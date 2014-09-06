Создание универсальной системы отсечения флета для трендовых советников
Фриланс, конечно, хорошо. Но я сам идейный, на форексе уже 3 года, никогда никому денег не даю и, соответственно, никогда ни с кого денег не беру. Это правило)))
В таком случае нужно начинать делать самому, а когда что-то не получится - спрашивать. Тогда помогут.
Да я делал, мне очень сложно - знаний мало и по складу ума я гуманитарий. Есть вариант советника прилагаю. Знаю, что пошел не по тому пути (но другого не знаю), решил сделать хоть что-то.
CloseBy в этом варианте нет, выставляются ТП и СЛ, а можно сделать и проще. В принципе можно прогнать за период с 01.01.2013 г. по 31.03.2014 г. и посмотреть как открываются ордера, но иногда ордера неправильно закрываются, в частности сетка выставленная 20 января (имеем не верное закрытие 23 января) скрин прилагается.
Знающий программер эту сетку за 15 мин. на коленке сделает.
"Знающие программеры" такой ерундой уже не занимаются. Идея опробована и пережёвана тысячи раз. В корзине.
А у Вас каша в голове, и соответственно в коде.
Например, что модифицирует эта строчка в советнике ??? - OrderModify(tts_2,OrderOpenPrice(),OrderStopLoss(),OrderOpenPrice(),0,0);
Нужно сначала научиться писать простые рабочие совы, а потом только браться за "граальные" навороты.
Без обид.
Да какие обиды. Вроде наловчился писать простые совы. Открыть ордер, закрыть его, перевести в БУ, протралить. Работают, и на реале и на демке более года крутятся. Но по этой идее (сову) не могу понять логику написания советника. С чего начать и чем закончить? Сам знаю, что пишется со всем по другому - нужен алгоритм, а там документацию мне в руки и терпения в голову)))
А насчет пережевана, то неспроста же я к ней пришел - есть тестовые данные, которые предполагают, что идея рабочая.
Всем привет! Столкнулся с проблемой для всех трендовых советников - это флет, который буквально убивает весь ранее полученный профит. Задался целью создать что-то универсальное, дабы убыточные сделки свести к минимуму.
Нужен программер, который создаст кусок кода, который можно закладывать в любой трендовый советник.
Суть идеи в следующем.
1) При получении заданного сигнала открывается сделка на продажу (sell) - 1 лот. Выше открытого ордера устанавливается сетка из отложенных ордеров на заданном расстоянии, скажем, в 20 пунктов - бай стоп, селл лимит - 2 лота; бай стоп, селл лимит - 4 лота; бай стоп, селл лимит - 8 лотов. Эти ордера локированные.
2) При достижении Тейк профита или уровня безубытка выставленные отложенные ордера удаляются.
2) При срабатывании бай стоп и селл лимита 2 лота мы ждем куда пойдет дальше цена. Если цена достигает тейк профита или уровня безубытка, то мы закрываем открытые отложенные ордера по функции СloseBy (такое закрытие позволяет получить экономию в 1 спред) и удаляем оставшиеся отложенные ордера. Если цена цепляет бай стоп и селл лимит (4 лота), то мы одновременно закрываем ордер селл (1 лот) и ордер бай (2лота), получая прибыль 20 пунктов. Далее если цена достигает открытого ордера селл (2 лота) мы закрываем этот ордер в ноль и открытые отложенные ордера (4 лота) по функции СloseBy и удаляем оставшиеся отложенные ордера.
3) Если цена пошла выше и зацепила бай стоп и селл лимит (8 лотов), то мы закрываем ордер селл 2 лота и ордер бай 4 лота. Если цена возвращается к ордеру селл (4 лота), то мы закрываем этот ордер в ноль и открытые отложенные ордера (8 лота) по функции СloseBy. Если цена пошла выше еще на 20 пунктов, то мы закрываем все ордера.
Пример сделки на продажу с сеткой ордеров.
_______________________________________________________________ tb3 (8 лота)
_______________________________________________________________ ts3 (8 лота)
_______________________________________________________________ tb2 (4 лота)
_______________________________________________________________ ts2 (4 лота)
_______________________________________________________________ tb1 (2 лота)
_______________________________________________________________ ts1 (2 лота)
_______________________________________________________________ sell