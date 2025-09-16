Напишу советник бесплатно - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не… Не согласен. Бывают такие люди у которых логика отсутствует напрочь. Они могут делать только то, чему их учили. К примеру показали как написать открытие позиции Buy… и на большее человек не способен, он не может самостоятельно написать открытие позиции Sell. А самый яркий пример, это экономисты в потрясающем своём большинстве.
Ну почему ж... знал я одну экономистку, многое что могла и открыть и закрыть, с фантазией человек к делу подходил))))
Ну почему ж... знал я одну экономистку, многое что могла и открыть и закрыть, с фантазией человек к делу подходил))))
Я ведь не сказал что абсолютно все… Это тот самый, редкий случай… в семье не без урода…
А тут что прям всю систему надо описать?
Если коротко, то есть система, основанная на психологии человека. Психология привязана к математике, т.е. запрограммить думаю возможно.Есть формализация входа. Каждую точку входа и выхода можно объяснить и с точки зрения математики и с точки зрения психологии.
Психология в коде? Это интересно, расскажите
Присоединяюсь))) интересно. (психология в коде, формализация психотипов, холерик, сангвиник или соционика более обширно)))))
А тут что прям всю систему надо описать?
Если коротко, то есть система, основанная на психологии человека. Психология привязана к математике, т.е. запрограммить думаю возможно.Есть формализация входа. Каждую точку входа и выхода можно объяснить и с точки зрения математики и с точки зрения психологии.
подозреваю, что работает так:
сигнала пока нет. ждите.программа работает 2 месяца, 14 дней, 2 часа, 6 минут.
Добрый день у меня тоже есть стратегия кто может помощ написат советником ?
что бы ответить на ваш вопрос
для начала, тому кто хочет написать
нужно прочитать, то что он будет писать
и затем он подумает и определит будет он это писать или нет
и если он захочет то напишет что будет писать
а если не захочет то ничего не напишет
а так как читать нечего то никто и ничего не ответит