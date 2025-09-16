Напишу советник бесплатно - страница 5

vabank:
Добрый день . Посмотрите пожалуйста можно ли написать сов по индюку(прилагаю) .
Недолюбливаю я индикаторы, потому что они обычно опаздывают... посмотрю на выходных... но не сильно надейся что что-то из этого действительно хорошее получится..
 
yakton:
Вот что получилось... если честно не совсем понял что нужно сделать... посмотри как работает тот что написал и  по пунктам напиши что не так, и в каком случае куда должен двинуть... а то из описания непонятно тейкпрофит 200 передвинули на 125, почему-то он стал 100...
Спасибо, протестю к обеду. Пока - я наверно не так отписался. стоп-лосс 200, а профит  400. Трелинг включается при прохождении (например) 125 пунктов (настраиваемый параметр уровня) , а размер трала 100 пунктов( я извиняюсь, но не как не мог врубиться в понятия, поэтому я понял так -> цена открытия 0 пунктов - после увеличения цены на 125 пунктов(это уровень через сколько пунктов включится трал - он настраивается) включается трал с параметром 100 пунктов(разница между текущей ценой и стоп-лоссом - параметр изменяется) и выходит, что при ситуации при включении трала на 125 пунктах - стоп переместился на +25 пунктов прибыли. Вот как-то так. Если что-то не понятно, то попробую ещё по материалам пройтись, чтоб правильно называть параметры. Спасибо.
[Удален]  
Всем привет! вопрос возник:
к примеру ,я настроил торговую стратегию пробоя на одном советнике,
а на другом советнике отбой сратегию.магики ордеров одни и теже.
набросил советники на график одного инструмента но разных периудов.
я нашел критерий смены стратегий, предположим это"данные какоко нибуть индикатора или просто времени"
мне надо просто снять галочку о запрете/разрешении торговли одного из них 
как мне сделать тоже самое в автоматическом режиме не меняя код обоих? 
Идея которая подкралась это написать еще один советник "переключатель"и набосить его еще на один график того же инструмента
такое возможно?

или есть другие решения такого вопроса

я думаю это самый оптимальный вариант который устроит всех в написании бесплатного советника 

 

Здравствуйте! Есть вот такой скрипт https://www.mql5.com/ru/code/download/9030/VisualOpenOrderWithMM.mq4 ,

но хочется чтобы он работал на ESN счетах,и выставлял не только стоп лос но и профит с задаваемым отношением лос-профит к примеру 1-3, и управлениие капиталом изменить на вот такое http://www.mql4you.com/sovetnik-kotoryj-ne-slivaet/#more-101 ,

сам код здесь http://yadi.sk/d/q0YuZTQ_2tkNM

 в принципе всё просто, но как я не старался у меня не получается ,не хватает знаний в написании кодов,плиз соедените всё это в одном скрипте.

В итоге получется очень удобный способ открываться по рынку с безопасным риском.

===================================================================================================================================================

Советник который не сливает это очень удобная вещь для торговли  . Пожалуйста посмотрите как можно это сделать. Ну если нет желания заниматься моей просьбой хоть отпишитесь, надеюсь вам понравиться эта идея.

 
Добрый вечер на выходных гляну, пока обещать не буду... есть вопрос про ЕСН счета... а что в них такого что не работает тот код? И про управление капиталом посмотрю конечно, но если честно это слишком заморочено чем будет от этого эфект... лот не может быть скольугодно малым, и если добралась просадка до назначеного процента, цена двинулась еще не в нашу сторону, и мы преодолели этот рубеж... после либо лот станет слишком малым, либо вообще станет 0... открывать процентом от баланса, на порядок проще, чем программировать те выкладки которые пишет автор, и не на много хуже будет работать...
 
yakton:
Вот что получилось... если честно не совсем понял что нужно сделать... посмотри как работает тот что написал и  по пунктам напиши что не так, и в каком случае куда должен двинуть... а то из описания непонятно тейкпрофит 200 передвинули на 125, почему-то он стал 100...
Антон, спасибо, что занялись моей проблемой. Просьба такая. Трал тянет стоп сразу, а надо через какое-то количество прибыльных пунктов( например через 137 пунктов) и на определённое количество ( например 101). И ещё момент - Советник не даёт передвинуть стоп-лосс после установки( надо поставить на минимум локальный, сдвигаю немного по ниже, а он обратно( на мой уровень в настройках 200) ставит.
 
shikos:
Антон, спасибо, что занялись моей проблемой. Просьба такая. Трал тянет стоп сразу, а надо через какое-то количество прибыльных пунктов( например через 137 пунктов) и на определённое количество ( например 101). И ещё момент - Советник не даёт передвинуть стоп-лосс после установки( надо поставить на минимум локальный, сдвигаю немного по ниже, а он обратно( на мой уровень в настройках 200) ставит.
а надо чтобы запоминал минимальный уровень? и его тралил?
 
