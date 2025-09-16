Напишу советник бесплатно - страница 59
Здравствуйте,мечтаю о роботе который будет открывать и закрывать ордера по мере их поступления,например один робот например мартин настраиваем на слив, а другой открывает зделку наоборот с увеличеным коофицентом.
Добрый local time, товарищи.
Прошу оказать помощь в написании индикатора - сам не смог, сдался ). Или подсказать откуда скачать, если таковой уже имеется. Суть - индикатор должен:
1. Находить первые с начала суток High и Low фракталы.
2 Отрисовывать их - то есть по уровням фракталов проводить 2 линии - High и Low.
3. Иметь возможность задавать цвета линий вручную.
4. С наступлением новых суток предыдущие стирать, находить новые, отрисовывать.
Стратегия торговли не нова и ясна - пробой фракталов.
Заранее спасибо .
Держите, набросал
Ух! -).
Владимир, спасибо за столь быстрый отклик. Изящно. Индикатор работает, отлично. Но, очевидно, я задал требования не совсем корректно. Я хочу использовать данный индикатор в советнике (функция iCustom), который использует цены полученных линий фракталов для открытия сделок. Попробовал в Вашем индикаторе привязать цены к линиям - не получилось (программировать только учусь, знаний явно не хватает). Если не затруднит - возможно ли их привязать ? Кусок кода советника, где пытаюсь использовать полученный уровень Fr_Low.
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
{
//sell conditions
double SL,TP;
if(Bid<Fr_Low && order_type!=OP_SELL)
{
if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits); else TP = 0;
if (stoploss!=0) SL = NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits); else SL = 0;
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,slip,SL,TP,"",magic,0,Red);
if(ticket==-1) return;
if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)) {Print("Error during selection."); return;}
else order_type=OrderType();
return;
}
Привет , Владимир можешь написать индикатор для МТ5 , суть : в процессе формирования свечи индикатор отслеживает спред формируя вектор значений в массив опен, хай , лоу и клозе , условия , если в момент открытия новой свечи spread: open[0] == close[1] || open[1] ==close[1] || low[1] <= 0 && разность значений Индикатор Index Moving Average , автор которого Vladimir Mikhailov , ima[0]-ima[1] дает отрицательное значение то , рисуем стрелку вниз , если положительное значение то, вверх...
Если не затруднит то с сохранением векторов (open,hi,low,close,ima[0]-ima[1]) с указанием времени в файл за каждую торговую сессию отдельно с указанием названия валютной пары и дня , для отрисовки заново текущей и предыдущей торговых сессий в случае перезапуска
Заранее благодарен , Рафаэль...
Вы бы сразу указали, что советник нужен. Его гораздо проще написать чем индикатор/
Объяснять как привязать линии к советнику дольше чем написать сам советник.
В приложении посмотрите. Если что то нужно добавить, то пишите уже в личку.
Если хотите помочь, то помогайте здесь, а личка - тот-же фриланс, только в один карман.
P.S. У вас в каждой теме выражение: пишите в личку =) . Неужели такое сложное финансовое положение?
С финансами порядок, вот времени не хватает.
А вы поменьше пишите в бесплатной ветке, тогда и времени хватит.
Как же я вас таких брошу? Кто же Вам тогда поможет?