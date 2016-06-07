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SpreadMonitor - эксперт для MetaTrader 4
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Торгуя, любой знает что у брокера спред обычно плавающий, но в каких пределах, никто не знает. И вот, как-то увидев во время новостей, что спред у брокера на взятой мной валюте расширился до 300 пунктов, передо мной встала задача — выяснить, в каких пределах всё-таки изменяется спред во время выхода новостей и ночной торговли, т.к. это критично для торговли советником. Всё это записать в лог и посмотреть.
Для этого был сделан простой эксперт, который каждую минуту (если вы поставите его на ТФ 1М) собирает спред со всех 28 валютных пар.
Запись в лог скидывает каждые полчаса, в 28 и 58 минут каждого часа, в файл "spread.txt" в папке MQL4/Files, который он создаст сам. Время выбрано так, для того что бы запись в лог не происходила в момент самих новостей.
В лог пишется: Дата и время записи, Валютная пара, диапазон спреда, в которых он менялся — минимум : максимум в этот временной период.
Пример записи :
2.6.2016_23.58|EURUSD=9:18|USDJPY=14:20|EURJPY=14:27|GBPUSD=14:25|USDCHF=8:19|USDCAD=13:28|AUDUSD=18:25|NZDUSD=31:48|GBPCHF=60:75|GBPJPY=24:53|EURAUD=43:75|EURCHF=23:33|EURGBP=18:27|EURCAD=47:71|EURNZD=85:171|CADJPY=35:54|GBPAUD=78:108|GBPCAD=68:107|GBPNZD=62:116|CHFJPY=29:46|AUDCAD=35:70|AUDJPY=22:30|AUDCHF=45:75|AUDNZD=52:99|CADCHF=38:90|NZDCHF=66:105|NZDCAD=39:79|NZDJPY=44:62| 3.6.2016_0.28|EURUSD=11:65|USDJPY=12:61|EURJPY=25:108|GBPUSD=27:81|USDCHF=13:79|USDCAD=19:53|AUDUSD=17:75|NZDUSD=47:91|GBPCHF=65:213|GBPJPY=53:134|EURAUD=65:184|EURCHF=30:126|EURGBP=28:91|EURCAD=73:191|EURNZD=159:287|CADJPY=54:96|GBPAUD=100:191|GBPCAD=100:215|GBPNZD=122:251|CHFJPY=31:135|AUDCAD=55:87|AUDJPY=25:57|AUDCHF=75:140|AUDNZD=71:202|CADCHF=89:178|NZDCHF=104:205|NZDCAD=78:188|NZDJPY=57:94|
В которой мы видим, что запись сделана - 2-го июня 2016 года в 23:58, по паре EURUSD спред менялся от 10 до 18 пунктов, по паре USDJPY спред менялся от 14 до 20 пунктов и так далее.
А при переходе через ночь, следующая запись, 3 июня 2016 года в 0:28, говорит нам, что по паре EURUSD спред менялся от 11 до 65 пунктов, по паре USDJPY спред менялся от 12 до 61 пунктов и так далее.
Точно так же смотрим и с новостями, если знаем во сколько новость, поднимаем запись за этот период и смотрим изменение спреда. Таким образом, в своей торговле советником я вынужден был исключить, к примеру, EURNZD (в приведенном логе - EURNZD=159:287) как валюту с огромным спредом, волатильность которой часто бывает гораздо ниже самого спреда.
При желании, если нужна статистика, лог легко распарсить и использовать.
Больших всем профитов и инструментов в хорошими спредами.
Радуга - индикатор, состоящий из 7 средних скользящих.AutoFibo
Индикатор, автоматически строящий Fibo-уровни.
Рисует линию Kijun-Sen+, а также добавляет уровни к линии.Индикатор времени до закрытия свечи
Индикатор выводит на экран время до закрытия свечи и сигналит, если секунд осталось меньше указанного в настройках.