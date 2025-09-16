Напишу советник бесплатно - страница 5
Добрый день . Посмотрите пожалуйста можно ли написать сов по индюку(прилагаю) .
Вот что получилось... если честно не совсем понял что нужно сделать... посмотри как работает тот что написал и по пунктам напиши что не так, и в каком случае куда должен двинуть... а то из описания непонятно тейкпрофит 200 передвинули на 125, почему-то он стал 100...
или есть другие решения такого вопроса
я думаю это самый оптимальный вариант который устроит всех в написании бесплатного советника
Здравствуйте! Есть вот такой скрипт https://www.mql5.com/ru/code/download/9030/VisualOpenOrderWithMM.mq4 ,
но хочется чтобы он работал на ESN счетах,и выставлял не только стоп лос но и профит с задаваемым отношением лос-профит к примеру 1-3, и управлениие капиталом изменить на вот такое http://www.mql4you.com/sovetnik-kotoryj-ne-slivaet/#more-101 ,
сам код здесь http://yadi.sk/d/q0YuZTQ_2tkNM
в принципе всё просто, но как я не старался у меня не получается ,не хватает знаний в написании кодов,плиз соедените всё это в одном скрипте.
В итоге получется очень удобный способ открываться по рынку с безопасным риском.
Советник который не сливает это очень удобная вещь для торговли . Пожалуйста посмотрите как можно это сделать. Ну если нет желания заниматься моей просьбой хоть отпишитесь, надеюсь вам понравиться эта идея.
Антон, спасибо, что занялись моей проблемой. Просьба такая. Трал тянет стоп сразу, а надо через какое-то количество прибыльных пунктов( например через 137 пунктов) и на определённое количество ( например 101). И ещё момент - Советник не даёт передвинуть стоп-лосс после установки( надо поставить на минимум локальный, сдвигаю немного по ниже, а он обратно( на мой уровень в настройках 200) ставит.
Задача:Индикатор ставим на тф м5, и настраиваем его (индикатор) на ТФ 240.При пересечении линией индикатора уровня 70 снизу вверх и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вверх. Дальше сигналы не берем пока не получим либо ТП , либо СЛ, либо противоположный сигнал - пересечение уровня 30 линией индикатора сверху вниз и закрытии свечи на ТФ м5 -сигнал вниз.При получении противоположного сигнала, предыдущий ордер закрываем. Нужен настраиваемый ТП и СЛ, размер лота. Все параметры индикатора должны меняться по желанию. Это костяк совы, возможно нужна будет доработка. Прилагаю изображение. Заранее спасибо.
а надо чтобы запоминал минимальный уровень? и его тралил?
Написать возможно, но на сколько это будет работать, не знаю... возможно у вас самый лучший вариант на картинке который покажет прибыль... в другой ситуации может и поздно зайти... Проблемы всех индикаторах в том что они за счет усреднения поздно дают сигнал, и у нас либо должен быть индикатор с опережением(мало вероятно т.к. новости могут сильно исказить прогнозы) либо быть запасной вариант если ошиблись... и в итоге чтобы оказаться в плюсе... самый действенный но и самый опасный это мартингейл... безопаснее это хеджирование, но с ним очень проблематично работать... потому что нужно правильно выйти из хейджа... иначе будет только хуже... Напишу когда он бедет входить, посмотриш по графику на сколько он будет прибыльный, отпишешся а там посмотрим:
я так понимаю это рси более высокого порядка чем 5 минут... и показывает что можно входить и искать более хорошую точку входа....
вход после пересечения любого из уровней по направлению во внутрь... проблема в том что последняя планка будет отражать изменения цены и она запросто может пересеч линию а потом вернуться и уйти обратно...
таким образом выхода 2:
1.либо при первом же пересечении, но это не гарантирует что цена не пойдет дальше, и пересечение не пропадет(что мы тогда делать будем)
2.при завершении свечи свечи более высокого уровня, и заход приоткрытии новой свечи(фактически мы уже пропустили идеальное место входа, оно было при пересечении прошлой свечи, но мы не были уверены...) , и теперь мы уверены что цена пошла в этом направлении, но когда развернется не знаем, и возможно мы уже большую часть движения пропустили...
ну и есть 3вариант: заходим при пересечении, но ищем дополнительные подтверждения... например можно еще индикатор поставить на 5 минутный график.... мы обеспечим более качественный вход но не сильно обезопасим себя от разворота цены.
Мое заключение: просто так нацепив индикатор на советник выхлоп будет или минимальный, или даже убыток... если появятся идеи как со всем вышеперечисленным бороться, то милости просим, напишу.