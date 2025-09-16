Напишу советник бесплатно - страница 7

Новый комментарий
 
yakton:
У меня работы навалилось.... скорее всего заняться получися на выходных...
Ясно
[Удален]  

  Приветствую.

 Есть большая просьба. Напишите простого советника на АО (Билл Вильямс).

 Тех. задание.

  5 минутный график (можно на все, тут без разницы)

 При пересечении индикатора нулевой линии подавал звуковой сигнал.

 

 Это всё).

 Мне это нужно, чтоб не мониторить рынок каждые 5 минут.

 

 Заранее спасибо.

 В долгу не останусь)))).  

 

Антон, есть дополнительная идея к твоему СКРИПТУ для ЛЕНИВЫХ, который сам выставляет Стоп-лосей и Профит за забывчивых Трейдеров.

Я уверен, что есть смысл немного ДОРАБОТАТЬ данный СКРИПТ с таким расчетом, чтобы он мог не только устанавливать  Стоп-лосей и Профиты, но и выставлять ПОЛНОЦЕННЫЕ ОРДЕРА со всеми предварительными настройками в ОДИН  КЛИК!

Это очень удобно и практично, особенно тогда, когда рынок начал неожиданно заваливаться и чтобы успеть в отходящий поезд нужно успеть быстро открыть нужные ордера. В структуру этого СКРИПТА нужно добавить установку и настройку всех рыночных и ОТЛОЖЕННЫХ ордеров со всеми Тейк-профитами, Стоп-лосями, Трейлинг-Стопами, БАЙ-Стопами, СЕЛЛ-Стопами, БАЙ-Лимитом, СЕЛЛ-Лимитом. И это был бы  ИДЕАЛЬНЫЙ СКРИПТ для торговли на НОВОСТЯХ!

Как тебе моя идея, Антон?

 
yakton:
У меня работы навалилось.... скорее всего заняться получися на выходных...
Добрый день Антон. Пока у Вас нет времени заняться совой???
 
VAL8GRYS:

Антон, есть дополнительная идея к твоему СКРИПТУ для ЛЕНИВЫХ, который сам выставляет Стоп-лосей и Профит за забывчивых Трейдеров.

Я уверен, что есть смысл немного ДОРАБОТАТЬ данный СКРИПТ с таким расчетом, чтобы он мог не только устанавливать  Стоп-лосей и Профиты, но и выставлять ПОЛНОЦЕННЫЕ ОРДЕРА со всеми предварительными настройками в ОДИН  КЛИК!

Это очень удобно и практично, особенно тогда, когда рынок начал неожиданно заваливаться и чтобы успеть в отходящий поезд нужно успеть быстро открыть нужные ордера. В структуру этого СКРИПТА нужно добавить установку и настройку всех рыночных и ОТЛОЖЕННЫХ ордеров со всеми Тейк-профитами, Стоп-лосями, Трейлинг-Стопами, БАЙ-Стопами, СЕЛЛ-Стопами, БАЙ-Лимитом, СЕЛЛ-Лимитом. И это был бы  ИДЕАЛЬНЫЙ СКРИПТ для торговли на НОВОСТЯХ!

Как тебе моя идея, Антон?

Хорошо бы привязать не перерисовающейся индюк Best Trend, но он немного запаздывает - по времени, но визуально не врёт

в коде - ошибок нет,в настройке параметрах Risk  от 2 до 3 по умолчанию 4 - мне кажется что 3 компромисс на любом тайме...

EURUSDWeekl       EURUSDH1   

Файлы:
Best_Trend.mq4  5 kb
 
vobler63:

Хорошо бы привязать не перерисовающейся индюк Best Trend,но он немного запаздывает - по времени,а визуально не врёт

в коде ошибок нет,в настройке параметрах Risk  от 2 до 3 по умолчанию 4 - мне кажется что 3 компромисс на любом тайме...

          

могу попробовать, но если честно неуверен что получится... то что запаздывает часто бывает критично... постараюсь выделить время завтра на то чтобы дописать все что просили...индикатор еще не смотрел, если что и  его постараюсь тоже добавить... но отдельно... не в составе..
 
vobler63:

Есть ещё COBRA и NB canal

В кобре есть глобальный канал(белый)  и регрессия - он больше чем (NB canal - можно назвать текущий на 240 свечей) в точке пробоя появляется круг(регулируется) - может обьединить 3 канала в систему и получить сигналы....

                                                          COBRA                                                                                                                                              NB canal   


  

                                                                  


Прошу больше не выкладывать декомпил
 
кто сможет бесплатно набросать советник в mql5?
 
vobler63:

Хорошо бы привязать не перерисовающейся индюк Best Trend, но он немного запаздывает - по времени, но визуально не врёт

в коде - ошибок нет,в настройке параметрах Risk  от 2 до 3 по умолчанию 4 - мне кажется что 3 компромисс на любом тайме... и 2 для быстроты открытия(Risk - это свечи после скольких подаётся сигнал)

Надо бы добавить ещё функцию к ЛЕНТЯЮ : Тэйк , Треллинг и стор - для всех ордеров один(по направлению)для данной пары,- набрал несколько,а закрыл все где нужно .         

 

Быстро реагирует и даёт сигнал - Вот бы к "Лентяю" присобачить сигналы по пикам ! - Super Signals Channel

Super Signals Channel

Файлы:
super-signals-channel.mq4  2 kb
1234567891011121314...199
Новый комментарий