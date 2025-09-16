Напишу советник бесплатно - страница 7
У меня работы навалилось.... скорее всего заняться получися на выходных...
Приветствую.
Есть большая просьба. Напишите простого советника на АО (Билл Вильямс).
Тех. задание.
5 минутный график (можно на все, тут без разницы)
При пересечении индикатора нулевой линии подавал звуковой сигнал.
Это всё).
Мне это нужно, чтоб не мониторить рынок каждые 5 минут.
Заранее спасибо.
В долгу не останусь)))).
Антон, есть дополнительная идея к твоему СКРИПТУ для ЛЕНИВЫХ, который сам выставляет Стоп-лосей и Профит за забывчивых Трейдеров.
Я уверен, что есть смысл немного ДОРАБОТАТЬ данный СКРИПТ с таким расчетом, чтобы он мог не только устанавливать Стоп-лосей и Профиты, но и выставлять ПОЛНОЦЕННЫЕ ОРДЕРА со всеми предварительными настройками в ОДИН КЛИК!
Это очень удобно и практично, особенно тогда, когда рынок начал неожиданно заваливаться и чтобы успеть в отходящий поезд нужно успеть быстро открыть нужные ордера. В структуру этого СКРИПТА нужно добавить установку и настройку всех рыночных и ОТЛОЖЕННЫХ ордеров со всеми Тейк-профитами, Стоп-лосями, Трейлинг-Стопами, БАЙ-Стопами, СЕЛЛ-Стопами, БАЙ-Лимитом, СЕЛЛ-Лимитом. И это был бы ИДЕАЛЬНЫЙ СКРИПТ для торговли на НОВОСТЯХ!
Как тебе моя идея, Антон?
Хорошо бы привязать не перерисовающейся индюк Best Trend, но он немного запаздывает - по времени, но визуально не врёт
в коде - ошибок нет,в настройке параметрах Risk от 2 до 3 по умолчанию 4 - мне кажется что 3 компромисс на любом тайме...
Есть ещё COBRA и NB canal
В кобре есть глобальный канал(белый) и регрессия - он больше чем (NB canal - можно назвать текущий на 240 свечей) в точке пробоя появляется круг(регулируется) - может обьединить 3 канала в систему и получить сигналы....
COBRA NB canal
в коде - ошибок нет,в настройке параметрах Risk от 2 до 3 по умолчанию 4 - мне кажется что 3 компромисс на любом тайме... и 2 для быстроты открытия(Risk - это свечи после скольких подаётся сигнал)
Надо бы добавить ещё функцию к ЛЕНТЯЮ : Тэйк , Треллинг и стор - для всех ордеров один(по направлению)для данной пары,- набрал несколько,а закрыл все где нужно .
Быстро реагирует и даёт сигнал - Вот бы к "Лентяю" присобачить сигналы по пикам ! - Super Signals Channel