Напишу советник бесплатно - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте.
Возможно ли написать сигнал для советника (в основе лежит паттерн "голова и плечи") на MQL4?
На скрине :
- волна (прямая красная линия точками) = линия соединяющая max и min между пересечениями 2х средних ma1 и ma2. (пересечение в нормализованных пунктах)
паттерн выделил сплошной жирной красной линией.
- ma3 = средняя старшего таймфрейма
- все ma = simple, close, период и таймфрейм задаются
- АО пользовательский для 5 знаков ( применяю только для визуального подсчета волн). Если будет применяться для написания сигнала, то количество знаков должно быть нормализовано.
- предусмотреть slippage и magic
- для buy вход от max 1-ой волны + фильтр в нормализованных пунктах + по цене Ask
фильтр = это отступ в нормализованных пунктах от max/min 1-ой волны , задается пользователем
- для sell сигнал зеркальный
вход от Min 1-ой волны + фильтр в нормализованных пунктах + по цене Bid
- исходник прошу предоставить, тк сам пытаюсь учить язык MQL4
- есть еще 3 разновидности этого сигнала для открытия сделки в архиве.
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Здравствуйте.
Возможно ли написать сигнал для советника (в основе лежит паттерн "голова и плечи") на MQL4?
На скрине :
- волна (прямая красная линия точками) = линия соединяющая max и min между пересечениями 2х средних ma1 и ma2. (пересечение в нормализованных пунктах)
паттерн выделил сплошной жирной красной линией.
- ma3 = средняя старшего таймфрейма
- все ma = simple, close, период и таймфрейм задаются
- АО пользовательский для 5 знаков ( применяю только для визуального подсчета волн). Если будет применяться для написания сигнала, то количество знаков должно быть нормализовано.
- предусмотреть slippage и magic
- для buy вход от max 1-ой волны + фильтр в нормализованных пунктах + по цене Ask
фильтр = это отступ в нормализованных пунктах от max/min 1-ой волны , задается пользователем
- для sell сигнал зеркальный
вход от Min 1-ой волны + фильтр в нормализованных пунктах + по цене Bid
- исходник прошу предоставить, тк сам пытаюсь учить язык MQL4
- есть еще 3 разновидности этого сигнала для открытия сделки в архиве.
Есть у меня одна стратегия, хотелось бы сделать на ее основе советника, чтобы проверить ее работу в автоматическом режиме. Необходим советник для MetaTrader 4. Торговля отложенными стоповыми ордерами по одной валютной паре, сигнал на вход - на основании индикатора Fractals. Закрытие позиций - по ТП. Все позиции сопровождаются настраиваемым трейлинг-стопом. Лот рассчитывается, как процент от баланса. Если быть конкретней, то выставляю идею на всеобщее обозрение, все равно эта стратегия подходит только для некоторых валютных пар. Описание в прикрепленном текстовом файле.
Индикатор мне не нужен. Советник , который мне необходим, основан на паттерне "голова и плечи" и его модификациях ( сигналы на открытие и закрытие сделок) . На форексе это единственный разворотный паттерн, остальные развороты для других рынков. Если эти сигналы нельзя запрограммировать, тогда и о советнике нет смысла говорить.
Что-то я не внимательно читал... запрограммировать в принципе можно... только вопрос на сколько это будет точно... придется усреднять свечи линиями... по идеи для описния фигуры нам нужно 4 линии... проблема 1 как определить на сколько глубоко в историю смотреть... желательно программа чтобы сама определяла... проблема 2: допустим у нас получилась ломаная, нужно определить параметры ее когда появится сигнал...
проблема 3: по идее у нас 4 участка, разной длинны, и из-за углов этих линий вершина может сместиться в сторону против нас...
Это все решить можно, но каждый из пунктов добавляет погрешность. оценить величину ее не попробовав очень сложно, да и задачка решается не быстро... Я бы взялся, но за неимением, в данный момент, свободного времени, отложил бы на неопределенный срок... как будет у меня посвободнее и если будет еще актуально, то сделаю... но когда это будет, не знаю...
Всем привет! Столкнулся с проблемой для всех трендовых советников - это флет, который буквально убивает весь ранее полученный профит. Задался целью создать что-то универсальное, дабы убыточные сделки свести к минимуму.
Нужен программер, который создаст кусок кода, который можно закладывать в любой трендовый советник.
Суть идеи в следующем.
1) При получении заданного сигнала открывается сделка на продажу (sell) - 1 лот. Выше открытого ордера устанавливается сетка из отложенных ордеров на заданном расстоянии, скажем, в 20 пунктов - бай стоп, селл лимит - 2 лота; бай стоп, селл лимит - 4 лота; бай стоп, селл лимит - 8 лотов. Эти ордера локированные.
