Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor - страница 4

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Sergey Lebedev:

У меня после обновления до версии 2690 перестала самоочищаться занятая оперативная память. Т.е. терминалы стартуют, работают как и раньше, но объем выделенной памяти непрерывно растет, достигаю отрыва в 10х и более от рабочего объема.


Что за поля вы вывели в таблице Дисптчера задач для памяти? Невидно после "...", там есть разные значения, покажите или напишите полные названия.

 
Перовое поле это "Рабочий набор (память)" и второе поле "Выделенная память"
 
Sergey Lebedev:
Перовое поле это "Рабочий набор (память)" и второе поле "Выделенная память"

Спасибо, будем разбираться.

 
Sergey Lebedev:
Перовое поле это "Рабочий набор (память)" и второе поле "Выделенная память"

По логам видно, что работают MQL программы.

Можете предоставить их для изучения, на предмет потребления памяти, после исследования все программы будут удалены.

  
MetaTrader 5 x64 build 2690 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 23 / 31 Gb memory, 1665 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Запускал тестер (в визуальном режиме из редактора MetaEditor) и нарвался на такое:

Tester  not enough available memory, 469 Mb used, 20653 Mb available, maximal available block is 20653 Mb

При этом было использовано памяти примерно так:



Закрыл визуальное окно тестера, терминал. Запустил терминал и редактор заново и повторить ошибку не смог.

Код приложил.

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
Файлы:
Close_Balance_Equity_2.mq5  16 kb
 

Сделайте, пожалуйста, возможным выбор произвольного шага в стакане.

на многих 6-7значных инструментах уж крайне мелко получается.

в итоге в стакан входит 1-2пункта. причем цена за минуту изменяется на 15-30пунктов.

 
fxsaber:

РебятаУважаемые разработчики, зависание по прежнему воспроизводится с легкостью.


Далеко не первый месяц утомляет эта ситуация с неожиданными зависаниями MQL-программ на ровном месте. Возможно ли взять эту ситуацию под личный контроль и победить, наконец?


ЗЫ Иногда, чтобы просто закачать тики по символу без зависания, приходится специально удалять "Bases\ServerName\ticks\SymbolName\ticks.dat". Но это не помогает, если нужно пакетно качать тики, как в скрипте выше.

b2691. Если во время зависания скрипта попробовать подключиться к другому счету - Терминал зависает намертво.

 
b2691. Тестер выдает ошибку. 
2020.11.18 02:34:52.768 Core 1  TESTER: start time changed to 2020.11.18 00:00 to provide data at beginning
2020.11.18 02:34:52.768 Core 1  : history cache build error
2020.11.18 02:34:52.768 Core 1  cannot get history TESTER,H1


Воспроизведение.

Настройки Тестера.

[Tester]
Expert=Examples\MACD\MACD Sample.ex5
Symbol=TESTER
Period=H1
Optimization=0
Model=2
FromDate=2020.11.10
ToDate=2020.11.17
ForwardMode=0
Deposit=100000000
Currency=AUD
ProfitInPips=1
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0

Символ в прицепе.


Бэктест не работает именно на H1-таймфрейме. На меньших ТФ - без проблем.

Строка для поиска: Oshibka 015.

Файлы:
Tester.zip  38 kb
 

В версии /portable постоянно нужно вводить данные от сервиса mql5, терминал установлен на диск Е, системный диск С

Что нужно сделать что бы данные сохранялись ?

 
Igor_Gagarin:

Обновился до 2690.

Баг на месте.

% перестали зашкаливать, просто на месте стоят.

Поменял метод моделирования на "Все тики", тестирование пошло в разы быстрее. Теперь зависает менее чем за минуту, не нужно ждать несколько дней.

Обновился до 2691

Баг на месте.

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