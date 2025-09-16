Напишу советник бесплатно - страница 31

Sergey Deev:

А есть еще желающие до халявных советников с нормальным ТЗ ?

Могу оформить халяву.. Не люблю сеточников и мартинов. 

Only mt4 pls. Полное задание должно быть оформлено в отдельном файле (человек когда пишет, тогда думает).
 

Привет всем! Кто может помочь написать советник для торговли на прорывах каналов по Смиту Кортни на трендовом рынке? Пробовал стратегию пару месяцев, непостоянно (работа отвлекает...), на вирте (да, только учусь...) - стратегия проявила себя хорошо, за неделю-другую прибыль 200-300$ при торговле 0,1 лота на одной паре. Хотел бы перевести в автомат, но знаний не хватает...(( Скрины истории могу приложить, ели интересно. Подробное ТЗ опишу. 

 
ТЗ на почту плз. адрес в привате
 
Смит Кортни, да читал его книгу там много различных вариантов тс для торговли было бы очень здоровы увидеть их в действии.
 
Если есть желание напишите мне с описание стратегий сделаем шаблон и попробуем стоит ли его дальше рассматривать.
 

Добрый день!!!

Просьба написать индикатор "два окна".

 ТЗ на индикатор «Два Окна»,  для МТ4

1.     В одном окне отображать два графика с разными тайм-фреймами

2.     В настройках указать выбор любого ТФ на обоих графиках

3.     В настройках указать установки двух ЕМА на обоих графиках, с возможностью задавать периоды ЕМА вручную.

4.     В настройках отразить цвет фона графиков, свечей и ЕМА

5.     Возможность работы индикатора  на всех валютных парах 

1 

Здравствуйте. Кто напишет советник на основе сетки фибо и расширения фибо. Строится, не по правилам, но зарабатывает.
Нужно больше данных + скриншоты приложите.
Спасибо. Уже делает.
 
Привет. Помогите написать Советник (условия) - Что б зеркально открывал sell bay (отложные ордера) - c  первого советника но с умножением лота X2. и все сделки закрывал  когда они будут закрыты Первым советником Спасибо 