Добрый день . Посмотрите пожалуйста можно ли написать сов по индюку(прилагаю) .
Задача:Индикатор ставим на тф м5, и настраиваем его (индикатор) на ТФ 240.При пересечении линией индикатора уровня 70 снизу вверх и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вверх. Дальше сигналы не берем пока не получим либо ТП , либо СЛ, либо противоположный сигнал - пересечение уровня 30 линией индикатора сверху вниз и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вниз.При получении противоположного сигнала, предыдущий ордер закрываем. Нужен настраиваемый ТП и СЛ, размер лота. Все параметры индикатора должны меняться по желанию. Это костяк совы, возможно нужна будет доработка. Прилагаю изображение. Заранее спасибо.
Файлы:
rsi_of_smoother_2_-_mtf.mq4  7 kb
 
yakton:
а надо чтобы запоминал минимальный уровень? и его тралил?
Доброго времени, Антон. Надо, чтобы трал включался через настраиваемое количество пунктов и его шаг тоже был настраиваемый. Стоп-лосс и тейк-профит после установки хотелось иметь возможность при необходимости передвинуть в ручную( наверно это называется скрипт, но могу ошибаться).Даже наверное так.Надо советник трала. Чтобы трал включался через определённое количество пунктов и шаг его тоже можно было настроить.Спасибо.https://yadi.sk/i/Ow2lkPuNbUCoc&nbsp;
 
vabank:
Добрый день . Посмотрите пожалуйста можно ли написать сов по индюку(прилагаю) .
Задача:Индикатор ставим на тф м5, и настраиваем его (индикатор) на ТФ 240.При пересечении линией индикатора уровня 70 снизу вверх и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вверх. Дальше сигналы не берем пока не получим либо ТП , либо СЛ, либо противоположный сигнал - пересечение уровня 30 линией индикатора сверху вниз и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вниз.При получении противоположного сигнала, предыдущий ордер закрываем. Нужен настраиваемый ТП и СЛ, размер лота. Все параметры индикатора должны меняться по желанию. Это костяк совы, возможно нужна будет доработка. Прилагаю изображение. Заранее спасибо.

Написать возможно, но на сколько это будет работать, не знаю... возможно у вас самый лучший вариант на картинке который покажет прибыль... в другой ситуации может и поздно зайти... Проблемы всех индикаторах в том что они за счет усреднения поздно дают сигнал, и у нас либо должен быть индикатор с опережением(мало вероятно т.к. новости могут сильно исказить прогнозы) либо быть запасной вариант если ошиблись... и в итоге чтобы оказаться в плюсе... самый действенный но и самый опасный это мартингейл... безопаснее это хеджирование, но с ним очень проблематично работать... потому что нужно правильно выйти из хейджа... иначе будет только хуже... Напишу когда он бедет входить, посмотриш по графику на сколько он будет прибыльный, отпишешся а там посмотрим:

я так понимаю  это рси более высокого порядка чем 5 минут... и показывает что  можно входить и искать более хорошую точку входа....

 вход после пересечения любого из уровней по направлению во внутрь... проблема в том что последняя планка будет отражать изменения цены и она запросто может пересеч линию а потом вернуться и уйти обратно...

таким образом выхода 2:

1.либо при первом же пересечении, но это не гарантирует что цена не пойдет дальше, и пересечение не пропадет(что мы тогда делать будем)

2.при завершении свечи свечи более высокого уровня,  и заход приоткрытии новой свечи(фактически мы уже пропустили идеальное место входа, оно было при пересечении прошлой свечи, но мы не были уверены...) , и теперь мы уверены что цена пошла в этом направлении, но когда развернется не знаем, и возможно мы уже большую часть движения пропустили...

ну и есть 3вариант: заходим при пересечении, но ищем дополнительные подтверждения... например можно еще индикатор поставить на 5 минутный график.... мы обеспечим более качественный вход но не сильно обезопасим себя от разворота цены.

Мое заключение: просто так нацепив индикатор на советник выхлоп будет или минимальный, или даже убыток... если появятся идеи как со всем вышеперечисленным бороться, то милости просим, напишу.

