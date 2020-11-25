Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 38
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Это правильное поведение?
Если и правильное в смысле "так и задумано", но неправильное по логике, ИМХО. Слишком во многих нужных случаях выдаётся Expression could not be evaluated.
Больше того, я считаю, даже если какое-то выражение не очень логично с точки зрения программирования, но если его можно в принципе вычислить - надо вычислять. Потому что при отладке пытаешься выжать максимум информации.
Запускаю и как скрипт в редакторе MetaEditor и в jupyter notebook.
Не получается распечатать первые пять строк объекта DataFrame.
Беру скрипт из поставки 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py' и добавляю строки:
# выведем пять первых строк (метод 'head' pandas) print("\nВыведем пять первых строк") rates_frame.head()
а метод ничего не выводит:
Попробуй
Результат
Такие вопросы нужно задавать в соответствующей ветке. Например в https://www.mql5.com/ru/forum/306688/page78
Смена свойств чарта привела к жутким тормозам Терминала. Загружено стало только одно ядро на полную катушку - 13% от 8-ми ядер.
GUI очень сильно тормозило. Сохранил шаблон для воспроизведения и перезагрузил Терминал.
Тормозов не стало. Применение шаблона тормоза не воспроизвело. Первый раз на подобное натолкнулся, чтобы GUI с трудом реагировало на любые действия мышью.
ЗЫ Получилось воспроизвести на боевом советнике. Совсем не входило в планы тратить время на выяснение причин. Похоже, придется.
ЗЫ Получилось воспроизвести на боевом советнике. Совсем не входило в планы тратить время на выяснение причин. Похоже, придется.
Для воспроизведения запустить на тикающем чарте этот советник.
Шаги для воспроизведения.
После этих действий Диспетчер задач будет показывать полную нагрузку одного ядра. GUI-Терминала будет тормозить (например, нажатия ПКМ) до тех пор, пока не будет закрыт чарт.
Картинка чарта будет выглядеть примерно так.
Напишите о результатах воспроизведения. На моей конфигурации используется интегрированная в CPU-Intel видеокарта.
Строка для поиска: Oshibka 014.
Где MQL5 код? Как воспроизвести? Покажите MQL5 код.
Как и панель инструментов и тестер, его окно можно свести к одной экономящей место строке, при этом на панели инструментов будет отображаться важная информация.
Редактор показывает только и всегда Терминал - Терминал?
Невозможно ли отобразить первую строку ошибок компилятора?
Like the Toolbox and the Tester, its window can be reduced to one space-saving line, with the Toolbox displaying important information.
The editor shows only and always Terminal - Terminal?
Couldn't you display the first line of the compiler errors?
Версия 2670
не отключается автопрокрутка ленты всех сделок. Точнее при отключенной автопрокрутке строки продолжают бежать. Это баг или так задумано?
Для воспроизведения запустить на тикающем чарте этот советник.
После этих действий Диспетчер задач будет показывать полную нагрузку одного ядра. GUI-Терминала будет тормозить (например, нажатия ПКМ) до тех пор, пока не будет закрыт чарт.
Напишите о результатах воспроизведения. На моей конфигурации используется интегрированная в CPU-Intel видеокарта.
Надеюсь, руки дошли проверить.
Build 2675
Создание скрипта по шаблону. Что за строчка?