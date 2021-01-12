Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 12
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Окно выполненной Оптимизации не закрывается.
На скрине слева - незакрывающееся окно после Оптимизации. Справа - opt-файл этой же Оптимизации.
Странная белая область слева. Возможно, она является причиной.
Подтверждаю. Несколько последних билдов. Обновление графика останаливается с приближением к правому краю, после чего окно нельзя закрыть. Такое бывает часто. Особенно, возможно, после того, как переключишь вид графика (Результаты/1D/2D/3D).
Иногда бывает, при повторной оптимизации предыдущие результаты отрисуются, а текущая вообще не отображается в окне.
Последняя релизная версия 2690.
Следующий скрипт выводит 3.
Это баг или фича?
Последняя релизная версия 2690.
Следующий скрипт выводит 3.
Это баг или фича?
Оператор присвоения работает только для простых структур.
Оператор присвоения работает только для простых структур.
Если оно реально так, неплохо бы ругаться тогда. Если не ошибкой, хотя бы варнингом. А то собралось абсолютно нормально, а работает неожиданно.Тогда вопрос, а как тогда поменять местами 2 элемента массива, где элементом может быть непростая структура?
Если оно реально так, неплохо бы ругаться тогда. Если не ошибкой, хотя бы варнингом. А то собралось абсолютно нормально, а работает неожиданно.Тогда вопрос, а как тогда поменять местами 2 элемента массива, где элементом может быть непростая структура?
Оператор прописывать.
Последняя релизная версия 2690.
Следующий скрипт выводит 3.
Это баг или фича?
вот разбирался с копированием структур https://www.mql5.com/ru/forum/85652/page46#comment_15990662
т.е. оператор копирования придется писать самому, примерно так можно:
Появилась проблема при оптимизации - не хватает памяти для генерации тиков.
Диспетчер задач Windows в процессе оптимизации показывает, что после каждой оптимизационной итерации доступной памяти становится всё меньше.
Затем процесс оптимизации "разваливается" с выдачей в журнал следующих сообщений.
Грешил на советник - с другими советниками та же проблема (ранее с ними проблем не было).
Переустановка терминала не помогает.
На терминале другого брокера та же проблема.
Смягчает проблему отключение двух ядер процессора, это позволяет выполнять оптимизацию с меньшей производительностью, но это не очень хорошее решение.
Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему.
Последняя релизная версия 2690.
Следующий скрипт выводит 3.
Это баг или фича?
Особенность работы функции ArrayCopy, которая вызывается в неявном операторе копирования - функция не уменьшает размер массива назначения.
Фактически функция работает как перезапись части элементов внутри массива назначения.
Мы подумаем над тем, чтобы изменить её поведение для оператора копирования.
Подтверждаю. Несколько последних билдов. Обновление графика останаливается с приближением к правому краю, после чего окно нельзя закрыть.
Даже если не найдут причину, было бы хорошо, чтобы при запуске новой Оптимизации со всех других окон снималась блокировка.