2) При достижении Тейк профита или уровня безубытка выставленные отложенные ордера удаляются.
2) При срабатывании бай стоп и селл лимита 2 лота мы ждем куда пойдет дальше цена. Если цена достигает тейк профита или уровня безубытка, то мы закрываем открытые отложенные ордера по функции СloseBy и удаляем оставшиеся отложенные ордера. Если цена цепляет бай стоп и селл лимит (4 лота), то мы одновременно закрываем ордер селл (1 лот) и ордер бай (2лота), получая прибыль 20 пунктов. Далее если цена достигает открытого ордера селл (2 лота) мы закрываем этот ордер в ноль и открытые отложенные ордера (4 лота) по функции СloseBy и удаляем оставшиеся отложенные ордера.
3) Если цена пошла выше и зацепила бай стоп и селл лимит (8 лотов), то мы закрываем ордер селл 2 лота и ордер бай 4 лота. Если цена возвращается к ордеру селл (4 лота), то мы закрываем этот ордер в ноль и открытые отложенные ордера (8 лота) по функции СloseBy. Если цена пошла выше еще на 20 пунктов, то мы закрываем все ордера.
Пример сделки на продажу с сеткой ордеров.
_______________________________________________________________ tb3 (8 лота)
_______________________________________________________________ ts3 (8 лота)
_______________________________________________________________ tb2 (4 лота)
_______________________________________________________________ ts2 (4 лота)
_______________________________________________________________ tb1 (2 лота)
_______________________________________________________________ ts1 (2 лота)
_______________________________________________________________ sell
Есть советник (прикрепил).
Первый ордер открывается по сигналу пересечения двух МА. Дальше цена идет либо к ТР, либо собирает заданное количество лимиток и дальше фиксирует сделку по общему профиту. Программист, с которым я работал, куда-то пропал, поэтому некоторые мысли не реализованы. В целом, советник и в таком виде показывает неплохие результаты, но в итоге он скорее всего сольет. Для того, чтобы он работал корректней, мне бы хотелось внести следующие доработки:
1. Открытие первого ордера должно происходить не в момент пересечения, а на OPEN следующей свечи (если пересечение сохраняется), чтобы максимально избежать ложных пересечений. Сейчас советник довольно часто цепляется за такие ложные сигналы и поэтому сильно просаживается из-за отсутствия сигнала по SL (см. следующий пункт).
2. SL. Принудительное закрытие всех открытых ордеров происходит в момент противоположного пересечения МА. Сейчас советник не всегда закрывает убыточные позиции. И как мне кажется, проблема по первому пункту не всегда является тому виной. Просто закрытие на очередном пересечении происходит не всегда, не могу понять почему. Советник продолжает выставлять лимитки, что часто приводит к еще бОльшей просадке.
В общем, кому интересно, давайте коллективно над ним поработаем. Есть еще идеи для снижения рисков, но надо сначала погонять описанный вариант.
Есть советник (прикрепил).
Первый ордер открывается по сигналу пересечения двух МА. Дальше цена идет либо к ТР, либо собирает заданное количество лимиток и дальше фиксирует сделку по общему профиту. Программист, с которым я работал, куда-то пропал, поэтому некоторые мысли не реализованы. В целом, советник и в таком виде показывает неплохие результаты, но в итоге он скорее всего сольет. Для того, чтобы он работал корректней, мне бы хотелось внести следующие доработки:
1. Открытие первого ордера должно происходить не в момент пересечения, а на OPEN следующей свечи (если пересечение сохраняется), чтобы максимально избежать ложных пересечений. Сейчас советник довольно часто цепляется за такие ложные сигналы и поэтому сильно просаживается из-за отсутствия сигнала по SL (см. следующий пункт).
2. SL. Принудительное закрытие всех открытых ордеров происходит в момент противоположного пересечения МА. Сейчас советник не всегда закрывает убыточные позиции. И как мне кажется, проблема по первому пункту не всегда является тому виной. Просто закрытие на очередном пересечении происходит не всегда, не могу понять почему. Советник продолжает выставлять лимитки, что часто приводит к еще бОльшей просадке.
В общем, кому интересно, давайте коллективно над ним поработаем. Есть еще идеи для снижения рисков, но надо сначала погонять описанный вариант.
При компиляции выдает целую кучу некритичных ошибок. Но это не главное. Главное, что ордера вообще не открываются. Нужно посмотреть как он открывает ордера и их закрывает. Может ты не удачно обрезал, когда прикреплял файл. Если есть, то скинь сет файл.