Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 3
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Это будет исправлено?
Обновился до 2690.
Баг на месте.
% перестали зашкаливать, просто на месте стоят.
MetaQuotes:
MQL5: Исправлено зависание функций Copy* при отсутствии истории по торговому инструменту.
РебятаУважаемые разработчики, зависание по прежнему воспроизводится с легкостью.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
fxsaber, 2020.11.06 11:36
Спасибо! Когда грохнул папку Bases\MetaQuotes-Demo скрипт сработал. Однако, следующий скрипт все равно вызывает зависание на том же MQ-Demo.
Воспроизводится?
Далеко не первый месяц утомляет эта ситуация с неожиданными зависаниями MQL-программ на ровном месте. Возможно ли взять эту ситуацию под личный контроль и победить, наконец?
ЗЫ Иногда, чтобы просто закачать тики по символу без зависания, приходится специально удалять "Bases\ServerName\ticks\SymbolName\ticks.dat". Но это не помогает, если нужно пакетно качать тики, как в скрипте выше.
Уважаемые разработчики. Вопрос. В режиме "Debugging on history data" (Ctrl+F5) если остановить отладку, кликнув по кнопе "Stop debugging" в окне Редактора, то в журнале визуализатора появляется строка:
Может можно сделать так, чтобы это была не "unknown runtime error", а к примеру "debugging stopped by user"?
Если кликнуть аналогичную кнопку в окне Визуализатора, то строчка такая:
ArrayPrint не печатает массив.
Обнаружил вот такой глюк
У меня после обновления до версии 2690 перестала самоочищаться занятая оперативная память. Т.е. терминалы стартуют, работают как и раньше, но объем выделенной памяти непрерывно растет, достигаю отрыва в 10х и более от рабочего объема.
В результате сегодня к 15 часам дня терминалы выжрали все 32Gb. В системе появилось событие 2004 "Нехватка виртуальной памяти в системе успешно обнаружена. Наибольший объем виртуальной памяти был выделен следующим программам: для terminal64.exe (12584) выделено 6260449280 байти для terminal64.exe (11852) выделено 2992869376 байт.", все после чего все зачисло.
После удаленного перезапуска explorer.exe удалсоь получить доступ к Винде, просмотреть жирнаолы системных событий и снять принит-скрин.
Сами терминалы вроде живые, но ононный интерфейс убит полностью, т.е. они не разворачиваются при клике на иконке таскбара.
У меня после обновления до версии 2690 перестала самоочищаться занятая оперативная память. Т.е. терминалы стартуют, работают как и раньше, но объем выделенной памяти непрерывно растет, достигаю отрыва в 10х и более от рабочего объема.
В результате сегодня к 15 часам дня терминалы выжрали все 32Gb. В системе появилось событие 2004 "Нехватка виртуальной памяти в системе успешно обнаружена. Наибольший объем виртуальной памяти был выделен следующим программам: для terminal64.exe (12584) выделено 6260449280 байти для terminal64.exe (11852) выделено 2992869376 байт.", все после чего все зачисло.
После удаленного перезапуска explorer.exe удалсоь получить доступ к Винде, просмотреть жирнаолы системных событий и снять принит-скрин.
Сами терминалы вроде живые, но ононный интерфейс убит полностью, т.е. они не разворачиваются при клике на иконке таскбара.
Разместил на Яндекс.Диске, так как объем достаточно большой, выкладываю ссылки:
1) системный лог одного из терминалов: Сслыка, пор сути все забитио одной запись "VirtualAlloc failed in large allocator",
2) дамп памяти этого же терминала, после перезапуска снова большой разрыв между рабочей и выделенной памятью, Ссылка.
Работает набор собственным программ, проводящих мониторинг рынка, в основном 3х типов: поиск ценовых рывков, анализ ленты сделок(бид/аск и т.д.) и формирвания фьючерсных склеек на основании каст.симовлов.
Windows 10 Pro, build 2004, без swap-файла, режим быстродействия "Оптимизация для программ". До обновления подобных проблем не наблюдалось.