то ж самое, только найти неизвестно как.
Это не компьютер. Подобный баг уже был, но с индикатором. Возможно и тут то ж самое, только найти неизвестно как.
2 пути, если сверху, системные логи, если внутри то мониторить записями внутри совы, если есть предположение конечно в каком месте баг. Журнал не всеобъемлющий в МТ.