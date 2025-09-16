Напишу советник бесплатно - страница 59

3000pipsov:

Здравствуйте,мечтаю о роботе который будет открывать и закрывать ордера по мере их поступления,например один робот например мартин настраиваем на слив, а другой открывает зделку наоборот с увеличеным коофицентом. 
Берёте любой сливной робот, меняете местами значения тейкпрофита и стоплосса, и получаете зарабатывающего бота.
 

Добрый local time, товарищи.

П‌рошу оказать помощь в написании индикатора - сам не смог, сдался ). Или подсказать откуда скачать, если таковой уже имеется. Суть - индикатор должен: 

1‌. Находить первые с начала суток High и Low фракталы.

2‌ Отрисовывать их - то есть по уровням фракталов проводить 2 линии - High и Low. 

3‌. Иметь возможность задавать цвета линий вручную.

4. С наступлением новых суток предыдущие стирать, находить новые, отрисовывать. 

Стратегия торговли не нова и ясна - пробой фракталов. 

‌‌Заранее спасибо . 

 
Держите, набросал

cm_ind_1_fr.mq4  9 kb
 
Vladimir Khlystov:


Держите, набросал

У‌х! -).

Владимир, спасибо за столь быстрый отклик. Изящно. Индикатор работает, отлично. Но, очевидно, я задал требования не совсем корректно. Я хочу использовать данный индикатор в советнике (функция iCustom), который использует цены полученных линий фракталов для открытия сделок.  Попробовал в Вашем индикаторе привязать цены к линиям - не получилось (программировать только учусь, знаний явно не хватает). Если не затруднит - возможно ли их привязать ?  Кусок кода советника, где пытаюсь использовать полученный уровень Fr_Low.

‌//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for open order conditions                                  |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckForOpen()

  {

 //sell conditions

double SL,TP;

    if(Bid<Fr_Low && order_type!=OP_SELL)

     {

     if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits); else TP = 0;

         if (stoploss!=0)   SL = NormalizeDouble(Ask + stoploss*Point,Digits); else SL = 0;

      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,slip,SL,TP,"",magic,0,Red);

      if(ticket==-1) return;

      if(!OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET)) {Print("Error during selection."); return;}

      else order_type=OrderType();

      return;

     }

 

Привет , Владимир можешь написать индикатор для МТ5 , суть : в процессе формирования свечи индикатор отслеживает спред формируя вектор значений в массив  опен, хай , лоу и клозе  , условия , если в момент открытия новой свечи                         spread:  open[0] == close[1] || open[1] ==close[1] || low[1] <= 0  && разность значений  Индикатор Index Moving Average , автор которого  Vladimir Mikhailov ,  ima[0]-ima[1]  дает отрицательное значение то , рисуем стрелку вниз , если положительное значение то, вверх...
Если не затруднит то с сохранением векторов (open,hi,low,close,ima[0]-ima[1]) с указанием времени в файл за каждую торговую сессию отдельно с указанием названия  валютной пары и дня , для отрисовки заново текущей и предыдущей торговых сессий в случае перезапуска


Заранее благодарен , Рафаэль...

IgorW:

У‌х! -).

Владимир, спасибо за столь быстрый отклик. Изящно. Индикатор работает, отлично. Но, очевидно, я задал требования не совсем корректно. Я хочу использовать данный индикатор в советнике (функция iCustom), который использует цены полученных линий фракталов для открытия сделок.  Попробовал в Вашем индикаторе привязать цены к линиям - не получилось (программировать только учусь, знаний явно не хватает). Если не затруднит - возможно ли их привязать ?  Кусок кода советника, где пытаюсь использовать полученный уровень Fr_Low.


Вы бы сразу указали, что советник нужен. Его гораздо проще написать чем индикатор/

Объяснять как привязать линии к советнику дольше чем написать сам советник.

В‌ приложении посмотрите. Если что то нужно добавить, то пишите уже в личку.

cm_ea_fr1.mq4  36 kb
 
Vladimir Khlystov:

Вы бы сразу указали, что советник нужен. Его гораздо проще написать чем индикатор/

Объяснять как привязать линии к советнику дольше чем написать сам советник.

В‌ приложении посмотрите. Если что то нужно добавить, то пишите уже в личку.

Если хотите помочь, то помогайте здесь, а личка - тот-же фриланс, только в один карман. 

P‌.S. У вас в каждой теме выражение: пишите в личку =) .  Неужели такое сложное финансовое положение?

 
Vitaly Muzichenko:

Если хотите помочь, то помогайте здесь, а личка - тот-же фриланс, только в один карман. 

P‌.S. У вас в каждой теме выражение: пишите в личку =) .  Неужели такое сложное финансовое положение?


С финансами порядок, вот времени не хватает.
Vladimir Khlystov:

С финансами порядок, вот времени не хватает.

А вы поменьше пишите в бесплатной ветке, тогда и времени хватит.
 
aleks.espinoza:

А вы поменьше пишите в бесплатной ветке, тогда и времени хватит.

Как же я вас таких брошу? Кто же Вам тогда поможет?
