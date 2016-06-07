SpreadMonitor

Торгуя, любой знает что у брокера спред обычно плавающий, но в каких пределах, никто не знает. И вот, как-то увидев во время новостей, что спред у брокера на взятой мной валюте расширился до 300 пунктов, передо мной встала задача — выяснить, в каких пределах всё-таки изменяется спред во время выхода новостей и ночной торговли, т.к. это критично для торговли советником. Всё это записать в лог и посмотреть.

Для этого был сделан простой эксперт, который каждую минуту (если вы поставите его на ТФ 1М) собирает спред со всех 28 валютных пар.

Запись в лог скидывает каждые полчаса, в 28 и 58 минут каждого часа, в файл "spread.txt" в папке MQL4/Files, который он создаст сам. Время выбрано так, для того что бы запись в лог не происходила в момент самих новостей.

В лог пишется: Дата и время записи, Валютная пара, диапазон спреда, в которых он менялся — минимум : максимум в этот временной период.

Пример записи :

2.6 . 2016 _23. 58 |EURUSD= 9 : 18 |USDJPY= 14 : 20 |EURJPY= 14 : 27 |GBPUSD= 14 : 25 |USDCHF= 8 : 19 |USDCAD= 13 : 28 |AUDUSD= 18 : 25 |NZDUSD= 31 : 48 |GBPCHF= 60 : 75 |GBPJPY= 24 : 53 |EURAUD= 43 : 75 |EURCHF= 23 : 33 |EURGBP= 18 : 27 |EURCAD= 47 : 71 |EURNZD= 85 : 171 |CADJPY= 35 : 54 |GBPAUD= 78 : 108 |GBPCAD= 68 : 107 |GBPNZD= 62 : 116 |CHFJPY= 29 : 46 |AUDCAD= 35 : 70 |AUDJPY= 22 : 30 |AUDCHF= 45 : 75 |AUDNZD= 52 : 99 |CADCHF= 38 : 90 |NZDCHF= 66 : 105 |NZDCAD= 39 : 79 |NZDJPY= 44 : 62 | 3.6 . 2016 _0. 28 |EURUSD= 11 : 65 |USDJPY= 12 : 61 |EURJPY= 25 : 108 |GBPUSD= 27 : 81 |USDCHF= 13 : 79 |USDCAD= 19 : 53 |AUDUSD= 17 : 75 |NZDUSD= 47 : 91 |GBPCHF= 65 : 213 |GBPJPY= 53 : 134 |EURAUD= 65 : 184 |EURCHF= 30 : 126 |EURGBP= 28 : 91 |EURCAD= 73 : 191 |EURNZD= 159 : 287 |CADJPY= 54 : 96 |GBPAUD= 100 : 191 |GBPCAD= 100 : 215 |GBPNZD= 122 : 251 |CHFJPY= 31 : 135 |AUDCAD= 55 : 87 |AUDJPY= 25 : 57 |AUDCHF= 75 : 140 |AUDNZD= 71 : 202 |CADCHF= 89 : 178 |NZDCHF= 104 : 205 |NZDCAD= 78 : 188 |NZDJPY= 57 : 94 |

В которой мы видим, что запись сделана - 2-го июня 2016 года в 23:58, по паре EURUSD спред менялся от 10 до 18 пунктов, по паре USDJPY спред менялся от 14 до 20 пунктов и так далее.

А при переходе через ночь, следующая запись, 3 июня 2016 года в 0:28, говорит нам, что по паре EURUSD спред менялся от 11 до 65 пунктов, по паре USDJPY спред менялся от 12 до 61 пунктов и так далее.

Точно так же смотрим и с новостями, если знаем во сколько новость, поднимаем запись за этот период и смотрим изменение спреда. Таким образом, в своей торговле советником я вынужден был исключить, к примеру, EURNZD (в приведенном логе - EURNZD=159:287) как валюту с огромным спредом, волатильность которой часто бывает гораздо ниже самого спреда.

При желании, если нужна статистика, лог легко распарсить и использовать.





Больших всем профитов и инструментов в хорошими спредами.