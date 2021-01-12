Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 4
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У меня после обновления до версии 2690 перестала самоочищаться занятая оперативная память. Т.е. терминалы стартуют, работают как и раньше, но объем выделенной памяти непрерывно растет, достигаю отрыва в 10х и более от рабочего объема.
Что за поля вы вывели в таблице Дисптчера задач для памяти? Невидно после "...", там есть разные значения, покажите или напишите полные названия.
Перовое поле это "Рабочий набор (память)" и второе поле "Выделенная память"
Спасибо, будем разбираться.
Перовое поле это "Рабочий набор (память)" и второе поле "Выделенная память"
По логам видно, что работают MQL программы.
Можете предоставить их для изучения, на предмет потребления памяти, после исследования все программы будут удалены.
Запускал тестер (в визуальном режиме из редактора MetaEditor) и нарвался на такое:
При этом было использовано памяти примерно так:
Закрыл визуальное окно тестера, терминал. Запустил терминал и редактор заново и повторить ошибку не смог.
Код приложил.
Сделайте, пожалуйста, возможным выбор произвольного шага в стакане.
на многих 6-7значных инструментах уж крайне мелко получается.
в итоге в стакан входит 1-2пункта. причем цена за минуту изменяется на 15-30пунктов.
РебятаУважаемые разработчики, зависание по прежнему воспроизводится с легкостью.
Далеко не первый месяц утомляет эта ситуация с неожиданными зависаниями MQL-программ на ровном месте. Возможно ли взять эту ситуацию под личный контроль и победить, наконец?
ЗЫ Иногда, чтобы просто закачать тики по символу без зависания, приходится специально удалять "Bases\ServerName\ticks\SymbolName\ticks.dat". Но это не помогает, если нужно пакетно качать тики, как в скрипте выше.
b2691. Если во время зависания скрипта попробовать подключиться к другому счету - Терминал зависает намертво.
Воспроизведение.
Настройки Тестера.
Символ в прицепе.
Бэктест не работает именно на H1-таймфрейме. На меньших ТФ - без проблем.
Строка для поиска: Oshibka 015.
В версии /portable постоянно нужно вводить данные от сервиса mql5, терминал установлен на диск Е, системный диск С
Что нужно сделать что бы данные сохранялись ?
Обновился до 2690.
Баг на месте.
% перестали зашкаливать, просто на месте стоят.
Поменял метод моделирования на "Все тики", тестирование пошло в разы быстрее. Теперь зависает менее чем за минуту, не нужно ждать несколько дней.
Обновился до 2691
Баг на месте.