Alexey Viktorov:

Не… Не согласен. Бывают такие люди у которых логика отсутствует напрочь. Они могут делать только то, чему их учили. К примеру показали как написать открытие позиции Buy… и на большее человек не способен, он не может самостоятельно написать открытие позиции Sell. А самый яркий пример, это экономисты в потрясающем своём большинстве.

Ну почему ж... знал я одну экономистку, многое что могла и открыть и закрыть, с фантазией человек к делу подходил))))

 
Valeriy Yastremskiy:

А тут что прям всю систему надо описать?

Если коротко, то есть система, основанная на психологии человека. Психология привязана к математике, т.е. запрограммить думаю возможно.

Есть формализация входа. Каждую точку входа и выхода можно объяснить и с точки зрения математики и с точки зрения психологии.
 
Психология в коде? Это интересно, расскажите 
 
Присоединяюсь))) интересно. (психология в коде, формализация психотипов, холерик, сангвиник или соционика более обширно)))))

 
подозреваю, что работает так:

сигнала пока нет. ждите.

программа работает 2 месяца, 14 дней, 2 часа, 6 минут.
 
Добрый день у меня тоже есть стратегия кто может помощ написат советником ?
 
Krakker Dien:
Добрый день у меня тоже есть стратегия кто может помощ написат советником ?

что бы ответить на ваш вопрос
для начала, тому кто хочет написать
нужно прочитать, то что он будет писать
и затем он подумает и определит будет он это писать или нет
и если он захочет то напишет что будет писать
а если не захочет то ничего не напишет
а так как читать нечего то никто и ничего не ответит

 
Здравствуйте! Моя трендовая торговая система на основе индикаторов. Индикаторы:
1. МА 34 Simple; Median Price (HL/2)
2. MA 5 Simple; Median Price (HL/2)
3. AO
4. AC
5. Fractals с настройками на 7 баров
Сделка на продажу:
МА 5 ниже МА 34, соответственно цена ниже МА 34 и АО в минусе. 
Появляется Fractals Down. 
AC выходит в плюс. 
Появляется Fractals Up. 
Выставляются два ордера sell stop на 1 pips ниже Fractals Down, stop loss выставляется выше Fractals Up на величину спреда + 1 pips. У одного из ордеров выставяется take profit равный stop loss. 
Сделка на покупку:
МА 5 выше МА 34, соответственно цена выше МА 34 и АО в плюсе.
Появляется Fractals Up. 
AC выходит в минус. 
Появляется Fractals Down. 
Выставляются два ордера buy stop выше Fractals Up на величину спреда + 1 pips, stop loss выставляется на 1 pips ниже Fractals Down. У одного из ордеров выставляется take profit равный stop loss.
Если ордера выставлены, но не активированы, а МА пересекаются в обратном направлении, то ордера удаляются. 
Необходима возможность настройки советника или на продажу, или на покупку, т. к. глядя на старшие таймфреймы я сам должен решить покупать, продавать или ждать и ничего не делать. Закрывать сделки тоже самому. 
Сделки должны открываться на М1, М5 и М15. 
Также необходима настройка риска. Риск в одной сделке (один ордер) от 0,5% до 2,5% от депозита (баланс). На 2 ордера получается от 1% до 5% депозита. Можно выбрать значения кратные 0,5%. За счёт этого сделки на М1 можно будет открывать с меньшими рисками, т. к. на этом ТФ много ложных сигналов. 
Было бы хорошо, если советник сможет распознавать пин-бары. Я заметил что когда ордера активируются пин-баром, очень часто такие сделки оборачиваются убытками, но не всегда. Если такое случается, то лучше закрыть половину сделки, тот самый ордер с тейк профитом, сократить риски, а второй на всякий случай оставить. 
Очень вероятно подобные советники уже есть, подскажите где их посмотреть, скачать, протестировать. Но если кому-нибудь интересно, напишите пожалуйста такого советника. Возможно у вас есть идеи, чем можно дополнить или улучшить советника, поделитесь своими мыслями. 
 
 Здравствуйте. Возможно ли написать торгового робота , который входил бы по сигналу в ту или иную сторону , а затем через заданное количество пунктов добавлялся, усредняя свою позицию , при этом  автоматический выставлялся бы тейк Профит и стоп лосс.Возможно такой робот уже существует, тогда не могли бы вы подсказать как он называется и  где его искать?
